Von Alexander Albrecht

Mannheim. Im Prozess gegen den früheren Konzertveranstalter Matthias Hoffmann vor dem Mannheimer Landgericht spielt am Dienstag ein RNZ-Artikel von Mitte Oktober 2014 eine Rolle, den der Vorsitzende Richter Ulrich Bunk auszugsweise verliest. Thema ist damals wie heute die große Frage, wer bei der "Afrika! Zirkus & Veranstaltungs GmbH & Co. KG" das Sagen hatte: der einstige Impresario oder seine Frau. Faiza Hoffmann war im Handelsregister als Geschäftsführerin eingetragen. Laut Anklage soll faktisch ihr Mann die wichtigsten Entscheidungen getroffen haben.

Faiza Hoffmann lebt seit geraumer Zeit in ihrer Heimat Kenia und ist eigenen Angaben zufolge schwer erkrankt. Sie habe sich mit dem Coronavirus infiziert und leide an Malaria, teilt die Eventmanagerin in einer ausführlichen Erklärung der Großen Wirtschaftsstrafkammer mit. Wie Bunk später fast beiläufig erwähnt, liegt gegen sie in Deutschland ein Haftbefehl vor. Die Vorwürfe überschnitten sich mit denen gegen ihren Mann, so der Richter. In der Stellungnahme bekräftigt Faiza Hoffmann ihre Aussagen vor sechseinhalb Jahren gegenüber der RNZ. Sie habe in der Gesellschaft und bei der Hallentour von "Afrika! Afrika!" das "letzte Wort" gehabt. Unterstützung erhielt sie damals von Künstler André Heller und Matthias Hoffmann, der im Mannheimer Büro für das Marketing zuständig gewesen sei. Sie selbst habe sich bei der Tournee vor Ort um die Künstler gekümmert. "Mein Mann hatte in seinem Bereich weitgehend freie Hand, bei größeren Investitionen oder Neueinstellungen war aber klar, dass ich die Verantwortung trage", schreibt Faiza Hoffmann.

Die Shows versprachen ein großer Erfolg zu werden. Die ersten 83 Vorstellungen in Wien seien fast alle ausverkauft gewesen. "Wir schwammen im Geld", so Hoffmann. In dieser Zeit habe sich ihr Mann jedoch mit Steuerforderungen in Höhe von mehr als einer Million Euro konfrontiert gesehen. "Daher habe ich entschieden, ihm mit den Gewinnen aus ,Afrika! Afrika!’ zu helfen", erklärt Faiza Hoffmann. Die Staatsanwaltschaft geht dagegen davon aus, dass ihr Gatte Geld aus der Gesellschaft entnommen hat.

Mit "Afrika! Afrika!" ging es bergab. "Zu unserer völligen Überraschung haben wir für einige Vorstellungen nur noch die Hälfte der Tickets verkauft", schreibt Faiza Hoffmann. Statt weiter viel Geld zu scheffeln, hätten sich Verbindlichkeiten angehäuft. Zurück in die Erfolgsspur finden wollen habe man mit dem "Cotton Club" – doch die Dinnershow floppte. Ende 2014 wurde Insolvenz angemeldet.

Die Kammer hat sich viele Gedanken darüber gemacht, wie sie Faiza Hoffmann selbst in Mannheim befragen könnte. Zumal Richter Bunk erhebliche Zweifel an der schriftlichen Einlassung durchblicken lässt. Frühere Mitarbeiter der "Afrika!"-Gesellschaft hätten im Zeugenstand dargelegt, dass Matthias Hoffmann der faktische Geschäftsführer war, und bescheinigten ihm zum Teil einen "patriarchalischen Führungsstil". Zudem lägen den Richtern Urkunden und Verträge vor, die offenbar vom Angeklagten unterschrieben worden sind. Dass Faiza Hoffmann nicht geladen werden könne, sei ihrer Erkrankung geschuldet, die sich ebenso monatelang hinziehen könne, wie ein Rechtshilfeersuchen nach Kenia. Deshalb scheide auch eine Video-Vernehmung aus – und will sich die Kammer auf die Stellungnahme stützen.