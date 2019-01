Von Olivia Kaiser

Mannheim. Hundert Telefonanrufe pro Tag, nächtliches Klingeln an der Haustür, Drohnachrichten oder teure Geschenke - Stalking kennt viele Varianten. Wenn jemand eine andere Person dauerhaft verfolgt, ihr nachstellt und sie wiederholt belästigt, dann nennt man das Stalking. Eine Studie des Mannheimer Zentralinstituts für Seelische Gesundheit (ZI) und des Weißen Rings ergab 2003, dass elf Prozent der befragten Mannheimer in ihrem Leben schon einmal von Stalking betroffen waren.

"Es war die erste Studie in Deutschland, welche die Häufigkeit von Stalking untersucht hat", erklärt Harald Dreßing, Leiter der Forensischen Psychiatrie am ZI, der die Untersuchung maßgeblich durchführte. Jetzt will er mit einer Nachfolgestudie ermitteln, wie und ob sich das Stalking in den vergangenen 15 Jahren verändert hat.

Als Dreßing damals begann, sich mit dem Phänomen zu beschäftigen, gab es in Deutschland kaum wissenschaftlich fundierte Daten und Statistiken, geschweige denn Hilfe für die Opfer vonseiten der Justiz. "Gesetze gegen Stalking gab es nur im angloamerikanischen Raum", erinnert er sich. "In Deutschland wurde das noch diskutiert." Dreßings Forschungsergebnisse waren eine wichtige Grundlage für das Stalking-Gesetz, das in Deutschland 2007 in Kraft trat.

Harald Dreßing. Foto: Kunz

Ein Gerichtsprozess gab den Ausschlag für Harald Dreßing, sich genauer mit Stalking zu beschäftigen. Als Forensischer Psychiater erstellt er psychiatrische Gutachten. "2002 musste ich ein Gutachten über einen Mann erstellen, der seine Ex-Partnerin getötet hatte. Vor der Tat hatte der Mann die Frau gestalkt." Bei seinen Nachforschungen fiel ihm auf, dass es kaum deutsche Literatur zu dem Thema gab.

So kam Dreßing auf die Idee, mit seinen Kollegen Christine Kühner und Peter Gass eine eigene Studie durchzuführen. Sie erstellten einen mehrteiligen Fragebogen, den sie an 2000 zufällig ausgewählte Mannheimer verschickten. Diese sollten beantworten, ob sie Erfahrung mit Stalking haben, ihren Fall schildern und auch, ob deshalb ihre Gesundheit leidet. Die Rücklaufquote betrug immerhin etwa 30 Prozent.

Mit derselben Methode möchte das Team nun herausfinden, ob sich Veränderungen ergeben haben. Die Fragebögen sind bereits verschickt, jetzt warten die Forscher auf den Rücklauf. Dreßing schätzt, dass die Ergebnisse im Sommer veröffentlicht werden können. Seine These lautet: Ja. "Die fortschreitende Digitalisierung und die sozialen Netzwerke bieten Stalkern leider heute viel mehr Möglichkeiten."

Generell sind Frauen häufiger von Stalking betroffen, das ergab auch die frühere Studie. Allerdings schätzt der Stalking-Forscher, dass es bei betroffenen Männern eine Dunkelziffer gibt, da viele sich schämten. "Es geht darum, Ängste einzugestehen." Vielen Männern falle es schwer, zuzugeben, dass sie unter dem Psychoterror einer Frau leiden. "Es gibt Berufsgruppen, die stärker von Stalking betroffen sind als andere. Dazu gehören insbesondere Psychiater, aber auch Anwälte, Journalisten oder Lehrer", weiß der Experte. Harald Dreßing hofft, dass seine Forschungen den Opfern helfen können.

Denn trotz der Gesetzgebung ist die Verurteilungsquote relativ gering. So gab es 2010 bundesweit 27.000 Anzeigen wegen Stalking, aus denen lediglich 748 Anklagen und 414 Verurteilungen resultierten. Diese Zahlen haben sich laut Dreßing in den darauffolgenden Jahren nicht groß verändert. 2017 wurde das Stalking-Gesetz reformiert, allerdings liegen noch keine Fallzahlen vor, wie sich diese Gesetzesänderung auf die Verurteilungsquote auswirkt.

Das ZI hat eine Beratungsstelle für Stalkingbetroffene eingerichtet. "Die Schwierigkeit bestand darin, dass es so viele Facetten des Stalkings gibt", erklärt der Experte. Das mache es schwer, ein klares, einheitliches Verbotspaket für den Stalker zu schnüren. Wird etwas explizit untersagt, ersinne der Stalker einfach eine andere Methode. Und die können genauso perfide sein. Dreßing betreute einmal eine Frau, der er riet, mit einem Urlaub Abstand zwischen sich und ihren Verfolger zu bringen. "Als sie dann ins Flugzeug stieg, hatte der Stalker den Sitzplatz neben ihr."

Die Annahme, dass es sich bei Stalkern um Menschen mit einer psychischen Störung handelt, ist falsch. "95 Prozent haben keine krankheitswertige Störung", erklärt Dreßing. "Sogar solche, die ihren Job aufgeben, um in Vollzeit stalken zu können. Nur weil sich jemand nicht normal verhält, ist er noch nicht krank." Krank werden allerdings oft die Betroffenen: "Zehn bis 20 Prozent werden depressiv oder ängstlich. Bei manchen entwickeln sich Vorstufen einer posttraumatischen Belastungsstörung."

In etwa 75 Prozent der Fälle kennen sich Stalker und Opfer. "Ich hatte aber auch schon den Fall, dass ein Mann eine Frau auf dem Balkon sah und sich dann auf sie fixierte", erzählt der Psychiater. Viele Opfer suchten in ihrem eigenen Verhalten nach dem Grund, warum der Stalker sie ausgewählt hat, doch Harald Dreßing stellt klar: "Die Schuld liegt ganz allein beim Stalker."

Info: Das ZI bietet eine Spezialambulanz für Menschen, die von Stalking betroffen sind. Termine können telefonisch unter der Rufnummer 0621/17032850 oder per E-Mail an stalking@zi-mannheim.de vereinbart werden. Das Stichwort "Stalking" sollte angegeben werden.