Mannheim. Weil er seine Ex-Freundin brutal ermordet haben soll, muss sich der 34-jährige Mannheimer Oliver M. derzeit vor dem Landgericht verantworten.

In dem Verfahren treten die Mutter und der Bruder der getöteten Elif T. (Name von der Redaktion geändert) als Nebenkläger auf. Ihre Anwältin Sabrina Hausen stellte am Mittwoch Anträge auf Entschädigung. Beide Nebenkläger waren nicht anwesend.

Die Mutter wohnt dem Prozess nicht bei und war lediglich vor zwei Wochen zu ihrer Zeugenaussage in den Gerichtssaal gekommen. Der Bruder war am ersten Prozesstag von der weiteren Verhandlung ausgeschlossen worden, weil er den Angeklagten attackiert hatte.

Die Beziehung zwischen Elif T. und ihrer Mutter sei sehr eng gewesen, führte Hausen aus. Beide Frauen hatten in direkter Nachbarschaft gewohnt. Deshalb habe die Mutter selbst erlebt, dass der Angeklagte ihrer Tochter nachgestellte. Er habe nicht akzeptieren können, dass die Getötete im April 2019 die Beziehung beendet hatte. Er verfolgte sie, passte sie auf dem Weg zur Arbeit ab und verschaffte sich mehrfach Zugang in das Wohnhaus seiner Ex-Freundin.

Die Mutter hatte ausgesagt, dass sie sogar regelmäßig abends überprüft habe, ob die Abschlusstür am Wohnhaus ihrer Tochter verschlossen war, damit der Angeklagte nachts nicht hinein könne. Dies erwähnte die Rechtsanwältin erneut und betonte, wie eng die Mutter-Tochter-Beziehung gewesen sei.

Elif T. war selbst Mutter und hinterlässt eine mittlerweile fünfjährige Tochter, die jetzt bei ihrer Großmutter lebt. "Großmutter und Onkel mussten dem kleinen Mädchen die Nachricht überbringen, dass seine Mutter ums Leben gekommen ist", so Sabrina Hausen. Sie stellte den Antrag auf 10.000 Euro Entschädigung für das erlittene seelische Leid von Elifs Mutter und Tochter. Die genaue Höhe der Summe liegt im Ermessen des Gerichts.

Die Anklage laute zudem auf vollendetem Mord, den Oliver M. geplant und äußerst brutal ausgeführt habe, so die Rechtsanwältin weiter. Dem 34-Jährigen wird vorgeworfen, am 27. Oktober 2019 gegen 1.30 Uhr seiner Ex-Freundin vor deren Haus in der Innenstadt aufgelauert und sie ins Treppenhaus verfolgt zu haben. Vor ihrer Wohnungstür im dritten Obergeschoss soll er dann mit einem Hammer auf ihren Kopf geschlagen und mit einem Messer mehrfach auf sie eingestochen haben.

Eine Freundin der Toten, die auf deren kleine Tochter aufpasste, kam aus der Wohnung und versuchte, Elif T. zu helfen. Der Angeklagte soll der Zeugin daraufhin mit dem Messer einen Stich in die Seite zugefügt haben. Die Frau kam verletzt ins Krankenhaus. Elif T. verstarb am Tatort.

Update: Mittwoch, 17. Juni 2020, 14.54 Uhr

Mannheim. Am zweiten Verhandlungstag des Mordprozesses am Mannheimer Landgericht hat am Dienstagvormittag die Mutter der getöteten Elif T. (Name geändert) ausgesagt. Sie berichtete, dass der Angeklagte ihre Tochter nach der Trennung auf Schritt und Tritt verfolgt habe. Deshalb holte sie die 33-Jährige von der Straßenbahnhaltestelle ab, wenn sie von der Arbeit kam, und brachte deren fünfjährige Tochter oft in den Kindergarten. Elif habe große Angst vor ihrem Ex-Freund gehabt, da er ihr mehrfach gedroht habe. "Ich werde dich unter die Erde bringen", habe er in ihrem Beisein gesagt, berichtete die Mutter. Deshalb habe ihre Tochter auch bei der Polizei Anzeige wegen Nachstellung (Stalking) erstattet.

