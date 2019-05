Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Ob Bob Dylan die deutsche Frontfrau kennt, weiß man nicht so genau. Doch sein Song "Forever young" passt auf kaum besser auf jemanden aus dem rasch vergänglichen Showgeschäft als Nena. Selbst gefühlte 50 Jahre nach ihrem Durchbruch mit "Nur geträumt" erscheint sie keinen einzigen Tag älter.

Schlag 20 Uhr steht die 59-jährige "Königin der Neuen Deutschen Welle" mit ihrer neunköpfigen Band auf der Bühne und eröffnet das traditionelle Zeltfestival Rhein-Neckar auf dem Mannheimer Maimarktgelände. Zwei Stunden lang donnert sie mit einer unglaublichen Entertainer-Qualität durch unzählige Radiohits sowie weniger gespielte Titel.

Nena beim Zeltfestival Rhein-Neckar - Die Fotogalerie



































Zum Repertoire gehören selbstverständlich "Rette mich", "Tanz auf dem Vulkan", "Fragezeichen", "Leuchtturm" und ,"Irgendwie, irgendwo , irgendwann". Auch ihre beiden Nummer-1-Lieder "99 Luftballons" - in den USA damals auf Platz 2 - und "Liebe ist" dürfen nicht fehlen.

Manch einer der größtenteils weiblichen Konzertbesucher lässt seine Gedanken schweifen und erinnert sich gern an die Zeit, als die damals 22-jährige Gabriele Susanne Kerner mit ihrem Auftritt im TV-Musikladen fast über Nacht zum Star wurde. Textsicher stimmen die Fans im sehr gut besuchten Zelt in die Refrains mit ein. Und so wird Nenas Auftritt zu einer angenehmen Reise in die 80er Jahre.

Man spürt immer wieder, dass die dreifache Großmutter mit der schwarzen Haarpracht, hautengen Hose und Hippie-T-Shirt ein inniges Verhältnis zur tobenden Menge behalten hat. Die verzeiht ihrer Lieblingssängerin auch, dass sie - wie sie selbst sagt - einen "Song leider verkackt" hat. Denn Nenas Einsatz kam zu spät. Gut, dann wird er eben noch einmal von vorne gespielt. Diesmal fehlerfrei. Den Applaus für die Offenheit hat Nena sicher. Sowohl beim Rockpart als auch beim bezaubernden Akustik-Set harmoniert das Verhältnis von oben und unten.

Die bestens aufgelegte Band liefert genau jene kunterbunten Mitsing-Melodien im vom Schlagzeug getriebenen, typischen Vier-Viertel-Takt, während die Sängerin über die Bretter hüpft, tanzt und sichtlich Spaß hat.

Der Auftakt zum Zeltfestival Rhein-Neckar am Mittwochabend ist zweifelsfrei gelungen. Das kommende Programm verspricht weitere Megastars wie Status Quo am Mittwoch, 5. Juni, oder Midnight Oil am Freitag, 21. Juni - jeweils um 19 Uhr.