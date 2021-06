Von Marco Partner

Mannheim. Es ist ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft. Ein Schritt hin zu mehr Nachhaltigkeit – und ein dezenter Anreiz für eine rein pflanzliche Ernährung: Mit einem neuen Konzept gehen zwei vegane Köche auf dem Lindenhof gegen die Lebensmittelverschwendung vor. Im "Rettermarkt" gibt es weder Kuhmilch- noch Eiprodukte oder Fleisch, dafür aber ein stetig wechselndes Angebot an frischer und verpackter Ware, die es aus unterschiedlichen Gründen nicht in die Regale der "normalen" Supermärkte schafft. Bananen mit kleinen Sommersprossen, Nudeln mit veraltetem Packungsdesign, Marmeladengläser, die kurz vor dem Ablauf der Mindesthaltbarkeit stehen: In dem kleinen Lebensmittelladen werden sie vor der Entsorgung bewahrt und gehen für einen günstigen Preis über die Theke.

Die Idee schwirrte Björn Moschinski und Roman Kress schon länger im Kopf herum. Gemeinsam betreiben die beiden Köche bereits "Romans"-Falafelladen in der Fressgasse und das Restaurant "Glückstein" im gleichnamigen neuen, hippen Lindenhof-Viertel. "Durch den Lockdown kam dann eins zum anderen", erzählt Moschinski. Am 2. November 2020 wollten die beiden das "Glückstein" nach einer Sanierung wieder öffnen. Pünktlich zum Lockdown light, also zur erneuten Schließung der Gastronomie. Die Restaurantbetreiber stellten auf einen To-Go-Service um und hatten plötzlich wieder Zeit, sich den Kopf darüber zu zerbrechen, wie es weitergeht. Oder – um positiv zu bleiben – sich weiteren Projekten zu widmen.

Als Köche haben sie einen besonderen Einblick darin, wie viele Lebensmittel im Müll landen und wie viele krumpelige Kartoffeln und Co. erst gar keine Chance erhalten, beim Kunden anzukommen. "Circa ein Drittel aller produzierten Lebensmittel werden entsorgt. In Deutschland sind es 18 Tonnen täglich, das ist eine Lkw-Ladung pro Minute", betont Kress. "Der Hauptgrund dafür ist die bewusste Überproduktion, damit die Regale bis 22 Uhr gefüllt sind und die Ware immer verfügbar ist."

Zumindest einen kleinen Teil davon versuchen sie nun mit ihrer Rettungsaktion vor der Tonne zu bewahren. Vor allem aber wollen sie das Bewusstsein der Menschen für einen nachhaltigeren Umgang mit Lebensmitteln schärfen.

Erst im Februar haben sie die Räume einer ehemaligen Apotheke in der Meerfeldstraße übernommen – und bereits Ende April eröffnet. Ihr Tag beginnt um 5 Uhr morgens auf dem Großmarkt im Fahrlach. Während viele andere dort nach den besten Tomaten oder Orangen Ausschau halten, gehen die Obst- und Gemüseretter anders vor. "Wir klappern die Großhändler ab und fragen nach, was sie aussortieren. Mal sind es angetatschte Heidelbeeren, dann dunkle Stellen an der Petersilie. Oder angebrochene Gurkenkisten, die nicht mehr verkauft werden können", erklärt Moschinski.

Aber auch mit vielen Lebensmittelerzeugern stehen die Produktretter in Kontakt. Gerade im Bio-Bereich und in der veganen Branche ist durch die steigende Nachfrage ein Konkurrenzgeschäft – und somit ein Überangebot – entstanden. Hafer- und Sojadrinks, vegane Streichschokolade aber auch Kosmetikartikel wie Seife und Bambus-Zahnbürsten landen am Ende in den Rettermarkt-Regalen. Dort findet sich fast schon museumspädagogisch an jedem Produkt eine Erklärung dazu, was die Ursache für die jeweilige Entsorgung gewesen wäre: Überreife, Überproduktion oder auch ein falsches Etikett. "Appelmoes" steht auf einem Glas Apfelmus geschrieben. Ware, die für die Niederlande ausgezeichnet, dann aber nicht exportiert wurde.

"Es ist ein ständig wechselndes Angebot. Wir können selbst nicht genau vorhersagen, was wir in den kommenden Wochen in den Regalen führen", verrät Moschinski. Als Konkurrenz zu sozialen Einrichtungen wie der Tafel oder anderen Lebensmittelrettern wie Foodsharing sehe man sich nicht. "Die kommen auf jeden Fall zuerst. Wir haben ein anderes Konzept, zahlen etwas für die Ware und versuchen, diese möglichst preisgünstig an die Kunden weiterzugeben", betont Kress. Die Idee habe man aus Berlin übernommen. In der Bundeshauptstadt existieren bereits seit 2017 Rettermärkte für überschüssige Lebensmittel.

Auch eine Symbiose mit ihrer "Glückstein"-Küche gehen die neuen Marktbetreiber ein. In dem veganen Restaurant standen zuletzt vegane Maultaschen mit Retterkartoffeln auf der Speisekarte. "Manche bekommen Lust und gehen danach vielleicht in unseren kleinen Supermarkt", sagt Kress. Um Lebensmittel zu kaufen, die sonst irgendwo im Verborgenen vor sich hin vegetieren würden, aber im Grunde tadellos sind. Nur mit ein paar charmanten Macken ausgestattet.