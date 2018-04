Mannheim (alb). Im August vergangenen Jahres hat die Stadt das Mannheimer Fleischversorgungszentrum (FVZ) dichtgemacht. Der Großschlachthof, eine kommunale Tochtergesellschaft, war immer tiefer in die roten Zahlen gerutscht, zuletzt fabrizierte der Betrieb ein Minus von mehr als einer Million Euro. Die Zahl der geschlachteten Tiere ging von jährlich 450.000 auf 150.000 zurück, die Großhandelskette Edeka Südwest sprang nach dem Ende eines Fünf-Jahres-Vertrags ab. Hinzu kam die Kritik von Tierschützern: Sie prangerten die umstrittene Kohlendioxidbetäubung an, bei der ein Teil der 170 werktäglich getöteten Tiere qualvoll verendete.

Vier der im FVZ schlachtenden Fleisch-Großhändler sowie zwei Geschäftsführer der ehemaligen Schlacht-Service GmbH Mannheim haben sich inzwischen zu der privaten Betreibergesellschaft "Regio Schlachthof GmbH Mannheim" zusammengeschlossen. Diese plant, den Betrieb zum 1. Juni wieder aufzunehmen und pro Woche rund 2100 Schweine zu schlachten. Die zuständigen Gremien gaben bereits grünes Licht: So haben die Aufsichtsräte der Stadt Mannheim Beteiligungsgesellschaft mbH (SMB) und der FVZ jetzt beschlossen, mit der neuen Betreibergesellschaft einen Pachtvertrag abzuschließen.

"Wir begrüßen es sehr, dass eine Lösung für die Fortführung eines Schlachtbetriebs für Mannheim und die Region gefunden worden ist", sagte Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch. Zudem entstehe dem Fleischversorgungszentrum in seiner neuen Rolle als Vermieter keinerlei Kostenrisiko. FVZ-Geschäftsführer Stefan Kampa freute sich, "dass die Fleischgroßhändler und Landwirtschaftsbetriebe in der Gegend wieder eine echte Perspektive in zum Teil dritter und vierter Generation bekommen."

Der Pachtvertrag ist zunächst auf sechs Jahre befristet und kann um fünf weitere Jahre verlängert werden. Die Betreibergesellschaft will fünf der zuletzt 22 FVZ-Mitarbeiter und bis zu zwölf sogenannte Lohnschlächter der ehemaligen Schlacht-Service GmbH beschäftigen. "Wir bieten der Bevölkerung die Möglichkeit, frische, regionale Fleischwaren und Spezialitäten kaufen zu können", sagte Gesellschafter Dirk Schwan und kündigte an: "Wir werden auf keinen Fall mehr so groß werden, wie der städtische Betrieb." Während dort früher auch Rinder geschlachtet wurden, soll jetzt ein "reinrassiger Schweineschlachthof" entstehen.

Die Gesellschafter wollen sich in der nächsten Woche mit Vertretern der Stadt treffen, um den Pachtvertrag mit dem Fleischversorgungszentrum zu unterschreiben. Der ist Voraussetzung dafür, dass das Regierungspräsidium Karlsruhe den Antrag auf EU-Zulassung des Schlachthofs bearbeiten kann. Um die Anforderungen zu erfüllen, darunter das "berührungsfreie Schlachten", sind nach Angaben Schwans Investitionen im sechsstelligen Bereich erforderlich.