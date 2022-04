Von Marco Partner

Mannheim. Der Bogen ist in Wallstadt weit gespannt: Zum einen ist der Stadtteil einer der jüngsten in Mannheim. Zum anderen das erste, bewohnte Fleckchen auf dem Boden der Quadratestadt. Als einer der letzten Bezirke wird der weit östlich gelegene Ort 1929 eingemeindet. 1976 wird in einer Kiesgrube das Holzfragment eines Jagdbogens geborgen und das Alter des Funds auf 17.600 Jahre geschätzt. Auch heute pendelt der Ortsteil zwischen der eigenen Geschichte und seiner Zugehörigkeit zur Großstadt.

Im Ortskern ist die Tradition des historisch gewachsenen Mauerdorfs noch spürbar. Ein paar Backsteinbauten, ländlicher Charakter, hier und da wird ein Schwätzchen gehalten. "Hier kennt und grüßt man sich noch, das schätze ich", sagt Claudia Schoening-Kalender, die seit 30 Jahren einen Getränkemarkt in der Wallstadt betreibt. Am Rathausplatz tauscht man sich aus, schleckt ein Eis, trinkt Café oder isst Pizza.

Doch nicht immer sah das Zentrum so einladend aus. 2010 wurde das Rathaus grundsaniert und der Platz neu angelegt. "Lange wurde er nur als Parkplatz genutzt", erzählt die SPD-Bezirksbeirätin. Jetzt hat er sich zum neuen, alten Mittelpunkt entwickelt. Mit Wochenmarkt, einer kopfsteingepflasterten Mini-Fußgängerzone samt Radgeschäft, Frisör, Beautyläden und Hemdenservice sowie weiteren Lädchen und Geschäften.

Das Wahrzeichen ist neben Rathaus, Kirchen und Wambold-Schlösschen der in rotem Sandstein und Klinkern errichtete, über 40 Meter hohe und bewohnbare Wasserturm. Eine Parallelstraße weiter folgt die Straßenbahn, die Wallstadt mit der City, aber auch mit Heddesheim vernetzt. 1997 wurde hier das größte ökologische Neubaugebiet Deutschlands geschaffen. In der Kiesgrube des historischen Bogenfunds lockt der Untere Vogelstangsee zum Baden und Abkühlen ein.

Der Platz vor dem Rathaus ist seit einer Generalsanierung im Jahr 2010 das Zentrum des Ortsteils. Fotos: Gerold

"Das Freizeitangebot ist groß. Es gibt einen Jugendtreff und ein reges Vereinsleben – ob Karate, Tischtennis, Kegeln oder Reiten. Und natürlich die Fastnacht", betont Schoening-Kalender. Der Ortsverband des Bunds der Selbstständigen organisiert den Weihnachtsmarkt, die Maibaumübergabe und eine Kerwe. Im Gospelchor lernte einst Xavier Naidoo das Singen. Ein Manko: der Mangel an Räumen. Im katholischen Gemeindezentrum werden große Veranstaltungen abgehalten. "Aber es ist baufällig und wird verschwinden. Das evangelische Gemeindehaus ist eine ganze Ecke kleiner. Deshalb wird ein Sport- und Kulturzentrum gefordert, in Verbindung mit der Freiwilligen Feuerwehr", erklärt Schoening-Kalender.

Als schnellster wachsender Stadtteil zählt Wallstadt derzeit 8000 Einwohner – und befindet sich auch demografisch in der Extreme: Zum einen liegt man mit 23,3 Prozent Ü-65-Bewohnern über dem Mannheimer Schnitt. Gleichzeitig ist man auch in der U-18-Skala überdurchschnittlich vertreten. Vor allem das inzwischen mehr als 20 Jahre alte Neubaugebiet zieht weiterhin junge Familien an. "Es wurde möglichst autoarm gebaut, aber die Idee ist etwas nach hinten losgegangen. Die SUV-Dichte ist nicht minder", erläutert Schoening-Kalender.

Hintergrund > Fläche: 7,1 Quadratkilometer > Einwohner: 7956 > Dichte: [+] Lesen Sie mehr > Fläche: 7,1 Quadratkilometer > Einwohner: 7956 > Dichte: 1124 Einwohner pro m2 > Altersdurchschnitt: 46,3 Jahre > Migranten: 22,7 Prozent (niedrigster Wert in Mannheim) mpt

Mit 1100 Pkw pro 1000 Einwohnern weist Wallstadt Mannheims höchste KFZ-Dichte auf. Das Parkplatzproblem steht im Bezirksbeirat dementsprechend auf der Agenda. Diskutiert wird zudem eine durchgehende Verbindung zur City im 10-Minuten-Takt. Mit dem Fahrrad sei man relativ zügig in rund 25 Minuten in der Stadt.

Der Blick richtet sich in Wallstadt nicht immer auf die Quadrate, sondern auch auf Ladenburg oder Heddesheim. Die Identitätsfrage ist kein leichtes Thema im Ort. "Da wird es kitzelig", weiß die SPD-Politikerin. Viele Einwohner haben Verwandtschaft an der Bergstraße oder im Odenwald. "Es ist ein Spannungsverhältnis zwischen Großstadt, Kleinstadt und Dorf. Aber ohne die Großstadt im Rücken wäre vieles nicht möglich", sagt sie. Doch Wallstadt verfüge auch über eine starke Integrationskraft. "Es bietet Heimat, man wird hier schnell aufgenommen, wenn man sich darauf einlässt. Ich bin nicht so der Großstadtmensch. Ich mag es überschaubar, das liegt mir", sagt Schoening-Kalender.

Übrigens: Der auf Altwallstadter Gemarkung gefundene "Mannheimer Bogen" ist in den Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim ausgestellt und gilt als der älteste Bogen der Welt. Der in den 1980er-Jahren aufwendig sanierte, bewohnbare Wasserturm steht heute zum Verkauf. Der stolze Preis: 1,2 Millionen Euro.