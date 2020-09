Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. "Ganz viele alteingesessene Feudenheimer stammen von der Familie Back ab, die sich ab 1476 in Heidelberg und ab 1570 in Feudenheim nachweisen lässt", sagt Alois Putzer. Auch er selbst gehört zu den mehr als 7000 Nachkommen von Gangolf Wolf Back, dessen Sohn Ludwig vor fast vier Jahrhunderten in Feudenheim das "Gasthaus zum Ochsen" eröffnete. Putzer weiß viel über das älteste noch heute bestehende Gasthaus in Mannheim. Die Back’sche Familiengeschichte wurde über die Jahrhunderte hinweg weitererzählt und festgehalten.

Außerdem erinnert sich Putzer, Jahrgang 1945, gut, an den "Ochsen" seiner Kinderzeit. "Noch bis Anfang der fünfziger Jahre lieferten Feudenheimer Bauern ihre Milch direkt an die Küche des Wirtshauses", erzählt er. Auch den Verkaufsschalter links neben der heutigen Eingangstür hat er noch im Gedächtnis. Dort wurden über die Straße Bier und Wein ausgeschenkt. "Unser Nachbar hat sich dort gern sein Achtele geholt".

Die Geschichte des "Ochsen" in der Hauptstraße 70 beginnt jedoch bereits im Dreißigjährigen Krieg (1618-1648). Das Jahr seiner Erbauung, 1632, ist heute noch unübersehbar auf der Fassade niedergeschrieben. Mitten im Kriegsgeschehen wurde das Gebäude, abgesehen vom Erdgeschoss, zerstört und 1680 von Ludwig Back wieder aufgebaut. Obergeschoss und Dachstuhl ließ er dabei in reichem Fachwerk aus mächtigem Eichenholz errichten. Der imposante Bau überstand den Pfälzischen Erbfolgekrieg (1688 bis 1697) ebenso wie zwei Weltkriege und steht heute unter Denkmalschutz.

Der tiefe Gewölbekeller aus rauem Stein lässt vermuten, dass das Haus schon bei seiner Entstehung mit dem sogenannten Realgastrecht belegt war – quasi einer Betriebserlaubnis. Der erste eindeutige Beleg, dass es sich beim "Ochsen" um ein Wirtshaus handelte, stammt allerdings aus dem Jahr 1718, als Eva Katharina Back in einem Taufbucheintrag als "Frau des Ochsenwirts Johann Back" bezeichnet wird. Das Haus bot damals jedoch nicht nur Einkehr in der Gaststube und der mit alten Bäumen geschützten Gartenwirtschaft, sondern beherbergte in seinen Fremdenzimmern regelmäßig Übernachtungsgäste und stand zum Pferdewechsel bereit.

Von 1871 bis 1899 war der "Ochsen" Posthalterei unter der Zuständigkeit seines damaligen Wirtes Albert Brecht. Das Gasthaus war Gründungsstätte einiger Feudenheimer Vereine sowie Versammlungsort des katholischen Pfarrgemeinderats. Auch das bäuerliche Erntefest wurde früher viele Jahre dort gefeiert, wenngleich es dort nie einen wirklich großen Saal gab, wie ihn andere Wirtschaften im Ort hatten, die zum Teil deutlich älter waren, aber längst nicht mehr existieren.

Das Gasthaus war jedoch immer Feudenheims erste und darüber hinaus sehr beliebte Adresse, und die Besitzer hielten ihr Haus stets in Schuss. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde viel Geld investiert, um die Innenräume neu zu gestalten, und ihnen den heutigen Charakter – eine gemütliche und gepflegte Mischung aus Rustikal und Modern – zu geben. Mit der Modernisierung von Küche und Nebenräumen sowie dem Ausbau der Fremdenzimmer wurde der "Ochsen" zeitgemäß aufgestellt. Die Familie Back und ihre Nachkommen bewirtschafteten das Haus rund 300 Jahre lang selbst und verpachteten es anschließend. Bis vor zwei Jahren befand er sich noch in Familienbesitz. Interessant ist auch, dass bis heute immer wieder Nachkommen als Gastwirte in Erscheinung traten und sowohl in Feudenheim als auch umliegenden Ortschaften wie Ladenburg Wirtshäuser betrieben.

Miriam Hirth, die heutige Pächterin, entstammt zwar nicht dieser Back-Dynastie, fühlt sich jedoch ebenso wie ihr Lebenspartner Harry Sonntag der Tradition des Hauses verpflichtet. Gemeinsam betreiben sie seit 1. Januar 2011 Hotel und Restaurant. "So ein altehrwürdiges Haus zu führen, ist schon etwas Besonderes", sagt Harry Sonntag, der fürs Kulinarische zuständig ist. Als Kind war er selbst häufig zum Essen dort, weil seine Eltern mit der Wirtsfamilie befreundet waren. Dass er selbst einmal an historischer Stelle am Herd stehen würde, hätte er nicht gedacht. Gekocht wird gut-bürgerlich. Kochkäs‘-Schnitzel und Kalbstafelspitz zum Beispiel oder scharfe Ochsenfetzen aus dem Feuer. "Etwas anderes würde auch nicht hierher passen", sagt der Chefkoch mit Überzeugung. Gestern wie heute würden die Besucher das besondere Ambiente in der Weinstube, den Nebenräumen und im urigen Biergarten lieben, und – falls sie es als Stammgäste nicht sowieso schon wissen – gern etwas über die Geschichte des "Ochsen" erfahren.

