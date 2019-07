Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Das Konzert hatte zwei Teile: einen Anfang und ein Ende. Letzterer war der Bessere. Aber der Reihe nach. Wer zu Neil Young geht, muss immer mit Überraschungen rechnen. Wie Bob Dylan entscheidet der Meister irrational, was er seinem Publikum heute präsentiert. Und nicht alle vermeintlichen Austern des Wegbereiteres des Grunge haben dann auch eine Perle.

In der Mannheimer SAP-Arena zeigt der Althippie vor vielen leeren Rängen seine zwei Gesichter: den wilden Radaubruder und den smarten Harmoniesüchtigen. Für zwei Drittel des Programms gilt allerdings Wilhelm Busch: "Musik wird oft nicht schön empfunden, weil sie mit Geräusch verbunden."

Selten war der Run auf die Bierstände und später zwangsläufig die Toiletten so heftig wie beim anstrengenden Gitarrengewitter des 73-Jährigen gegen sechs Saiten. Ein Trost: wer ein paar Minuten verschwand und wiederkam, hatte nichts versäumt. Zumindest bei den Endlosschleifen der 15 minütigen Trips im monotonen Zwei-Akkorde-Modus schaden Pinkelpausen dem Hörgenuss nicht.

Der Überlebende des ersten Woodstockfestivals auf seinem verschrammelten schwarzen Instrument und die neuen, blutjungen Bandmitglieder mit ihren nagelneuen Gitarren zelebrieren einmütig altmodischen Dauerkrach. Der Chef und "Promise Of The Real" starten mit "Mansion On The Hill" die Fast-Greatest-Hits-Liste. Brachial, exzentrisch und skurril rumpeln sie durch "Love and only Love" und später "Down by the River" oder "Cowgirl in the Sand".

Die Musiker um Lukas und Micah Nelson, Söhne von Countrylegende Willie Nelson, brauchen den rostigen Sound, den "Mr. Holzfällerhemd" vor allem mit Crazy Horse in den Saal stampfte, nicht lernen. Sie versprechen im Bandnamen das "Echte" und das klingt ungeschminkt. Und so wird's gemacht: ein Gitarrensolo auf der Fender jagt das auf der Gibson und zurück. Diese Jamsessions bereiten dem Herrn mit dem speckigen Hut einen Heidenspaß und er lächelt tatsächlich zwischendurch.

Die treuen Fans auf den Tribünen und vor allem jene, die stundenlang im Innenraum stehen und hoffnungsvoll auf Melodiöses warten, erlöst der notorische Anti-Star erst nach Titel 14. Aber sobald Young seine Mundharmonika umschnallt und zur Akustikgitarre greift, kommt einhellige Freude, ja Erleichterung auf. Jetzt zeigt die Ikone, zumindest einen Teil dessen, wofür sich das teure Ticket gelohnt hat. "Harvest Moon", "Human Highway", "Long may you run", alles Sahnestückchen aus dem gigantischen Fundus des Countryfolkrockbarden, die Herzen schmelzen lassen. Auch der Chorgesang von Nelson & Co. kommt butterweich und streichzart herüber, Chapeau! Weiter so, denken die Zuhörer, doch das Alphatier schaut auf die Uhr und muss zum Schluss kommen. Keine Traumsongs wie "Helpless", kein "Old Man", kein "A Man needs a maid" und das Allerschlimmste: sein einziger Welthit "Heart of Gold"fällt auch flach. Wirklich herzlos und vielleicht sogar eine Spur hochnäsig.

Und dann geht's schon zackig auf die Schlussgerade mit dem wenig überraschenden "Hey Hey, My, My" und "Rockin’ In The Free World". Jetzt endlich bebt die Arena doch noch. Die Riffs sind erkennbar und bekannt, sie donnern direkt in die Magengrube. Auf die mittelmäßige Zugabe "Fuckin´up" hätte er freilich verzichten können. Was bleibt also nach zweieinhalb Stunden musikalischer Achterbahnfahrt: ein durchwachsener Abend mit ein paar schönen, erinnerungswürdigen Augenblicken. Und die Aussicht auf die nächste Tournee des zeitlosen Musikanten. Um es mit Schiller zu sagen: Die Welt wird alt und wird wieder jung, doch der Mensch hofft immer Verbesserung.