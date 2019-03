Von Olivia Kaiser

Mannheim. Normalerweise freuen sich Naturschützer über jeden neuen Fahrradweg. Doch beim Radschnellweg durch die Feudenheimer Au haben der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und Naturschutzbund (Nabu) sehr gemischte Gefühle. Der Grund ist klein, aber besonders schützenswert: Genau dort, wo in ein paar Jahren Radfahrer von Feudenheim sowie den neuen Wohngebieten Franklin und Spinelli in Käfertal zügig Richtung Innenstadt und zurück radeln sollen, wächst eine seltene Orchideenart mit Namen Bienen-Ragwurz.

"Das ist für uns ein absolutes Dilemma", erklärt Tobias Staufenberg, Regionalgeschäftsführer des BUND Rhein-Neckar-Odenwald. Doch am Ende sieht er sich der Orchideenart mit dem eher unanmutigen Namen verpflichtet, die immerhin den zweithöchsten Schutzgrad nach Bundesnaturschutzgesetz und EU-Verordnung in Deutschland hat.

Durch das Landschaftsschutzgebiet soll laut Gemeinderatsbeschluss der Radschnellweg führen. Foto: Gerold

Die Trasse des Radschnellwegs ist eine von vier Varianten und verläuft am östlichen Rand der Kleingartenanlage in der Feudenheimer Au über die Straße Am Aubuckel hinweg und am Rand des neuen Grünzugs bei Käfertal entlang. Der Mannheimer Gemeinderat hat sich Anfang Februar für diese Route entschieden - auch weil so die nötigen Vorgaben wie Wegbreite und Kurvenradius für einen Radschnellweg eingehalten werden können.

Früher einmal floss der Neckar durch die Au, die heute ein Landschaftsschutzgebiet ist. Im alten Flussbett nahe des Hochgestades wächst die Bienen-Ragwurz. "Das erste Mal haben wir sie im Winter 2017 entdeckt", erzählt Gabriele Baier, Vorsitzende des Bund Mannheim und Stadträtin der Grünen. Zunächst dachte man, dass nur ein paar der Orchideen dort wachen. "Doch dann haben wir sehr viele entdeckt", so Baier.

In der kalten Jahreszeit sind sie besonders gut zu sehen, wenn das Gras noch kurz ist. Dass die Bienen-Ragwurz in der Au beheimatet ist, war bei der Entscheidungsfindung der Radschnellwegtrasse bekannt. "Uns wurde gesagt, man werde die Orchideen dann einfach umsiedeln", sagt Staufenberg und meldet diesbezüglich Skepsis an: "Erst einmal lassen sich Orchideen generell nur schwer umsiedeln, zum anderen wächst die BienenRagwurz genau im alten Neckarbett. Ein paar Meter weiter ist der Boden schon wieder ganz anders beschaffen." Ein Gutachter habe zwar erklärt, dass die Umsiedlung möglich sei, doch Staufenberg hat einen Orchideen-Experten kontaktiert: "Er hat gesagt, dass das kein Kinderspiel wird."

Bienen-Ragwurz in der Feudenheimer Au. Foto: Gerold

Gabriele Baier bemängelt indes, dass die Abstimmung im Gemeinderat abgehalten wurde, ohne dass der Artenschutzaspekt eine Rolle gespielt habe. Ein Antrag ihrer Fraktion, die Abstimmung zu verschieben, hatte damals keine Mehrheit bekommen. "Man hat uns gesagt, dass der Artenschutzaspekt im weiteren Verfahren abgearbeitet wird", erzählt Gabriele Baier. Doch was passiert, wenn sich dann im Lauf der Planung herausstellt, dass die Orchideen nicht angetastet werden dürfen? "Der Schutzgrad ist schließlich sehr hoch, da sind Ausnahmen nur in ganz seltenen Fällen zulässig." Deshalb zweifeln sie und Tobias Staufenberg, dass die Trasse wirklich wie geplant verlaufen kann.

Zumal noch andere größere Eingriffe nötig sind: So müssen Kleingartenanlagen umgesiedelt werden - und zwar ins Landschaftsschutzgebiet. "Deshalb müssen auch Leitungen und Wege angelegt werden", gibt Baier zu bedenken. Und dann ist da das etwa 80 Meter lange Brückenbauwerk für den Anschluss des Wegs ans Hochgestade des Aubuckels. "Das sind zwar alles Einzelmaßnahmen, doch sie summieren sich", sagt Tobias Staufenberg. Aus diesem Grund ist er gegen die Trasse durch die Au, obwohl er generell einen Radschnellweg begrüßt. Die Summe der Einzelmaßnahmen könnte ein Planfeststellungsverfahren nötig machen. Das würde bedeuten, dass nicht die Mannheimer Stadtverwaltung alles entscheiden kann, sondern dass das Regierungspräsidium in Karlsruhe ein Wörtchen mitzureden hätte. Ob das so kommt, werde gerade von beiden Seiten geprüft, hieß es aus dem Rathaus.