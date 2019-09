Von Volker Endres

Mannheim. "Auf den besten Uni-Feten hat es immer geregnet", erinnerte sich ein Vater. Pünktlich zur Begrüßung der Erstsemester im Ehrenhof des Mannheimer Schlosses hatte der Himmel seine Schleusen geöffnet. Die etwa 9000 Besucher des Schlossfests ließen sich davon aber nicht von der Feierlaune abbringen.

"Spätestens beim Abtanzen spüren Sie den Regen nicht mehr", gab Rektor Thomas Puhl allen Besuchern bei der Begrüßung als Rat mit auf den Weg und lobte die Gäste: "Sie sind die Tapferen, die diesem Wetter trotzen." Kein Problem. Bis auf eine kurze Regenunterbrechung auf der Hauptbühne im Ehrenhof lief das unglaublich vielfältige Programm nahezu wie geplant ab.

Lediglich die Poetry-Slammer hatten sich für ihre Kurz-Lesungen aus dem Schneckenhof in einen Hörsaal zurückgezogen. "Da hat die Universität spontan reagiert", erklärte Organisator Bjarne Stahner, der die Teilnehmer für den Kulturausschuss des AStA (Allgemeiner Studierenden Ausschuss) aus allen Teilen der Republik zusammengetrommelt hatte. Und die Zuhörer honorierten diese Mühe. Der Hörsaal war beinahe so voll wie zu einer Erstsemester-Vorlesung der BWL-Fakultät. Nur mit wesentlich mehr guter Laune und Humor.

"Ich bin immer gern beim Schlossfest. Es ist unglaublich vielfältig. Jetzt hören wir uns die erste Runde der Slammer an, und für nachher haben wir noch Tickets für die Dachterrasse bekommen. Hoffentlich regnet es dann nicht mehr so stark", erklärte Claudia Kohl aus Mannheim. Die 25-Jährige studiert an der Uni und war mit drei Freundinnen zur Veranstaltung gekommen.

Naim Naimov war bereits auf der Dachterrasse. Er ist seit diesem Jahr zum Studium in Mannheim eingeschrieben, stammt aus Sofia und ist einer der ausländischen Studenten, die inzwischen ein Fünftel der Studierendenschaft ausmachen. "Meine ersten Eindrücke von Mannheim sind sehr positiv, und von hier oben ist es ein toller Ausblick über die Stadt und die ganze Umgebung", so der 22-Jährige. Wahrscheinlich werde er nach dem Studium wieder in seine Heimat zurückkehren. "Aber wer weiß", fügte er an.

Der Erste Bürgermeister Christian Specht (CDU) hoffte, dass für möglichst viele junge Menschen Mannheim und die Metropolregion Rhein-Neckar zum neuen Lebensmittelpunkt werden. Puhl unterstützte ihn nach Kräften: "Mannheim ist klasse", unterstrich er und meinte damit Universität und Stadt. "Die Möglichkeiten sind nahezu unendlich."

Das galt in etwas kleinerer Form auch für das Schlossfest. Während draußen der Regen prasselte, waren die Veranstaltungen im Inneren gut besucht. Die klassische Musik der Nationaltheater-Orchestermusiker im Gartensaal fand ebenso ihre Freunde wie die Führungen durch die Schlosskirche. "Wir sind schon seit Jahren Bestandteil des Schlossfests. Es kommt eine ganz andere Klientel zu uns, und die Menschen sehen, dass unsere Kirche auch sehr offen ist", erzählte Sabine Clasani, Pfarrerin der altkatholischen Gemeinde.

Sie führte die Besucher durch das barocke Kirchenschiff, aber es ging auch hinab in die kurfürstliche Gruft und hinauf zur Orgel-Empore. Die Führungen waren so eng getaktet, dass die Orgel immer erklang, wenn die nächste Besuchergruppe gerade die Gruft betrat. Ein gewöhnungsbedürftiges Vergnügen. Immerhin entschädigten nach den Führungen die leichten Elektroklänge der Gruppe Kemelion zwischendurch für den kurzen Gruseleffekt.

Jazz im Gartensaal, Improvisationstheater und Sambaklänge im Rittersaal, Rockiges aus dem Nachwuchsförderprogramm Bandsupport im Café EO und ein Ausschnitt aus dem Schaffen des Capitols in der Alten Lehrbuchsammlung im Ehrenhof West - aus fast allen Räumen klang Musik. Und nach dem großen Regenschauer füllte sich auch der Ehrenhof langsam wieder. So freuten sich Lotte und Cassandra Steen noch über die hart gesottenen Festbesucher, die bis zum Feuerwerk ausgeharrten.

Und einige Gäste bleiben noch viel länger: Im Schneckenhof und auch im kleinen Innenhof wurden noch bis 3 Uhr am Morgen weitergefeiert. "Wir hatten zwar keine Besucherrekorde, aber wir haben uns gefreut, dass trotz des Wetters so viele Menschen bei uns waren", erklärte Uni-Pressesprecherin Linda Schädler.