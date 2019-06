Mannheim. (pol/mün) Drei Männer sollen als Drogendealer reichlich Umsatz gemacht haben - zwei von ihnen sitzen jetzt hinter Gittern. Bei Wohnungsdurchsuchungen hatte die Polizei erhebliche Menge an Drogen und Bargeld gefunden.

7,6 Kilogramm Marihuana, 1 Kilogramm Amphetamin, 60 Gramm Kokain und mutmaßliches Dealgeld von knapp 2.000 Euro fanden Beamte bei einer Wohnungsdurchsuchung in Viernheim. Schon am 21. Mai hatte die Polizisten die Aktion durchgeführt.

Der 33-jährige Bewohner und ein 32 Jahre alter Komplize sollen schon länger aus der Wohnung heraus in Mannheim und Viernheim gedealt haben. Das teilen Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Neben den Betäubungsmitteln lagen eine Schreckschusswaffe mit Munition und zwei Messer in dem Apartment, die ebenfalls beschlagnahmt wurden

Ein weiterer Mann, 34 Jahre alt, soll von denen beiden seit Januar große Mengen Drogen abgenommen haben. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden noch über 2 Kilogramm Marihuana, etwa 175 Gramm Amphetamin und knapp 4.000 Euro Dealgeld beschlagnahmt. Er soll seit Januar in mehreren Chargen insgesamt 2,5 Kilogramm Marihuana und 500 Gramm Amphetamin gekauft haben. Die habe er in Portionen von 50 Gramm teilweise weiterveräußert.

Der 33 Jahre alte Mann und der 34-Jährige wurden schon am 21. Mai festgenommen. Der 32-jährige Tatverdächtige war noch auf der Flucht und wurde am 28. Mai widerstandslos in Viernheim vorläufig festgenommen.

Der Untersuchungsrichter schickte aber nicht alle drei deutschen Staatsangehörigen in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl gegen den 34-Jährigen wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Der 33-Jährige sitzt seit 22. Mai in U-Haft, der 32-Jährige seit dem 29. Mai.