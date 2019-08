Von Olivia Kaiser

Mannheim. Während die Mannheimer das neue Jahr erwarten, stirbt ihr hochbetagter Kurfürst Carl Philipp in der Silvesternacht 1742. Nur 24 Stunden später wird er ohne Pomp am Neujahrstag 1743 begraben - er wollte es so. Seine letzte Ruhestätte findet er in der Gruft der Schlosskirche, die erst zwölf Jahre zuvor eingeweiht wurde. In der Grabkammer neben seiner steht der Sarg seiner dritten Ehefrau Violanta Maria Theresa von Thurn und Taxis, die bereits 1734 verschied. Die Gruft kann bei Führungen durch die Schlosskirche, die von der alt-katholischen Gemeinde genutzt wird, besichtigt werden. Der ehrenamtliche Pfarrer Alexander Wischniewski kennt die Gruft wie seine Westentasche - und die Geheimnisse, die sie verbirgt.

Gruselig ist die Gruft unterhalb der Schlosskirche nicht wirklich. Der Raum ist weiß getüncht und gut erhellt, Spinnenweben muss man schon mit der Lupe suchen. Hinter zwei kunstvoll geschmiedeten Gittertüren stehen die zwei kurfürstlichen Särge. Die Atmosphäre ist eher Museum anstatt Mausoleum - wäre da nicht die getragene Orgelmusik, die aus der Kirche nach unten dringt. "Der Organist probt", erklärt Alexander Wischniewski, während der die schmiedeeiserne Tür von Carl Philipps Grabkammer aufschließt. der Sarg ist mit einer dicken Staubschicht bedeckt. "Ds müsste mal wieder sauber gemacht werden", gibt Wischniewski zu. Allerdings wäre das die Aufgabe des offiziellen Besitzers - und das sind die Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. Trotzdem lässt sich sofort erkennen, dass der Sarg aufwendig verziert ist. Auf dem Sargdeckel sitzen zwei Engel. Getragen wird er von vier steinernen Löwen. Nicht ganz so prunkvoll verziert, aber dafür archaischer ist da schon der mit mehreren Totenköpfen besetzte Sarg von Violanta, der von acht Sphingen getragen wird.

Beide Särge sind verplombt, doch das war nicht immer so. Ein Umstand, den 1946 dreiste Grabräuber ausnutzen. Zu Kriegsende war das Schloss stark verstört. "Deshalb war der Zugang zur Gruft relativ offen", erzählt der ehrenamtliche Pfarrer. Unbekannte verschafften sich Zutritt, schoben den Deckel vom Violantas Sarg und stahlen sämtlichen Schmuck. Um was genau es sich handelt, weiß Wischnewski nicht, denn es gibt keine historischen Aufzeichnungen. "Die Legende besagt allerdings, dass ihr neben Ringen und einem Rosenkranz auch das Diadem gestohlen wurde, das an den Schädel angeschraubt war. Deshalb fehlt Violantas obere Schädeldecke. Verifizieren kann ich das aber nicht", berichtet Alexander Wischnewski.

Auch der Sarg des Kurfürsten wurde geöffnet. "Entweder die Diebe wurden gestört oder sie haben sich so erschreckt, dass sie abgehauen sind." Der Grund: Der Leichnam des Kurfürsten ist mumifiziert. Das zeigen die Polizeifotos, die damals gemacht wurden und heute noch in der Gruft hängen. Da liegt der Kurfürst im Sarg, Kleidung und Perücke sind außerordentlich gut erhalten. Da könnte es die Diebe schon gegruselt haben. Die Särge wurden aus Sicherheitsgründen in die Jesuitenkirche verlegt, bis sie 1957 wieder an ihren angestammten Platz kamen. "Die Grabräuber wurden nie gefasst und der Schmuck ist verschwunden", weiß Wischniewski.

Doch das ist nicht das einzige Geheimnis der Gruft. Beide Grabkammern haben einen Luftschacht. Bei dem Tunnel von Carl Philipps Grabkammer geht ein weiterer Schacht senkrecht nach oben. Wohin er führt, weiß niemand. Er ist in keiner Karte des Schlosses verzeichnet.

Wer den Sarg des Kurfürsten aufmerksam betrachtet, merkt, dass ein paar Attribute fehlen: Ein Kreuz, ein Bildmedaillon und ein Reliefbild am Sarg wurden abmontiert und befinden sich in im Magazin der Reiss-Engelhorn-Museen. Trotz mehrfacher Bitte der alt-katholischen Gemeinde wurde der Sargschmuck nicht zurückgegeben. Wischniewski hat sich mittlerweile damit abgefunden, allerdings würde er sich freuen, wenn sie wenigstens für die Öffentlichkeit zu sehen wären.

Die Gruft spielt auch eine Rolle im Regional-Krimi "Ahnenfluch" von Harald Schneider, der 2013 zur Wittelsbach-Ausstellung erschien. Wischniewski hat den Autor damals durch die Gruft geführt und dabei einen Wunsch geäußert: "Ich sagte, ich wäre gern mal eine Leiche in einem Krimi", erzählt er. Und prompt baute Schneider Alexander Wischniewski als Historiker in die Handlung ein. Er endet erschlagen in der Gruft. Wo sonst?

