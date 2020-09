Mannheim. (RNZ) Die zweite Vorstellung der Fahrradkinoreihe "Mobile Cinema" findet am Freitag, 11. September, auf dem Fußballfeld des ASV Feudenheim (Lauffener Straße 27) statt. Um 20 Uhr, nach Einbruch der Dunkelheit, startet der Film: "Besser Welt als nie". Der Protagonist und Regisseur Dennis Kailing ist bei der Veranstaltung dabei und steht nach dem Film für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung.

Die gesamte Kino-Technik befindet sich in zwei großen Lastenrädern samt Anhängern und ist vollkommen energieautark. Aufgrund der aktuellen Lage bezüglich des Coronavirus muss die ursprünglich vorgelagerte Radparade in diesem Jahr entfallen. Alle Teilnehmenden sind eingeladen, direkt zum Film zu radeln. Der Kinogenuss im Freien ist nicht bestuhlt. Die Besucher können sich vor Ort Papphocker leihen oder Decken sowie Klappstühle selbst mitbringen. Für Getränke wird gesorgt. Maximal 100 Personen können beim "Mobile Cinema" mit dabei sein.

Die Veranstaltung ist in diesem Jahr kostenfrei. Auf Spendenbasis wird der Verein "Surfrider Foundation Baden-Pfalz", der sich in der Region für eine saubere Umwelt und gegen die zunehmende Vermüllung einsetzt, unterstützt.

Aufgrund der Corona-Maßnahmen werden einzelne Felder für die Teilnehmenden abgesteckt, sodass der Filmabend in entspannter Atmosphäre und mit genügend Abstand stattfinden kann. Die Felder sind für jeweils zwei Personen ausgelegt. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung per E-Mail an monnem-bike@mannheim.de unter Angabe von Name, Adresse und Telefonnummer nötig.

Sobald die Veranstaltung ausgebucht ist, wird dies auf www.monnem-bike.de bekannt gegeben.