Von Olivia Kaiser

Mannheim. Die steigenden Energiepreise bereiten vielen Menschen Sorgen – nicht erst seit Putins Angriff auf die Ukraine. Allerdings hat der Krieg schmerzlich klargemacht, wie abhängig Deutschland von den russischen Öl- und Gaslieferungen ist. In Mannheim ist die Lage entspannter als in anderen deutschen Regionen, denn das Fernwärmenetz der MVV Energie AG ist das zweitgrößte der Bundesrepublik. "Wir versorgen zwei Drittel der Mannheimer Haushalte mit Fernwärme", erklärt MVV-Sprecher Sebastian Ackermann. Im Rhein-Neckar-Kreis seien es nicht ganz so viele. Schätzungsweise ein Viertel der Mannheimer Haushalte heize mit Gas. Auch Öl, Wärmepumpen oder Pelletheizungen gibt es.

Einen sprunghaften Preisanstieg müssten Kunden nicht befürchten: "Dank unserer langfristigen Einkaufsstrategie konnten wir die Auswirkungen der Preisrallye in den vergangenen Monaten an den Großhandelsmärkten zum Großteil abmildern", erklärt der Unternehmenssprecher. Das gelte vor allem für die Bestandskunden. So habe man die Endkundenpreise für Strom zum Jahreswechsel konstant halten können und auch die Gaspreise nur leicht anheben müssen. "Für das laufende Kalenderjahr haben wir unseren Bestandskunden eine Preisgarantie in der Grundversorgung mit Strom und Gas gegeben, an die wir uns halten werden", verspricht Ackermann.

Bereits seit 2017 setze das Unternehmen verstärkt auf Fernwärme, die sich sukzessive zur "grünen Wärme" wandeln solle, so der Sprecher. "Wir haben bereits vor dem Ukraine-Krieg immer wieder darauf hingewiesen, dass wir die Gasstufe bewusst überspringen wollen." Mit dem Mannheimer Modell will man bis 2040 klimaneutral und 2045 sogar klimapositiv sein – also der Atmosphäre dauerhaft kein CO2 mehr entziehen.

"Wir setzen auf thermische Abfallbehandlungsanlagen, Geothermie oder auch die Flusswärmepumpen", erklärt Ackermann. Anfang April beginne am Rhein auf dem Gelände der Großkraftwerk Mannheim AG der Bau für eine der größten Flusswärmepumpen Europas. Damit sich Deutschland so schnell wie möglich unabhängig von russischen Energielieferungen machen kann, gab es Stimmen, die sich für eine Verschiebung des Kohleausstiegs aussprachen. Der Krieg in der Ukraine habe keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Strategie des Konzerns, betont dagegen der MVV-Sprecher. Zumindest bis jetzt.

"Das Kohleausstiegsgesetz beziehungsweise der Koalitionsvertrag gelten unverändert, insofern auch der erwartete Kohleausstieg bis 2030. Sollte sich die bundespolitische Beschlusslage hierzu ändern, werden wir uns selbstverständlich damit auseinandersetzen", sagt Ackermann. Unabhängig davon werde man im Rahmen des Mannheimer Modells die Fernwärmeerzeugung in Stadt und Region bis 2030 auf 100 Prozent grüne Wärme umstellen. "Auch unsere anderen Dekarbonisierungsziele eines 1,5-Grad-Pfads werden wir unvermindert vorantreiben. Alles unverändert mit dem Ziel, bis 2040 klimaneutral und danach klimapositiv zu sein, ", so der Sprecher. Zur Klimastrategie gehört auch, ab 2035 die Belieferung mit Erdgas zu beenden.

Für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien benötige man verlässliche Rahmenbedingungen, erklärt Ackermann mit Blick auf die Politik. Mit ihrer Koalitionsvereinbarung und dem Sofortprogramm, das Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck angekündigt habe, schlägt die neue Bundesregierung aus MVV-Sicht die richtige Richtung ein. "Aber noch sind nicht alle notwendigen Weichen für den Übergang von fossiler zu erneuerbarer Energieerzeugung gestellt. Hier sehen wir weiteren Handlungsbedarf für die Strom- und die Wärmewende", sagt Ackermann.

Jenseits der regulatorischen Rahmenbedingungen seien für die Umsetzung der Energiewende, aber auch die entsprechenden Fachkräfte nötig. "Vor dem Hintergrund des gravierenden Engpasses bei den Handwerksberufen in Deutschland bedarf es einer breit angelegte Ausbildungsoffensive – Hand in Hand mit Politik, Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften und Handelskammern. Wichtig ist dabei auch eine ausreichende Investitionssicherheit für die ausbildenden Betriebe", gibt der MVV-Sprecher zu bedenken.