Mannheim. (RNZ/rl) Für das ausgefallene James-Blunt-Konzert in Mannheim steht nun neuer Ersatztermin fest. Das Konzert soll am 6. April 2021 in der SAP Arena stattfinden. Das teilte der Veranstalter BB Promotion am Mittwoch mit.

Eigentlich war das Konzert für den 16. März geplant gewesen, musste aber wegen der Corona-Pandemie und dem Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern verschoben werden.

Mit dem 10. Oktober war bereits ein Ersatztermin bekannt gegeben worden, allerdings zeichnete sich ab, dass auch der nicht gehalten werden könne, teilte der Veranstalter mit.

Das Konzert soll nun am 6. April 2021 stattfinden. Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit.