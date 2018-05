Von Alexander Albrecht

Mannheim. Mit Entsetzen hat der Verband der Pflegedirektoren an den Universitätskliniken und medizinischen Hochschulen in Deutschland (VPU) auf die Entscheidung des Mannheimer Uniklinikums reagiert, die Position des Pflegedirektors abzuschaffen. Es zeige nicht nur, dass die handelnden Personen sich der strategischen und betriebswirtschaftlichen Bedeutung einer zentralen Pflegedirektion nicht im Ansatz bewusst seien, kritisierte der VPU-Vorsitzende Torsten Rantzsch in einer Mitteilung. "Schlimmer noch: Die Verantwortlichen versuchen, den 1300 Pflegern in Mannheim die Entscheidung, die den Arbeitsbereich der betroffenen Mitarbeiter massiv abwertet, als eine Geste der Wertschätzung zu verkaufen."

Das Mannheimer Krankenhaus hatte kürzlich den Pflegedirektor Hagen Kern freigestellt. Die Geschäftsführer, der Ärztliche Direktor Prof. Dr. Frederik Wenz und Jörg Blattmann, wollen die Pflege neu organisieren. Nach den Plänen der Doppelspitze soll der Pflegebereich künftig in fünf sogenannten Departments aufgeteilt werden. Das sind: "Konservative Kliniken", "Operative Kliniken", "Frauen/Kinder", "Notfall und Intensiv/Anästhesie/OP" sowie "Nicht bettenführende Kliniken", wozu etwa Tagestherapien oder die Notfallambulanz gehören. Diese Abteilungen sollen direkt dem Ärztlichen Direktor Frederik Wenz unterstellt werden. Die Geschäftsführung erhofft sich davon eine flexiblere und bessere stationsübergreifende Zusammenarbeit zwischen Medizinern und Pflegern.

Die Klinikchefs sehen den Pflegebereich nach der der Neuorganisation eher gestärkt als geschwächt. Statt bisher einem Vertreter (Pflegedirektor) würden künftig zwei Vertreter der Pflege (Sprecher der Departmentleitungen und dessen Stellvertreter) in der Betriebsleitung des Krankenhauses vertreten sein. Dieses Gremium sei unmittelbar unter der Geschäftsführung angesiedelt. Dadurch, dass die Departmentleitungen direkt dem Ärztlichen Direktor Frederik Wenz - statt wie bisher dem Pflegedirektor - Bericht erstatteten, werde eine Hierarchiestufe entfernt. Diese Maßnahme werde zu der gewünschten Flexibilisierung und Stärkung der Pflege beitragen.

Das sieht Verbandschef Rantzsch ganz anders. Eine zentrale Organisation und Steuerung des Pflegediensts sei für die "Hochleistungspflege" unabdingbar und international etabliert. Aufgaben an die Departmentleitungen zu übertragen, fördere "Insellösungen", verhindere betriebswirtschaftlich relevante Synergien und bremse die Professionalisierung der Pflege am Standort Mannheim aus. Im Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte räumt Rantzsch dem Uniklinikum künftig geringe Chancen ein: "Mit der Entscheidung, das zentrale Pflegemanagement aufzulösen, hat sich das Haus als attraktiver Arbeitgeber für qualifizierte Pfleger selbst disqualifiziert."