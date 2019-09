Mannheim. (pol/mün) Nach dem ein Schwein mit Parolen gegen den SV Waldhof in Mannheim ausgesetzt wurde, meldet die Polizei einen ersten Ermittlungserfolg. Man habe jetzt einen Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern ausgemacht, der an der "Aktion" beteiligt gewesen sein soll, teilt die Polizei mit. Was er genau getan haben soll, wollte ein Sprecher nicht sagen. Doch es sind noch weitere Personen im Visier der Ermittler.

Die Polizisten haben nach eigenen Angaben herausgefunden, dass am Donnerstagabend drei Fahrzeuge im Bereich des Carl-Benz-Stadions unterwegs waren. Davon soll ein Auto ein Kastenwagen sein. Am Freitagmorgen wurde gegen 6 Uhr auch ein weißer Sprinter gesehen. Die Halter dieser Autos werden noch gesucht. Auch die Herkunft des Schweins sei weiter unbekannt, so die Polizei.

Tierquälerei: Das Schwein wurde hinter dem Carl-Benz-Stadion in der Mannheimer Oststadt gefunden. Foto: zg

Das Hausschwein war am Freitagmorgen dehydriert und erschöpft auf einem Sportplatz entdeckt worden. Das stark geschwächte Tier war mit Hassparolen gegen den SV Waldhof beschmiert worden. Die Polizei ermittelt nicht nur wegen des Verdachts auf Diebstahl des Tieres. Es geht auch um Tierquälerei und den Verstoß gegen das Tierschutzgesetz.

Die Sau, die auf den Namen "Lotta" getauft wurde, wurde am Samstag ins Tierheim Frankenthal gebracht und wird dort aufgepäppelt. Es soll ihr wieder besser gehen. Fans des SV Waldhof haben sich bereiterklärt, für das Tier Spenden zu sammeln. Auch auf Seite der Kaiserslautern-Fans wurde seit Sonntag für das Schwein gesammelt.

Update: 3. September 2019, 12.15 Uhr

Mannheim. (oka) Die Feindschaft zwischen den Fans des SV Waldhof und des FC Kaiserslautern hat traurige Berühmtheit. Am kommenden Sonntag stehen sich die beiden Teams auf dem Betzenberg gegenüber.

Schon im Vorfeld kam es zu Provokationen. Die haben jetzt einen neuen Höhepunkt erreicht: Mitarbeiter der Mannheimer Straßenreinigung fanden am Freitagmorgen gegen 7 Uhr hinter dem Carl-Benz-Stadion ein angeleintes Schwein, das Unbekannte mit Farbe besprüht haben.

Die Polizei vermutet, dass es sich dabei um eine Gegenaktion von Anhängern des FCK handelt. Denn zuvor hatte es im Bereich Ludwigshafen Farbschmierereien gegeben, bei denen der Ausdruck "Lauternschweine" eine Rolle gespielt habe, so Polizeisprecher Norbert Schätzle.

"Wir ermitteln jetzt wegen Diebstahls und des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz." Das Schwein wurde unter anderem mit einem durchgestrichenen Waldhof-Logo und "Lauternschweine gibt es auch bei Euch" beschmiert. Die Tierschutzrettung Rhein-Neckar hat sich des Tiers angenommen und es artgerecht untergebracht bis der Besitzer ermittelt wird.

Norbert Schätzle ruft die Fans beider Fußballclubs trotz des Vorfalls zu Besonnenheit auf: "Wir hoffen, dass sich die Auseinandersetzung auf den Rasen beschränkt und nicht auf die Straße verlagert wird."