Mannheim. (oka) Zweieinhalb Jahre ist es her, dass der Petitionsausschuss des baden-württembergischen Landtags sich vor Ort über die Grillrauch-Problematik informiert hat. Berichterstatter für die Petition "Grillrauch am Marktplatz" ist der SPD-Landtagsabgeordnete Boris Weirauch – das hat sich auch nach der Landtagswahl nicht geändert. Er hofft, dass zeitnah Bewegung in die Sache kommt und das Wirtschaftsministerium in Stuttgart entsprechende Filteranlagen genehmigt.

Seit Jahren klagen Anwohner und Betreiber von Ständen auf dem Wochenmarkt über die Geruchsbelästigung durch den Rauch der über 20 Grillrestaurants und Dönerbuden rund um den Marktplatz. Die Betroffenen haben sich zu einer Initiative zusammengeschlossen, die die Petition 2018 ins Rollen brachte. Er stehe in ständigem Kontakt mit der Stadtverwaltung und der Bürgerinitiative, so Weirauch. Ein von der Stadtverwaltung in Auftrag gegebenes Gutachten bestätigte im Juni 2020, dass die Schwellenwerte teils massiv überschritten werden. Mittlerweile hat der Gemeinderat durch einen entsprechenden Beschluss verhindert, dass sich weitere Grillrestaurants um den Marktplatz ansiedeln.

"Damit ist es aber nicht getan, der Status quo ist schlimm genug", betonte Boris Weirauch. Er plädiert deshalb für die Verpflichtung der Restaurants, effiziente Filteranlagen einzubauen. Das sei rechtlich jedoch nicht so einfach. Deshalb habe er sich bei der zuständigen Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) dafür stark gemacht, zeitnah für die Genehmigung der Anlagen zu sorgen. "Ich bin guter Dinge, dass wir die Luftqualität in der Innenstadt zeitnah endlich deutlich verbessern können", so der SPD-Abgeordnete. Bei der Stadtverwaltung wartet man auch auf die Genehmigung, wie ein Sprecher des Umweltdezernats mitteilte: "Aktuell prüft man noch die Anordnung zum Einbau von entsprechenden Filteranlagen für die Restaurants, die von den Zulassungen solcher Anlagen abhängen."

Update: Montag, 16. August 2021, 20.56 Uhr

Filter könnten den Grillrauch rein waschen

Von Olivia Kaiser

Mannheim. In den jahrelang schwelenden Grillrauch-Disput scheint endlich Bewegung zu kommen. Der zuständige Fachbereich Grünflächen und Umweltschutz empfiehlt den Betreibern der 16 Grill-Restaurants um den Mannheimer Marktplatz den Einbau entsprechender Filteranlagen. Das könnte die "Mannheimer Lösung sein", die der SPD-Landtagsabgeordnete Boris Weirauch bei dem Besuch des Petitionsausschusses des baden-württembergischen Landtags vor gut einem halben Jahr propagiert hat. Geplagte Anwohner, die sich zum Initiativkreis "Grillrauch" zusammen geschlossen haben, hatten den Petitionsausschuss angerufen, weil ihnen die Rauchgase stanken. Je nach Wetterlage zieht der Rauch aus den Kaminen der Grill-Restaurants nicht nach oben ab, sondern wabert in dichten Schwaden über den Marktplatz. Der Grillgeruch ist dann sogar in weiter entfernten Quadraten wahrzunehmen. Doch vor allem den Anwohnern setzt die regelmäßige Geruchsbelästigung zu.

Bei der Stippvisite des Petitionsausschusses wurde klar: Eine schnelle Lösung für das Problem wird es nicht geben. Doch in den vergangenen Monaten habe man sich eingehend mit der Thematik befasst, betont Jürgen Hammer, der Leiter des Fachbereichs Grünflächen und Umwelt. Bereits als er im vergangenen Oktober sein Amt angetreten habe, sei die Grillrauch-Problematik als ein Handlungsschwerpunkt skizziert worden. Deshalb wurde im vergangenen Jahr eine Bebauungsplanänderung auf den Weg gebracht, welche die Ansiedlung weiterer Lokale mit Holzkohlengrill untersagen soll.

Weitere Handlungsschritte gestalten sich allerdings aufgrund der Gesetzeslage schwierig. Da die Grillrestaurants keinen Alkohol ausschenken, fallen sie nicht unter das Gaststättengesetz. Für eine unzumutbare Geruchsbelastung muss ein bestimmter Schwellenwert überschritten werden, und zwar mindestens zehn Prozent des Jahres. Um herauszufinden, ob das am Marktplatz der Fall ist, muss ein Geruchsimmissionsgutachten erstellt werden. "Doch wir wollen einen Schritt weiter gehen", erklärte Hammer. "Wir wollen auch ein Ausbreitungsgutachten erstellen, um die tatsächlichen Verhältnisse vor Ort zu bestimmen." Mit Ergebnissen wird aber erst im kommenden Jahr gerechnet.

