Mannheim. (oka) Eigentlich wollte das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe den überarbeiteten Antrag auf Planfeststellung zur Rheindammsanierung im Herbst einreichen. Jetzt teilte ein Sprecher der Stadtverwaltung auf RNZ-Nachfrage mit, dass das RP erklärt habe, die Unterlagen erst im Lauf des ersten Quartals 2022 zur Verfügung stellen zu können.

Im Februar hatte das RP den Antrag bei der Unteren Wasserbehörde der Stadt Mannheim eingereicht. Die Behörde prüfte die Unterlagen auf Vollständigkeit. Inhaltliche Belange spielten zu diesem Zeitpunkt noch keine Rolle. "Weil die Unterlagen eben nicht vollständig waren, haben wir dem RP mitgeteilt, was noch ergänzt werden muss", so der Sprecher. Dabei hätten naturschutzfachliche Dinge wie eine fehlende Baumbilanzierung oder ein fehlendes Bodenschutzgutachten eine Rolle gespielt. Auch was den Lärmschutz oder die genauen Bauabläufe angeht, habe die Behörde noch Klärungsbedarf gesehen. Jetzt heißt es warten, denn erst, wenn alle Fragen geklärt sind, kann der von der Verwaltung bestellte unabhängige Gutachter seine Arbeit aufnehmen.