Dem 34-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, am 27. Oktober 2019 gegen 1.30 Uhr seiner Ex-Freundin vor deren Haus in der Innenstadt aufgelauert und sie ins Treppenhaus verfolgt zu haben. Vor ihrer Wohnungstür im dritten Obergeschoss soll er dann mit einem Hammer auf ihren Kopf geschlagen und mit einem Messer mehrfach auf sie eingestochen haben. Eine Freundin der Toten, die auf deren kleine Tochter aufpasste, kam aus der Wohnung und versuchte, Elif T. zu helfen. Der Angeklagte soll der Zeugin daraufhin mit dem Messer einen Stich in die Seite zugefügt haben. Die Frau kam verletzt ins Krankenhaus. Elif T. verstarb am Tatort.

Die Mutter sagte, der Angeklagte sei immer wieder in das Wohnhaus ihrer Tochter eingedrungen. Sie selbst sah ihn im Treppenhaus. Er habe Elif mehrfach täglich angerufen und ihr nachgestellt, sobald sie das Haus verließ. Ende Juli fuhr sie dann mit Tochter und Enkelin für drei Wochen in die Türkei. Nach ihrer Rückkehr sprachen sie noch einmal mit dem Angeklagten und versuchten, ihn vom Ende der Beziehung zu überzeugen. "Das hat er nicht akzeptiert", so die Mutter. Als die Belästigungen andauerten, sei ihre Tochter schließlich zur Polizei gegangen.

Eine Arbeitskollegin und gute Freundin bestätigte, dass der Angeklagte Elif T. verfolgte: "Er hat ihr überall aufgelauert, auch wenn ich dabei war." Eine Begebenheit hat sie mit ihrem Handy gefilmt. Das Video wurde vor Gericht gezeigt. Die beiden Frauen lernten sich kennen, als die Getötete im Februar 2019 ihren Job in einem Call-Center antrat. Im Juli gelang es dem Angeklagten, dort ebenfalls eine Stelle zu bekommen. Ihre Freundin sei "geschockt" gewesen. Er habe Elif ständig beobachtet. Schließlich vertraute sich die Frau ihrer Chefin an. Diese trat ebenfalls in den Zeugenstand und sagte aus, als sie von dem Stalking erfahren habe, sei dem 34-Jährigen gekündigt worden. Sowohl Arbeitskollegin als auch Chefin beschrieben den Angeklagten als "ruhigen Typ".

Später kamen die Polizisten zu Wort, mit denen Elif T. gesprochen hatte. Am 17. August gab sie zu Protokoll, dass sie mit dem Angeklagten drei Jahre eine Beziehung gehabt hatte, die sie an Ostern 2019 beendete. Auslöser sei gewesen, dass er ein halbes Jahr zuvor seinen Job verloren hatte. Seitdem hätten sie sich oft gestritten und er habe sie immer wieder angelogen.

Als sie sich schließlich von ihm trennte, habe er begonnen, ihr nachzustellen. Das erreichte eine neue Dimension, als der Angeklagte in ihrer Firma zu arbeiten anfing. Er habe sie nicht aus den Augen gelassen und wenn sie sich mit Kollegen unterhielt oder lachte, habe er sie hinterher zur Rede gestellt. Am Ende verließ sie in ihrer Freizeit kaum noch die Wohnung. Sie habe gehofft, dass ihr Ex-Freund nach dem Urlaub aufhören würde. Als das nicht der Fall war, habe eine Freundin sie bestärkt, Anzeige zu erstatten.

Ein Polizist sagte aus, man habe eine Gefährderansprache durchführen wollen, den Angeklagten jedoch nicht zuhause angetroffen. Eine Kollegin, der der Fall später zugeteilt wurde, bestellte den 34-Jährigen ins Innenstadtrevier ein. "Doch er ist nicht erschienen", erklärte sie bei ihrer Aussage. Wenig später erhielt sie ein Fax seines Rechtsvertreters. Auch die Getötete erschien nicht zu einem Termin. Als die Beamtin Elif T. dann telefonisch erreichte, erklärte diese, keine Einbestellung der Polizei mit einem Termin erhalten zu haben, aber dass seit der Anzeige jemand ihre Post stehle – auch die Mutter hatte davon in ihrer Vernehmung gesprochen.

