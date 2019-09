Mannheim/Frankenthal. (gol) Sie hatte Glück im Unglück: Die Muttersau, die mit Fußballparolen beschmiert in der Nähe des Mannheimer Carl-Benz-Stadions ausgesetzt worden war und dort fast an Dehydrierung verendet wäre. Jetzt lebt "Lotta", wie ihre Retter sie getauft haben, im Frankenthaler Tierheim und wird wieder aufgepäppelt.

Das misshandelte Schwein war im Vorfeld der Partie 1. FC Kaiserslautern gegen SV Waldhof in der Dritten Fußball-Liga zum Spielball der Feindseligkeiten unter Ultras geworden. Woher Lotta stammt und wer für die geschmacklose Tierquälerei zur Rechenschaft gezogen wird, ermittelt das Polizeirevier Mannheim-Oststadt. Wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ist bereits ein erster Verdächtiger aus dem Landkreis Kaiserslautern verhört worden.

Darüber hinaus fielen in der näheren Umgebung des Stadions drei Fahrzeuge auf, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Zwei, davon ein Kastenwagen, wurden am Donnerstagabend kurz nach 22 Uhr im Gartenschauweg nahe des Stadions gesehen. Am Freitagmorgen gegen 6 Uhr fiel zudem ein weißer Sprinter auf, der denselben Weg nahm. Die polizeiliche Feststellung der Fahrzeughalter läuft.

Um den Fall aufzuklären, hatte auch die Tierrechtsorganisation Peta eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro ausgesetzt. "Wenn Tiere benutzt werden und leiden, um einen Fußball-Rivalen zu provozieren, hört der Spaß auf", sagte Sprecherin Judith Pein. "Tierquälerei ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat."

Auch Michael Sehr von der Berufstierrettung Rhein-Neckar zeigte sich entsetzt über das Geschehen. "Das sollte gesehen werden. Von den verfeindeten Fußballklubs, deren Vorständen, deren Geschäftsführern, deren Spielern, deren Fans und dem deutschen Fußballbund. Denn das ist kein Fußball! Das ist kein Fan!", schrieb er auf Facebook. Um ein Zeichen gegen die Tierquäler zu setzen, haben andere Lauterer Fans ebenfalls bei Facebook eine Spendenaktion unter dem Motto "Ein Zeichen gegen Schwachsinn" gestartet.

Die Initiatoren wollen das Geld - bisher rund 4000 Euro - der Berufstierrettung spenden. Sie distanzierten sich ausdrücklich von den FCK-Chaoten: "Wer Tiere so misshandelt, gehört nicht zu uns!"

Unterdessen gab die Mannheimer Polizei eine bislang zurückgehaltene Nachricht bekannt: Unbekannte hatten am Sonntag vor dem Ludwigshafener Südweststadion Schweineköpfe abgelegt. Diese "kranke Aktion" werde ebenfalls dem Fußballderby zugerechnet, so ein Sprecher.

Mutmaßlich steckten radikale Ultras des SV Waldhof dahinter. Der Text auf einem Banner neben den Tieren richtet sich eindeutig gegen die Fans des FCK. Die Polizei habe am Sonntag absichtlich nicht darüber berichtet, um die Lage auf dem Betzenberg nicht weiter zu verschärfen - was die vom Pfälzer Traditionsverein genehmigte "Waldhof verrecke"-Choreografie allerdings tat.