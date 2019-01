Von Alexander Albrecht

Mannheim. Ja, ist denn schon ... 2030? Tatsächlich schwebt die Jahreszahl im XL-Format am Sonntagvormittag über der Bühne des vollbesetzten Mozartsaals. Das ist weder ein Versehen noch eine Panne, sondern genau so gewollt. "Stadt im Wandel - Mannheim 2030" lautet das Motto des Neujahrsempfangs im Rosengarten. Dahinter versteckt sich ein sogenanntes Leitbild, das den Weg in die Zukunft beschreiben soll. Oder wie Oberbürgermeister Peter Kurz bei seiner Ansprache sagt: "Es soll uns dabei helfen, bessere Entscheidungen zu treffen."

Rund 2500 Mannheimer haben sich im abgelaufenen Jahr an dem Prozess beteiligt. Dabei geht vor allem darum, die globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen auf die Lokalpolitik herunterzubrechen. Immer wieder spannt Kurz dazu den Bogen zwischen den Entwicklungen in der Welt und vor Ort. Die Idee des Leitbilds beruhe auf der Vorstellung, dass es jenseits von politischen Unterschieden möglich sein muss, gemeinsame Positionen zu finden.

Mit großem Interesse und viel Wohlwollen verfolgen die UN den Mannheimer Prozess. Kurz unterbricht seine Rede für eine eingespielte Grußbotschaft der Untergeneralsekretärin der Vereinten Nationen, Maimunah Mohd Sharif. Sie bedankt sich für den Einsatz der Bürger, der aus ihrer Sicht außergewöhnlich ist. Und notwendig, strahlten globale Ereignisse ja auch immer auch auf Mannheim aus, wie Kurz betont und den Konflikt zwischen Türken und Kurden als Beispiel nennt.

Letztlich habe es jeder selbst in der Hand, wie die spezifische Atmosphäre in der Stadt sei. Isolierte Antworten auf die Probleme reichten dafür nicht aus. Deshalb unternehme die Stadt gerade zeitgleich viele Anstrengungen in den Multikulti-Stadtteilen Jungbusch und Neckarstadt-West: Bekämpfung von prekären Wohn- und Arbeitsverhältnissen sowie der Kriminalität oder die Sanierung maroder Gebäude.

Wobei Kurz hier noch einen Schritt weitergeht und an die Bundespolitik appelliert, angesichts von Spekulationseifer und der Verdrängung alteingesessener Bewohner durch stark steigende Mieten den Städten ein Vorkaufsrecht einzuräumen. So könnten die Kommunen für sozial verträgliches Wohnen sorgen, sagt Kurz unter großem Beifall. Wer nicht reagiere, riskiere soziale Spannungen, wie sie aktuell Frankreich mit den Protesten der Gelbwesten erlebe.

Dies hat der SPD-Politiker auch bei der Beschäftigungspolitik im Blick. Zwar liegt die Arbeitslosigkeit in Mannheim mit derzeit 4,6 Prozent nach vielen Jahren unter dem Bundesdurchschnitt, doch lebten in der Stadt nach wie vor viele Menschen, die von ihrem Job nicht leben könnten. Kurz will den Aufstockern helfen und verweist vage auf "laufende Gespräche mit dem Bund". Vielleicht könne Mannheim auch in diesem Bereich Modellstadt werden.

In Sachen Klimaschutz und sauberer Luft ist sie das schon und hat die Preise für den Öffentlichen Nahverkehr dank Bundesförderung spürbar gesenkt. Und das soll auch so bleiben. "Nutzen Sie Bus und Bahn - selten konnten Sie Bundespolitik so einfach direkt beeinflussen", ruft Kurz den Gästen im Mozartsaal zu. Mit Blick auf Erderwärmung, CO2-Ausstoß und Plastikmüll mahnt der OB, die eigene Bequemlichkeit nicht über den Schutz unseres Planeten zu stellen.

Zufrieden blickt Kurz auf das vergangene Jahr zurück und streift viele Projekte, die auch 2019 Thema sein werden: die Entwicklung ehemaliger US-Militärflächen, gebührenfreie Kitas, das Sanierungsprogramm für Schulen oder die Stärkung des Standorts für Start-up-Unternehmen, die Kreativwirtschaft und die Medizintechnologie.

Für die ICE-Neubaustrecke verlangt das Stadtoberhaupt ausreichenden Lärmschutz, Bahn und Bund dürften sich nicht nur auf die Wirtschaftlichkeit des Mega-Projekts konzentrieren. Am Rheindamm, wo bis zu 1000 Bäume gefällt werden könnten, hat die Stadt eigene Gutachten in Auftrag gegeben. Eingriffe in die Natur, so Kurz an die Adresse des Landes, dürften nur erfolgen, wenn sie absolut notwendig seien. Mit viel Verve verteidigt der Oberbürgermeister sowohl die 240 Millionen Euro teure Sanierung des Nationaltheaters als auch die kürzlich gestartete Videoüberwachung, von deren Erfolg er ausgeht. Vertrauen in den Staat setze voraus, dass dieser handlungsfähig sei und die Bürger sich sicher fühlten.

Trotz positiver Entwicklungen, mache sich auch in der Quadratestadt Verunsicherung breit, stellt Kurz fest und nennt exemplarisch die Verfehlungen der Finanz- und Automobilwirtschaft. Die Antwort darauf könne aber nicht Nationalismus sein. "Er ist die Zuspitzung des Problems", sagt Kurz und erhält lang anhalten Applaus. Eindringlich wirbt der OB dafür, sich an der Kommunal- und Europa-Wahl am 26. Mai zu beteiligen.

Zum Schluss erinnert Kurz an einen Satz Tomáš Masaryks, den ersten Präsidenten der ehemaligen Tschechoslowakei. Er sagte, Demokratie erfordere den Glauben an die Menschen und die Menschheit. Der OB ergänzt: "Dieser Glaube entsteht und wird bewahrt vor Ort - durch tägliche Anstrengung von vielen. Nehmen wir uns das zum Leitbild für 2019: ‚Wir Mannheimer glauben an die Menschen und die Menschheit‘".