Von Marco Partner

Mannheim. Frische Landluft, weite Äcker, große Höfe und Pferdekoppeln: Die Ortsteile Blumenau, Scharhof und Kirschgartshausen sind vor allem für ihre Landwirtschaft und Nähe zur Natur bekannt. Doch nicht nur die Agrar-Idylle eint die zu Sandhofen zählenden Mannheimer Vororte, sondern auch ihre besondere Lage. Alle drei Ortschaften liegen nördlich der Autobahn A 6, die Grenze zu Hessen ist hier näher als die Innenstadt. Dementsprechend fühlen sich die einstigen Siedlungen nicht immer mit der Quadrate- stadt verbunden.

"Wir sind ein bisschen wie ein Stiefkind Mannheims. Es wird mal etwas abgelagert, was keiner haben will: die Kläranlage, der Militärflughafen oder die Bahnlinie in Blumenau", erklärt CDU-Bezirksbeiratssprecher Wilken Mampel. Vom Grundstück des Scharhofer Landwirts aus geht der Blick über die Felder zu den Stacheldrahtzäunen der Coleman Barracks. Statt der Umwandlung in ein Naturschutzgebiet wird die eingezäunte Fläche weiter von US-Streitkräften als Übungsfläche und Flugterminal genutzt. Das ist aber nicht die Stelle, wo im Stadtbezirk Sandhofen-Nord derzeit der Schuh drückt. "Aktuell sorgt vielmehr die Windrad-Debatte für Diskussionsstoff", sagt Mampel. Sieben Windkraftanlagen könnten auf den Feldern unweit des Scharhof entstehen und mehr als 200 Meter in die Höhe ragen.

Bezirksbeirat Wilken Mampel besitzt einen landwirtschaftlichen Betrieb im Scharhof. Foto: Gerold ​

In einen "Nur-nicht-vor-meiner-Haustür"-Duktus möchte der Christdemokrat aber nicht verfallen. Eine Freiflächen- oder Agro-Fotovoltaikanlage mit gezielter Energie- und Lebensmittelernte schwebt dem Landwirt als Alternative vor. "Wichtig ist, dass man die Bevölkerung dabei auch mitnimmt." Ähnlich sieht es bei der geplanten Zugneubaustrecke aus, die für die Blumenauer am besten schon vor ihrem Ort unterirdisch verläuft.

Doch nicht immer fühlen sich die Scharhöfer und Co. als Abstellplatz für unliebsame Stadtprojekte. Als "positiven Effekt" bezeichnet Mampel die Ansiedlung eines schwedischen Einrichtungshauses: IKEA mitsamt Media Markt und weiteren Fachgeschäften befindet sich seit 2004 direkt neben der B 44. "Seitdem fährt der Bus im 20-Minuten-Takt, und wir sind viel besser ans öffentliche Netz angeschlossen", erzählt er.

Hintergrund > Fläche: 20,49 km2 > Einwohner: 1988 [+] Lesen Sie mehr > Fläche: 20,49 km2 > Einwohner: 1988 > Einwohner pro km2: 97 > Altersschnitt: 45,7 > Migration: 26 Prozent

[-] Weniger anzeigen

Mit der Versorgung innerorts sieht es hingegen mau aus. Im Scharhof mit seinen rund 850 Einwohnern gibt es einen Raiffeisen-Markt mit Mehl, Nudeln, Kartoffeln oder Zwiebeln. Für alle weiteren Einkäufe muss man hingegen in den Pkw oder in den Bus steigen. Im direkt an die Schönau angrenzenden Blumenau mit rund 1150 Einwohnern sorgt ein Kiosk zumindest für frische Brötchen. Im gerade einmal aus fünf Höfen bestehenden und knapp 50 Einwohner zählenden Kirschgartshausen ist man ohnehin an die Selbstversorgung gewöhnt.

Das Prunkstück der Vororte ist zweifelsohne die Natur. Von Trockengräsern bei den Coleman Barracks bis zum moorartigen Gebiet am Altrhein mit dem Landschaftsschutzgebiet "Ballauf-Wilhelmswörth". "Hier sagen sich Fuchs und Hase wirklich noch Gute Nacht. Es gibt Störche und Fledermäuse, man kann spazieren, joggen und reiten. Und im Sommer mit dem Rad nach Sandhofen oder Lampertheim ins Schwimmbad fahren", betont Mampel.

Die Jonakirche in Blumenau. Foto: Gerold ​

Vereine sind im Scharhof nach der Auflösung eines Zimmertheaters Mangelware. Auf der nach einer Großgärtnerei benannten Blumenau hingegen begeistert der Sport-Club die Jugend und die Senioren für Fußball und Tennis. Zudem wird dort die Kerwe-Tradition mit Maibaum-Aufstellung bewusst gelebt. Ansonsten seien die Freizeitaktivitäten eher dünn gesät. "Disco und Kino sind weit weg. Wer hierher zieht, weiß, worauf er sich einlässt", so der Landwirt.

Entsprechend groß war der Aufschrei, als der evangelische Kindergarten im Scharhof seine Schließung bekannt gab. Bis es soweit ist, soll das alte Schulhaus saniert und zur Kita umgebaut werden. Ein wichtiges Anliegen für die Wohn- und Bevölkerungsstruktur, denn auch junge Familien schätzen die günstige Wohnlage in Sandhofen-Nord, die stark von Eigentum geprägt ist. "Ich schätze, der Anteil an Eigenheimen ist hier so hoch wie sonst nirgendwo in Mannheim", sagt Mampel, der gebürtig aus dem Scharhof stammt.

Die Coleman Barracks werden noch immer von der US-Armee genutzt. Foto: Gerold ​

"Wir sind der älteste Vorort Mannheims", verkündet er stolz. Schließlich soll schon lange vor der Erwähnung im Lorscher Codex im Jahre 764 in Scarra, so einst der keltische Name der Gemeinde, eine Basilika gestanden haben. "Auch unsere Straßen sind noch im Originalzustand und stehen unter Denkmalschutz", witzelt er in Anbetracht der Schlaglöcher. Und doch wird gerade die gute Anbindung in Blumenau oder im Scharhof geschätzt. Arbeitsstätten wie Benz oder Roche liegen keine Viertelstunde mit dem Auto entfernt.

2013 landete Kirschgartshausen in den Schlagzeilen. Auf einem Aussiedlerhof kam es zu einem Doppelmord. Bis heute ist der Tod eines Italieners und seiner thailändischen Lebensgefährtin nicht aufgeklärt. Die Spekulationen reichten von Drogen und illegalem Waffenbesitz bis zu Verbindungen zur Mafia.