Mannheim. (env) "Einen besonderen Schub brauchen wir eigentlich nicht mehr", sagt Veranstalter Arno Kiegele. Sein Mannheimer Oktoberfest sei im elften Jahr quasi ein Selbstläufer. Vom 18. Oktober bis zum 9. November garantiert er im Festzelt wieder weißblaue Gemütlichkeit. Die Zahlen geben ihm recht. "Wir liegen aktuell bei einer Auslastung von 95 Prozent." Genau 150 der 3006 Tische waren am Samstag noch frei. "Ich gehe davon aus, dass wir zu Veranstaltungsbeginn ausverkauft sein werden." Kiegele wagt gern den ganz großen Vergleich. Ein kleines bisschen wie Woodstock sei seine Veranstaltung im Festzelt gegenüber dem Carl-Benz-Stadion schon irgendwie: "Dort waren die Menschen alle höflich, nett und fröhlich."

Und genau diese Stimmung verspüre er auch, wenn er mittlerweile im elften Jahr durch die Reihen im Festzelt gehe. Zustimmung erhält Kiegele dabei von den Servicekräften - Vollprofis, die auch auf dem Original in München und anderen Großveranstaltungen Dienst tun. "Die bestätigen mir, dass Mannheim mittlerweile das schönste Oktoberfest in Deutschland ist."

Die Mischung stimmt auf alle Fälle. Das Festbier der lokalen Privatbrauerei Eichbaum wird ergänzt von der Urweisse aus Erding. Die Bands auf der zentralen Bühne sind sowieso Stimmungsprofis: Egal ob "Ois Easy" am Eröffnungstag, "Topsis", "Münchner G’schichten", "Frontal Party Pur", "Bergluft" oder "Blechblosn" - sie alle wissen, wie man ein Festzelt zum Kochen bringt, lassen die ordnungsgemäß bedirndelt- und lederbehosten Besucher vor Begeisterung auf die Bänke springen.

Und dazu laufen die Getränke in Strömen. "Unser höchstes Gut ist ein zufriedenes Publikum. Dafür sparen wir garantiert nicht am Bier", verspricht Kiegele. "Und ich spüre an der Glückseligkeit der Leute, dass sie das zu schätzen wissen", sagt er ohne eine erkennbare Spur von Ironie in der Stimme. Von Beginn des Showprogramms um 18 Uhr bis zum Musikende um 23 Uhr ist das Stimmungspegel nahezu ununterbrochen am Anschlag.

Verändert hat sich am Zeltaufbau in diesem Jahr nichts. Lieb gewonnene Einrichtungen wie "Siebter Himmel" und die "Almrauschbar" sind ebenso wieder vorhanden, wie der lichte Aufbau der Tischreihen, die genügend Freiheit zum Feiern lassen. Freiraum sei dabei ein wichtiges Stichwort. Der unterbinde auch Aggression. "Bis auf einen einzigen Faustschlag im Vorjahr gab es bei uns noch nie Probleme." Warum auch. Schließlich sind die Menschen zum Feiern im Festzelt. Und das ist auch im elften Jahr wieder bestens organisiert. Darauf ein "Prosit der Gemütlichkeit".

Info: Tischreservierungen und Programminformationen sind im Internet unter www.oktoberfest-mannheim.de vereint.