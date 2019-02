Mannheim. (rnz) Seit dem Dreikönigstag hat die Mannheimer Vesperkirche in der Citykirche Konkordien geöffnet. Jetzt haben die Organisatoren eine Zwischenbilanz gezogen. Danach essen mehr täglich mehr als 500 Gäste in dem Gotteshaus, laut Diakonie haben bis Freitag, 19. Januar, mehr als 7000 Menschen in Konkordien eine warme Mahlzeit bekommen.

Viele nutzten aber auch das Beratungsangebot, die Umtriebigkeit im Gastraum oder die Begegnungen auf Augenhöhe mit Mitbürgern und Organisatoren. "Denen, die alleine sind, stehen wir stärkend beiseite, zeigen den Menschen Perspektiven auf und bemühen uns darum, dass sie trotz der seit Jahren dauernden Armut nicht die Hoffnung verlieren", betont Pfarrerin Anne Ressel in einer Mitteilung. "Rund vierzig Gäste pro Tag kommen im Schnitt mehr als im Vorjahr. Es sind viele ältere Menschen, Menschen mit schweren Suchtproblemen, außerdem junge Leute, die häufig unter schweren psychischen Problemen leiden", bilanziert Pfarrerin Ilka Sobottke. "Ich bin tief beeindruckt von dem Engagement der vielen meist ehrenamtlichen Helfer. Ich erlebe so viel Menschlichkeit und Respekt gegenüber den Gästen, für die sonst Ablehnung und Unerwünscht-Sein alltäglich sind", ergänzt Dekan Ralph Hartmann.

Das Spendenaufkommen bleibt nach Angaben der Diakonie stabil. Große und kleine Geldspenden werden von vielen Menschen in der Region erbracht, aber auch Sachspenden gehen fast täglich ein. Das sind von Privatpersonen Schlafsäcke, gebrauchte Kleider und selbst gebackene Kuchen. Erfolgreich war außerdem das Benefiz-Konzert mit dem Kurpfälzischen Kammerorchester unter Leitung von Stefan Blunier, das fast 3000 Euro einbrachte.

Das nächste Benefizkonzert steht am Sonntag, 28. Januar, um 18 Uhr in der Citykirche Konkordien an: Unter dem Motto "Friends for Vesperkirche" spielen Mannheimer Künstler für den guten Zweck. Darunter sind: Bar Kody - Kosho & Katja Ohde, die Böhmer Stadtmusikanten, Barbara Lahr und Bernhard Sperrfechter, Die Träumer (Mohammed Bahboob, Max Fischer, Amir Khosrownia, Uli Krug und Axel Nagel) und The Twiolins (Maria-Luise und Christoph Dingler). Der Eintritt zu den Konzerten ist frei. Evangelische Kirche und Diakonisches Werk bitten um Spenden.