Die Polizistin sagte aus, sie habe Elif T. geraten, ein Stalking-Tagebuch zu führen, um das Verhalten des Angeklagten dokumentieren zu können. Durch dieses handschriftlich verfasste Tagebuch bekam die Getötete in der Verhandlung eine Stimme, als der Vorsitzende Richter Gerd Rackwitz daraus zitierte: "Er droht mir immer wieder, dass er mich umbringt, und das vor meiner kleinen Tochter", schrieb sie. Auch dass er nachts stundenlang vor ihrer Wohnung säße und sie belausche. "Wenn ich etwas erledigen muss, ist Mutter immer mit mir. Ich kann allein nicht mehr raus. Ich habe Paranoia."

Die Polizistin empfahl der 33-Jährigen, ein Näherungsverbot beim Amtsgericht zu erwirken. Das hat diese wohl auch versucht. Am 24. Oktober reichte Elif T. eine Liste mit Zeugen bei der Polizei ein, die ihre Aussagen bestätigen könnten. Drei Tage später war sie tot.

Update: Dienstag, 26. Mai 2020, 20.20 Uhr

Bruder des Opfers geht auf Angeklagten los

Mannheim. Weil er im Oktober 2019 seine Ex-Freundin Elif T. (Name geändert) brutal ermordet haben soll, muss sich seit Mittwoch der Angeklagte Oliver M. vor dem Mannheimer Landgericht verantworten. Schon zum Prozessauftakt kam es zu tumultartigen Szenen. Der 34-Jährige wollte weder Angaben zur Person noch dem Tatgeschehen machen. Daraufhin unterbrach der Vorsitzende Richter Gerd Rackwitz die Verhandlung, da der erste Zeuge erst circa 30 Minuten später geladen war.

Während die Prozessbeteiligten den Saal verließen, stürmte der Bruder des Opfers, der als Nebenkläger auftritt, auf den Angeklagten zu, stieß Drohungen aus und warf mit voller Wucht sein Handy nach ihm. Mehrere Justizbeamte versuchten, den erregten Mann unter Kontrolle zu bringen, doch er widersetzte sich hartnäckig und beleidigte das Personal. Erst als weitere Kollegen zur Unterstützung kamen, konnte er überwältigt werden. Bei der Attacke wurde ein Justizbeamter am Bein verletzt.

Aufgrund dieses "äußerst aggressiven Verhaltens" schloss Rackwitz den Bruder von der weiteren Verhandlung aus, da zu befürchten sei, dass sich Ähnliches wiederholen könnte. Wegen ungebührlichen Verhaltens vor Gericht verhängte er eine Ordnungsstrafe von 800 Euro. Zudem forderte Rackwitz Polizisten an, um die Sicherheit der Verhandlung zu gewährleisten.

Mit dem Ausschluss des Nebenklägers folgte der Richter einem Antrag der Verteidigung, die um die Sicherheit ihres Mandanten fürchtete. Rechtsanwalt Steffen Lindberg erklärte, man habe Oliver M. bereits vor einiger Zeit von Mannheim in die Justizvollzugsanstalt Karlsruhe verlegen lassen, da sein Leben bedroht worden sei.

In der Anklageschrift warf Oberstaatsanwalt Peter Lintz dem 34-Jährigen vor, am 27. Oktober 2019 gegen 1.30 Uhr seiner 33-jährigen Ex-Freundin vor deren Haus in der Innenstadt aufgelauert und sie ins Treppenhaus verfolgt zu haben.

Vor ihrer Wohnungstür im dritten Obergeschoss soll er dann mit einem Hammer auf ihren Kopf geschlagen und mit einem Messer mehrfach auf sie eingestochen haben. Eine Freundin der Toten, die auf deren fünfjährige Tochter aufpasste, kam aus der Wohnung und versuchte, Elif T. zu helfen. Der Angeklagte soll der Zeugin daraufhin mit dem Messer einen Stich in die Seite zugefügt haben, der die Leber verletzte. Die Frau kam verletzt ins Krankenhaus. Elif T. verstarb am Tatort. Die Zeugin sagte bei der Polizei aus, dass Oliver M. der Täter gewesen sei. Ein Sondereinsatzkommando nahm ihn einige Stunden später in seiner Wohnung fest.

