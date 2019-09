Von Manfred Ofer

Mannheim. Ein Sprichwort sagt: "Das Geld liegt auf der Straße". Im Käfertaler Wald sind es allerdings eher Patronen. Aber wer schon immer davon geträumt hat, in verlassenen Bunkern und Schießübungsanlagen auf Schatzsuche zu gehen, wird dort bestens bedient. Im verwunschenen Unterholz des Grenzlands von Baden-Württemberg und Hessen stolpern Spaziergänger heute noch über die zahlreichen Hinterlassenschaften der US-Armee, die in der Region lange Zeit zum Alltag gehörte. Man muss nur die Augen offenhalten. Und bereit für ein kleines Abenteuer sein.

Die Sonne brennt. Sogar die Stechmücken scheinen sich vor der Hitze verdrückt zu haben. Es geht zwischen Bäumen, Büschen und allerlei Gewächs an einem alten Militärzaun entlang. Immer schön Sabrina und Marvin Kuhn hinterher, die sich in dem mitunter dichten Blätterwerk bestens auskennen. Das Ehepaar begibt sich leidenschaftlich gern auf die Spuren der amerikanischen Streitkräfte und hat schon so manches Fundstück entdeckt.

Beide haben einen persönlichen Bezug zu jenen Tagen, in denen der Anblick von Jeeps, Trucks und Soldaten in olivgrünen Tarnfarben in Mannheim zum Alltag gehörte. 2013 verließen die letzten Soldaten die Stadt, in der einmal mehr als 20.000 von ihnen stationiert waren. Mannheim war für viele zu einem Stück Heimat in der Fremde geworden. Zwischen Rhein und Neckar waren Freundschaften entstanden, die nicht selten vor dem Traualtar endeten.

Mannheims geheimnisvolle Orte - Käfertaler Wald

















Auch Marvins Vater kam einst als Soldat. Seine Kindheit war von den "Amis" und ihrer Kultur geprägt, woran sich der 40-Jährige gern erinnert. "Wir haben oft im Panzerwald gespielt", erinnert er sich. Für ihn und seine Freunde war das der schönste Abenteurer-Spielplatz der Welt. "Und heute ist das ein Abenteuer-Spielplatz für Erwachsene", bemerkt Ehefrau Sabrina lächelnd dazu. Beide sind mit dem "grünen Virus" infiziert. So nennen sie ihre Leidenschaft für das ehemalige Militärgebiet. Dieser Virus hat sich auch auf ihre Kinder übertragen.

Als Marvin vor vier Jahren eine Stelle als Hausverwalter in der neuen Franklin-Siedlung antrat, war das so, als ob sich ein Kreis geschlossen hätte. "Die kenne ich wie meine Westentasche", sagt er, der sich zudem im Museum Zeitstromhaus engagiert. Dort werden auch Fundstücke ausgestellt, die er und Sabrina auf ihren Streifzügen entdeckt haben. Auf Facebook betreibt das Ehepaar eine Seite, die der Geschichte der US-Armee in Deutschland und ihrer Leidenschaft gewidmet ist. Sie heißt "German American Friendship in Germany, a Piece of History". Regelmäßig durchstreifen sie den Käfertaler Wald, die Viernheimer Heide und werfen auch mal einen Blick in die ehemalige Kasernen.

Plötzlich klafft ein breites Loch im Zaun, der noch mit Nato-Draht bekrönt ist. Da geht es hinein. Wenig später präsentiert Marvin den ersten Fund. Es sind die Reste einer Übungsgranate, die ein orangefarbenes Pulver enthalten. Weiter geht es über einen sandigen Hügel auf eine wildbewachsene Fläche mit Zielmarkierungen, Erdbunkern und einem Leitstand, von dem man alles überblicken kann. Überall liegen Geschosshülsen, Sandsäcke und verbrauchte K-Rationen herum. Auch Rangabzeichen und Geldstücke finden Marvin und Sabrina Kuhn noch oft.

Die 39-Jährige beugt sich über einen Unterstand, der wie ein schwarzes Loch aus dem Waldboden ragt. Ihr Mann hält mir ein Stück Kindheit vor die Nase: ein "Light-Stick", der Soldaten als Leuchtmittel dient. Das erinnert an die Szene aus "Rambo III", in der Sylvester Stallone einem Guerilla-Kämpfer mit eingeschlafener Miene erklärt, was es damit auf sich hat: "Es leuchtet blau". Gefährlich ist ein Streifzug durch den Panzerwald aber nicht. "Keine Angst, hier liegen keine Minen", betont Marvin Kuhn.

Noch tiefer im Wald - an der Kreuterschneise - versteckt sich ein alter Übungsbunker zwischen den Bäumen. Die Türen liegen davor auf dem Boden und erwecken den Anschein von einem überstürzten Aufbruch. Auch an einer nahen Schießanlage lernt die Fantasie das Fliegen. Irgendein Witzbold hat Pfeile in eine Wand geschossen. An der Mauer hinter dem Schießstand haben sich Generationen von GIs verewigt. "Kim & Don. I love you. May 18, 1976" steht an einer Stelle mit Kuli geschrieben. "Wer die beiden wohl waren?", fragt sich Sabrina, während sie gerührt vor dem Liebesschwur steht.

Durch eine Allee mit ehemaligen Munitionsbunkern schreitet man am Alten Wasserwerk vorbei weiter durch den Käfertaler Wald. Mittlerweile haben sich Graffiti-Sprüher an den Bunkerwänden verewigt. Einer ist unverschlossen. Ein wenig mulmig kann einem schon werden, wenn man daran denkt, dass man immer noch nicht so richtig weiß, was dort gelagert wurde. Ganz sicher aber ist der Kick, der einen bei einer Tour durch den ehemaligen Panzerwald beschleicht - eine Mischung aus Begeisterung, Neugier und ein wenig Nervenkitzel. Die Erfahrung kann jeder machen, denn die Hinterlassenschaften der US-Army sind frei zugänglich. Die Kuhns bieten seit Kurzem Führungen im Auftrag des Freundeskreises Karlstern an. Die Termine gibt es online unter www.karlstern.de.