Mannheim. (RNZ/rl) Die MVV kontrolliert in den Nächten zum Donnerstag und zum Freitag (20./21. und 21./22. März) das Dampfnetz und das Fernwärmenetz in Mannheim. Dazu wird ein Spezialflugzeug mit einer Thermokamera die Stadt überfliegen. Kalte und klare Nächte böten dabei laut Mitteilung die besten Bedingungen für solche Thermografie-Aufnahmen. Die Aufnahmen sollen Informationen über Auffälligkeiten im MVV-Versorgungsnetz bringen. Die Aufnahmen sollen dann die Grundlage für Pflege und Wartung des Netzes sein, die in den Sommermonaten stattfinden soll.

Im Rahmen eines Pilotprojektes fährt am Freitagabend auch ein MVV-Auto mit Thermografiekamera durch die Quadrate sowie die Gartenstadt. Die hier entstehenden Bilder sollen Aufschluss über mögliche Wärmeverluste in diesen Bereichen geben.