Nach der Mittagspause befragte Richter Rackwitz die Zeugin, die ebenfalls als Nebenklägerin auftritt, zu der Beziehung zwischen Opfer und Angeklagtem sowie dem Verlauf des Tatabends. Demnach lernten sich Elif T. und Oliver M. im Jahr 2016 kennen, beide arbeiteten in einer Spielothek. Es sei eine Beziehung mit "Höhen und Tiefen" gewesen. Die beiden hätten zwar heiraten wollen, aber es sei immer wieder zu Streit gekommen. Schließlich habe sich die 33-Jährige, die nach ihrer Scheidung in der Türkei mit ihrer Tochter zu ihrer Familie nach Mannheim gekommen war, von Oliver M. getrennt.

Dieser habe ihr regelmäßig aufgelauert – vor ihrer Wohnung, beim Einkaufen, am Kindergarten. Das hätten Elif T. und ihre Mutter erzählt, und einmal habe sie ihn selbst in der Nähe der Wohnung ihrer Freundin gesehen. Nach Angaben der Zeugin ist das Opfer deshalb auch bei der Polizei gewesen, weil es Angst gehabt habe. Am Tatabend sei Selin Y. nach langer Zeit mal wieder ausgegangen, um sich mit Arbeitskollegen zu treffen. Die Zeugin passte auf die kleine Tochter auf, die im Wohnzimmer auf der Couch schlief.

Sie selbst sei wach gewesen, als sie im Hausflur die Stimme des Opfers gehört habe: "Öffne die Tür, der Oliver ist hinter mir." Sie sei zur Tür geeilt, die jedoch abgeschlossen war. Als sie die Tür aufschloss, habe sie ihre Freundin am Boden liegen sehen, der Angeklagte war über ihr. Sie habe versucht, ihn wegzustoßen, daraufhin habe er sich schnell zu ihr gedreht, ihr einen Stich versetzt und gesagt: Normalerweise müsstest du sterben." Dann sei er gegangen.

Die Zeugin leidet noch heute unter den Geschehnissen: Sie ist in psychiatrischer Behandlung und wohnt mittlerweile nicht mehr in Mannheim. Gegen Ende wurde es wieder emotional: Die Aussage der Mutter des Opfers wurde aus Zeitgründen auf den nächsten Verhandlungstermin verlegt. Als sie den Gerichtssaal verließ, hielt sie ein Bild ihrer Tochter in die Richtung des Angeklagten und rief: "Schau genau hin!" Der Prozess wird am 26. Mai fortgesetzt.

Update: Donnerstag, 14. Mai 2020, 13.46 Uhr

Mannheim. (oka) Weil er im Oktober 2019 seine Ex-Freundin ermordet haben soll, hat am Mittwoch am Mannheimer Landgericht der Prozess gegen einen 34-jährigen Mannheimer begonnen. Schon zu Beginn kam es zu tumultartigen Szenen: Während der ersten Verhandlungspause ging der Bruder des Opfers, der als Nebenkläger auftritt, auf den Angeklagten los und warf mit voller Wucht sein Handy nach ihm. Dabei wurde ein Justizbeamter am Bein verletzt. Seine Kollegen hatten Mühe, den erregten Bruder unter Kontrolle zu bringen.

Der Mann muss sich nun wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und vielleicht auch wegen Körperverletzung verantworten. An der weiteren Verhandlung – zumindest für diesen Tag - durfte er nicht mehr teilnehmen. Die Verteidigerin des Angeklagten stellte den Antrag, ihn aus Sicherheitsgründen für alle Verfahrensbeteiligten gänzlich auszuschließen. Die Anwältin der Nebenkläger erklärte, ihr Mandant entschuldige sich beim Gericht für den Vorfall.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, in den frühen Morgenstunden des 27. Oktober 2019 seiner 33-jährigen Ex-Freundin vor deren Haus in der Innenstadt aufgelauert und sie dann ins Treppenhaus verfolgt zu haben. Vor ihrer Wohnungstür im dritten Obergeschoss soll er dann mehrfach mit einem Hammer auf ihren Kopf geschlagen und mit einem Messer auf sie eingestochen haben.

Eine Freundin der toten Frau, die auf deren fünfjährige Tochter aufpasste, kam aus der Wohnung und versuchte, ihrer Freundin zu helfen. Auch auf sie soll der Angeklagte eingestochen haben. Sie kam ins Krankenhaus. Die 33-Jährige verstarb am Tatort. Ein Sondereinsatzkommando nahm den Angeklagten einige Stunden später in seiner Wohnung fest.