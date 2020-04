Von Olivia Kaiser

Mannheim. Geschäfte und Restaurants sind wegen der Corona-Pandemie geschlossen, in den Mannheimer Fußgängerzonen herrscht ebenso gähnende Leere wie in den Einkaufsstraßen der Stadtteile. Das bringt vor allem kleine, inhabergeführte Läden und Gastronomen in Bedrängnis. Viele haben deshalb ihre Strategie geändert und bieten einen Liefer- und Abholservice an. Doch wer macht das? Damit Kunden nicht mühsam im Internet auf die Suche gehen müssen, um herauszufinden, ob das Stammcafé oder die Lieblingsbuchhandlung solche Angebote haben, gibt es für Mannheim gleich mehrere Portale, auf denen alles gebündelt wird.

Das Stadtmarketing und die Werbegemeinschaft Mannheim City haben www.mannheim-lokaleinkaufen.de in Abstimmung mit dem Handelsverband Nordbaden und der IHK Rhein-Neckar ins Leben gerufen. Auf dem Portal werden Angebote der Mannheimer Händler und Gastronomen auf einen Blick zusammenstellt. So sollen lokale Betriebe unterstützt werden. "Für unsere Stadt ist es überaus wichtig, dass sie weiterhin so aktiv und vielseitig bleibt, wie wir sie kennen – wenn auch auf neuen und anderen Wegen", erklärte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD). "Daher ist es gerade jetzt wichtig, lokale Betriebe so gut es geht zu unterstützen. Alle Stadtteile sind aufgerufen, sich zu beteiligen."

Auf der neuen Plattform sind Angebote von Geschäften und Lokalen zu finden, die zwar schließen mussten, aber weiterhin telefonisch, per E-Mail und online für ihre Kunden da sind. "Mit dieser Solidaritätsaktion möchten wir zeigen, dass unsere Stadt in dieser schwierigen Krise lebendig, engagiert und aktiv ist – und es auch weiterhin bleibt. Unsere klare Botschaft lautet: Helfen auch Sie mit und unterstützen Sie unsere Händler und Gastronomen vor Ort, die auch jetzt für Sie da sind", erklärt Karmen Strahonja, Geschäftsführerin der Stadtmarketing Mannheim GmbH. Die Plattform ging am Mittwoch online. "Nutzer können auf der neuen Seite nach Geschäften und Lokalen, die Online-Angebote oder Liefer- oder Abholdienste in Mannheim anbieten, suchen.

Außerdem gibt jeder Eintrag an, ob eine Beratung auch telefonisch oder online möglich ist und ob es spezielle Aktionen wie beispielsweise den Kauf von Gutscheinen gibt. Über die Such- und Filterfunktion gelangen die Nutzer direkt zu den für sie passenden Angeboten, so Lutz Pauels, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Mannheim City. Durch die Kooperation mit der Werbegemeinschaft konnten im Vorfeld Handels- und Gastronomiebetriebe angeschrieben und 60 Einträge online gestellt werden – im ersten Schritt aus dem Innenstadtbereich, es ist aber eine Plattform für die ganze Stadt.

Das Portal wird weiterentwickelt und für alle Händler und Gastronomen geöffnet. "Wir möchten eine Plattform aufbauen, die von Mannheimer Händlern und Gastronomen nachhaltig genutzt wird. Sie soll eine langfristige Lösung für digitale Angebote des Handels werden", ergänzt Strahonja.

Auch die Mannheimer SPD hat unter www.mannheimkauftlokal ein Meldeportal für lokale Gewerbetreibende ins Leben gerufen, das zwei Tage zuvor gestartet war. "Es ist wichtig, in dieser Zeit zusammenzuhalten und das Miteinander zu stärken. Das gilt gerade auch für unseren lokalen Handel", erklärt der SPD-Fraktionsvorsitzende Ralf Eisenhauer. Etwa 50 Gewerbetreibende sind bereits registriert. "Dabei handelt es sich um eine Bürgerplattform: Jede und jeder soll sein Lieblingsgeschäft hinzufügen, bewerten und seine Freunde darüber informieren. Davon haben wir am Ende alle einen Gewinn", fügt SPD-Stadträtin Isabel Cardematori hinzu.

Die Plattformen haben zwar verschiedene Ansätze, jedoch im Großen und Ganzen das gleiche Ziel. Ob diese Dopplung sich als nützlich erweist oder eher Kräfte spaltet, muss sich zeigen. Gewerbetreibende müssen zwei Portale im Auge behalten, und ob sich die Kunden bei beiden Portalen anmelden, ist fraglich. "Natürlich wäre es ein Idealzustand, nur ein Portal zu haben. Es ist der Natur der Krisensituation geschuldet, dass sich viele gleichzeitig engagieren", erklärt Nina Hess, Sprecherin des Stadtmarketings auf RNZ-Anfrage und betont, dass jedes Engagement derzeit lobenswert sei.

Den Sozialdemokraten gehe es außerdem auch darum, das Thema "Kauf lokal" stärker ins Bewusstsein der Bevölkerung zu bringen, erläutert Thorsten Riehle, der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Gemeinderatsfraktion. Und: "Die städtischen Angebote erreichen andere Menschen als die SPD-Seiten. Insofern erscheint ein Mehr an Angebot eher dazu geeignet zu sein, dass Thema ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen als eine Konzentration auf ein Angebot."