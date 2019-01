An Spitzentagen kommen 600 Gäste zum Mittagstisch in die Vesperkirche. Foto: vaf

Von Volker Endres

Mannheim. Mit rund 400 Besuchern startete am 6. Januar die 22. Mannheimer Vesperkirche. "Die Zahl wird steigen", sind sich die Pfarrerinnen Ilka Sobotke und Anne Ressel von der Citykirche Konkordien einig. "Spätestens ab dem 20. eines Monats ist das ALG-II-Geld endgültig aufgebraucht. Dann kommen die Menschen zur Vesperkirche", weiß Thomas Guth von der Wohnungslosennotfallhilfe. Rund 600 Besucher sind dann täglich beim Mittagstisch der Vesperkirche zu Gast.

Gyros-Geschnezeltes mit Reis und Gemüse gibt es an einem Tag. Die Tische sind so voll, dass kaum Zeit bleibt für Gespräche. "Am Anfang konnten wir uns noch für einen Kaffee zu den Gästen an den Tisch setzen und uns unterhalten", erinnert sich Rettungssanitäter Andreas Kandefer von den Johannitern, der von Anfang an mit dabei ist. "Damals, also vor 21 Jahren, waren rund 60 Menschen Gäste der Vesperkirche. Heute sind es an Spitzentagen über zehn Mal so viele." Der persönliche Kontakt sei deshalb kaum mehr möglich. "Wer gegessen hat, muss den Platz freimachen. Den Kaffee gibt es dann schon auf den Kirchenbänken." Immerhin bleibe dort dann noch Zeit für ein Schwätzchen.

Das genießt Karlheinz Mink aus Ludwigshafen. Der 66-Jährige gehört seit zehn Jahren zum Stamm der insgesamt 630 Helfer, die dafür sorgen, dass es den Gästen zumindest während der Zeit im Kirchenschiff an nichts fehlt. "Ich stehe morgens um 4.30 Uhr auf. Dann gehe ich zum Kaffeetrinken zu meinem Bruder und um 7 Uhr bin ich dann hier und helfe mit", berichtet der Ludwigshafener. Für ihn eine Herzensangelegenheit: "Ich mache das, um der Menschheit zu helfen." Immerhin habe auch er es nicht immer leicht gehabt, so der gelernte Kfz-Mechaniker und Krankenpfleger, der nach schwerer Krankheit teilweise selbst auf Hilfe angewiesen war. Deshalb helfe er in der Vesperkirche mit: "Meine Eltern haben mir Respekt beigebracht und hier ist alles gut."

Hautnah erlebt er die Geschichten, die beinahe jeder Besucher erzählen kann. Auch Thomas Guth von der Wohnungslosenhilfe kennt seine Klientel. "Einige sind schon länger da." Er weist dabei auf ein junges Paar Mitte 30, das sich scheinbar fröhlich im Kirchenschiff bewegt. Die Frau trinkt Kaffee und bekommt den in den Kirchengemeinden gebackenen Kuchen serviert. Der Mann unterhält sich mit Freunden, scheint jeden in der Kirche zu kennen. "Das ist eine unendliche Geschichte", schüttelt Guth verbal den Kopf. "Wir suchen seit drei Jahren nach einer gemeinsamen Wohnung", präzisiert der Mann auf Nachfrage und erzählt bereitwillig seine Geschichte. Von Gefängnis ist dabei die Rede. Einen Beruf habe er nie gelernt. In einer Notunterkunft für Wohnsitzlose habe er seine Partnerin vor ein paar Jahren kennengelernt. Seither suche man nach einer gemeinsamen Unterkunft.

Schwierig. "Egal wo wir anrufen. Die erste Frage lautet: Sind Sie Flüchtling oder Student?", erzählt er frustriert. Immerhin habe er mittlerweile ein Zimmerchen gefunden. Bei seiner Lebensgefährtin gestalte sich die Suche schwieriger: "Wir haben von der Stadt gesagt bekommen, dass wir für einen gemeinsamen Anspruch heiraten müssen." Aktuell hofft die Frau auf eine Unterbringung in einer Wohngemeinschaft im Haus Bethanien. "Alles, was wir bekommen, sind tröstende Worte." Immerhin könnten auch die Wohnungsberater keine neuen Wohnungen herbeizaubern. Der Frust sitzt aber auch bei Berater Thomas Guth tief. "Die Stadt könnte mehr tun", ist er überzeugt. So habe die lokale Polizeibehörde in Baden-Württemberg die Möglichkeit, ungenutzten Wohnraum zu Beschlagnahmen und für Wohnsitzlose zu verwenden. Gebrauch werde davon nicht gemacht. "Ich bin sicher, dass allein in der Innenstadt zehn oder 15 Häuser leer stehen", schimpft der Betroffene.

Überhaupt sei fehlender Wohnraum das größte Problem der Besucher in der Vesperkirche, sagt Brigitte Linnebach von der Sozialberatung der Arbeitslosenhilfe. "Wohnungslosigkeit steht ganz oben auf der Liste." Und das in allen Altersklassen: "Gerade gestern kam eine Frau mit einer Rente von 1000 Euro zu mir: Die wurde von einer Genossenschaft auf Grund der angeblich zu geringen Rente noch nicht einmal auf die Warteliste gesetzt."

Darüber können das Mittagessen und die menschliche Wärme in der Vesperkirche nur bedingt hinweghelfen, auch wenn das Netz in jedem Jahr ein wenig enger geknüpft wird, Sozialberatung, medizinische Betreuung oder die Ausgabe warmer Bekleidung zum Rundumservice der Vesperkirche gehört. "Es ist die größte sozialpolitische Aktion Mannheims", so Dekan Ralph Hartmann bei der Eröffnung.

Info: Die Vesperkirche in der Citykirche Konkordien, R 2 hat bis Sonntag, 3. Februar, täglich von 11 bis 15 Uhr geöffnet. Mittagessen gibt es von 12 bis 14 Uhr. Die notwendigen 150.000 Euro finanzieren sich durch Spenden.