Gern gesehene Gäste auf der Seebühne: Seven und seine Band. Foto: Henne

Mannheim. (RNZ) Mit seiner "Soulmate"- Tour ist der Soul- und Funkmusiker Seven auf ausgedehnter Tour durch Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bereits vor zwei Jahren spielte Seven beim Seebühnenzauber im Luisenpark vor ausverkauftem Haus. Nun kommt er zurück auf die schwimmende Bühne im Park. Am Samstag, 24. August, markiert sein Konzert den Abschluss des diesjährigen Seebühnenzaubers.

Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Jan Dettwyler heißt, wird seinem Ruf als musikalische Wundertüte gerecht - so lädt er sich immer wieder einen anderen Duettgast - einen Soulmate (Seelenverwandter) - ein, um gemeinsam zu singen. Unter den Gästen waren schon Thomas D, Michael Patrick Kelly, Stefanie Heinzmann, Gregor Meyle oder Wolfgang Niedecken. Wer Sevens Soulmate auf der Seebühne sein wird, ist eine Überraschung.

Neue Instrumente wie Cello, Kontrabass und Wurlitzer sorgen für einen innovativen Sound. Um Spontanität sind Seven und seine Begleitband nicht verlegen. Das Publikum darf sich bei den Konzerten stets einen Song wünschen, den Seven mit seiner Band während der Pause einstudiert. Bekannt wurde der Sänger aus der Schweiz unter anderen durch gemeinsame Tourneen mit den Fantastischen Vier und seine Teilnahme in der dritten Staffel von "Sing meinen Song - das Tauschkonzert". Sein jüngstes Album "4Colors" erschien 2017, gefolgt von einer ausgiebigen Club- und Festival-Tournee.

Info: Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Tickets gibt es in allen RNZ-Geschäftsstellen.