Mittlerweile wurden alle betroffenen Gaststätten besucht und eine Bestandsaufnahme gemacht, dabei geht es unter anderem um die Beschaffenheit der Grillstellen und der Ableitung sowie die Erfassung der Betriebszeiten. An den Schornsteinen von vier repräsentativ ausgewählten Restaurants werden Geruchsmessungen und Ausbreitungsberechnungen vorgenommen.

Auch eine Schornsteinhöhenberechnung habe man gemacht, erzählt Patrik Garrecht, Sachgebietsleiter der Immissionsschutz- und Abfallbehörde der Stadt Mannheim. Die Ergebnisse sind ernüchternd: Damit der Grillrauch verlässlich abzieht, wären Schornsteinhöhen von sechs bis acht Metern über First notwendig. Das würde nicht nur das Stadtbild beeinträchtigen, sondern brächte auch statische Probleme mit sich, so Garrecht. Deshalb sei das keine Option.

Die einzige praktikable Lösung sind deshalb entsprechende mehrstufige Rauchgasreinigungsanlagen. Damit kann das Rauchgas "gewaschen" werden, so dass am Ende "geruchsfreie" Luft herauskommt. "Wir haben drei Systeme entdeckt", erklärt Hammer. Eine Methode sorgt durch UV-Bestrahlung für eine chemische Veränderung der Fettmoleküle, so dass sie abgeschieden werden können. Bei der Plasmatechnik wird Kaltluft angesaugt, so dass die aufsteigende Heißluft flüssig wird. Die Fettmoleküle bleiben dann in einem Aktivkohlefilter hängen. Das dritte System sorgt mit einer speziellen Absaugtechnik und Filterpatronen mit einem Oxidationsmittel dafür, dass die Geruchsverbindungen gespalten werden und der Rauch so abgereinigt wird.

"Damit müsste man es schaffen, das Problem in den Griff zu bekommen", glaubt Jürgen Hammer. Momentan sei man dabei, Referenzen einzuholen. "Wenn wir sicher sind, dass es funktioniert, dann möchten wir das mittels einer Pilotanlage erproben." Mit einigen Gastronomen sei man im Gespräch über einen probeweisen Einbau.

Allerdings sind die Restaurantbetreiber nicht verpflichtet, eine entsprechende Filteranlage einzubauen. Die Stadt setzt deshalb auf Freiwilligkeit, Jürgen Hammer findet aber auch deutliche Worte: "Wenn das Gutachten eine unzumutbare Belästigung ergeben sollte, dann muss diese laut Bundesimmissionsgesetz mittels Stand der Technik beseitigt werden. Wenn es also Filtersysteme gibt, die funktionieren, dann können wir den Einbau anordnen."

Boris Weirauch, Mitglied im Petitionsausschuss, ist der zuständige Berichterstatter in Sachen Grillrauch. Er begrüßt, dass die Stadt mit der Beauftragung eines Gutachtens den Druck auf die Betreiber erhöht, Maßnahmen wie die Nachrüstung mit effizientem Filtersystemen ergreifen zu müssen. Bis die Ergebnisse vorliegen, will er die Petition der Bürgerinitiative zunächst ruhend stellen. Deren Sprecher Götz Lipphardt erklärt: "Ich freue mich, dass die Stadt endlich aktiv geworden ist." Die Kosten für eine entsprechende Filteranlage liegen zwischen 20.000 und 30.000 Euro. Das ist zwar eine Stange Geld, sei aber vertretbar, findet Hammer.

Das sieht der Betreiber eines Restaurants am Marktplatz allerdings anders. "Das sind vielleicht die Anschaffungskosten. Aber ich muss die Anlage auch fachgerecht einbauen lassen und vielleicht vorher noch bauliche Veränderungen vornehmen." Er rechnet deshalb eher mit Kosten zwischen 60.000 und 70.000 Euro. Deshalb wünscht er sich, dass sich die Stadtverwaltung an den Investitionskosten beteiligt.

"Das Problem mit dem Grillrauch ist da", gibt er zu - und natürlich seien die Gastronomen an einer Lösung interessiert. "Das ist auch schließlich störend für unsere Kunden, und wenn der Rauch wirklich gesundheitsschädlich ist, dann wollen wir etwas dagegen tun." Er habe bereits Kontakt zu einem Architekten aufgenommen, der sich in der Materie auskennt. Doch zunächst wolle er die Ergebnisse des städtischen Gutachtens abwarten.