Von Olivia Kaiser

Mannheim. Strahlende Gesichter bei den Gästen, den Künstlern, dem Servicepersonal und natürlich den Palazzomachern: Endlich geht es nach eineinhalb Jahren Zwangspause wieder los. Die Corona-Pandemie hat den Kulturbetrieb lahm gelegt, doch jetzt wird wieder durchgestartet – zumindest beim Harald Wohlfahrt Radio Regenbogen Palazzo in Mannheim. Die Dinnershow im Spiegelzelt auf dem Europaplatz am Planetarium ist am Donnerstag mit einem rauschenden Premierenfest in die neue Saison gestartet. "The Show Must Go On", singt Rüdiger Skoczowsky umringt von den Revuetänzerinnen: Die Show muss weitergehen. Und das tut sie mit sagenhafter Eleganz.

Palazzo hat in der Vergangenheit oft die artistischen Grenzen des Machbarem ausgetestet, zum Beispiel mit einem Motorrad, das vor ein paar Jahren in die Mange brauste. Doch um eine erstklassige Show zu kreieren, muss es nicht immer höher, weiter, schneller sein. Es geht um feine Nuancen und ein harmonisches Zusammenspiel. Das beginnt mit den sich stets verändernden Bildkompositionen der Sandmalerin Natalya Netselya und setzt sich fort mit dem Duo Flight of Passion, das sein Publikum mit einer romantischen, aber bis ins kleinste Detail stimmigen Strapaten-Nummer regelrecht verzaubert. Alles passt zusammen: die kunstvollen Figuren in der Luft, die Kostüme, das in rosarotes Licht getauchte Spiegelzelt, die melancholische Musik und der Glitzerstaub, der zum Finale in die Manege herabschwebt.

Duo Golden Dream. Foto: Gerold

Temporeicher Gegenpart dieser Sinnlichkeit ist der Auftritt der Karpochiv Brothers: Mithilfe eines Schleuderbretts katapultieren sich die beiden zu "Can’t stop Me Now" von Queen abwechselnd in die Höhe und wetteifern miteinander, wem die meisten Salti und Schrauben gelingen. Schnell, wagemutig und mit absoluter Präzision.

Um feine Nuancen geht es aber auch beim Vier-Gänge-Menü, das natürlich wieder Harald Wohlfahrt kreiert hat. Mit Ceviche von Tiefseeshrimps mit gebeiztem Lachs und Petersilienöl wird der kulinarische Teil des Abends eingeleitet. Für die Vegetarier gibt es Burrata auf Tomatencarpaccio. Das Menü hatte Deutschlands höchst dekorierter Koch bereits für die Saison 2020/2021 zusammengestellt, die dann aufgrund der Pandemie ausfallen musste.

Dass es jetzt serviert werden kann, ist nicht selbstverständlich. Denn Palazzo ist eine der wenigen Dinnershows, die überhaupt schon stattfinden. Möglich macht es auch ein ausgefeiltes Hygienekonzept. Die dafür baulichen Änderungen passen sich so harmonisch ins Spiegelzelt ein, dass sie erst auf den zweiten Blick auffallen. Die Glasscheiben zwischen den einzelnen Tischen auf den Emporen zu Beispiel. Und die mit rotem Stoff überzogenen Röhren an der Zeltdecke für die Luftabsauganlage sehen aus, als gehörten sie zur Konstruktion.

Die Handstandartistin Viktoriia Dziuba. Foto: Gerold

In der Manege gibt es ein Wiedersehen mit Künstlern, die bereits bei Palazzo aufgetreten sind, so wie das Rollschuh-Duo Skating Flash oder das Duo Golden Dream, das schon in der Saison 2017/2018 für Begeisterung sorgte. Aber es sind vor allem die Neuentdeckungen, die begeistern: Viktoriia Dziuba hebt die Handstand-Akrobatik auf ein ganz neues Level – und das nicht nur, weil sie ihre Figuren auf einem zwei Meter hohen Stab zeigt. Es ist faszinierend, wie die junge Frau ihren Körper verbiegen kann. Gliedmaßen aus Gummi scheint auch Alexander Batuev zu haben. Voller Staunen beobachtet das Publikum, zuerst wie er sich regelrecht verknotet und dann zum Finale seiner Nummer selbst in eine kleine Kiste packt.

Die einzelnen Nummern der Showteile zwischen den Gängen sind exzellent miteinander verwoben. Die Nähe der Artisten zum Publikum ist ein Markenzeichen von Palazzo. Doch nachdem Kunst und Kultur lange Zeit nur zu Hause über einen Bildschirm erlebt werden konnten, ist das Live-Erlebnis nun noch eindrucksvoller, zeigt deutlicher, was lange vermisst wurde. Und so genießen die Gäste nicht nur Ravioli gefüllt mit Ricotta und Bergkäse oder Maispoularde auf buntem Linsencurry und Kartoffel-Kürbis-Gnocchi, sondern auch das Gemeinschaftserlebnis.

Info: Tickets für die Show können telefonisch unter 01805/60 90 30 oder online unter palazzo-mannheim.de gebucht werden.