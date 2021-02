Von Marco Partner

Mannheim. Früher kannte selbst so mancher Mannheimer den Stadtteil Neuhermsheim nicht, heute ist der Stadtteil an der SAP-Arena nicht nur Adler- und Löwen-Fans ein Begriff. Neuhermsheim wirkt mit seiner ewig-langen Lärmschutzwand und seiner isolierten Lage zwischen Flughafen, B 656 und Bahnstrecke immer noch ein wenig eingepfercht. Dabei wird gerade das Zugehörigkeitsgefühl groß geschrieben, im kleinen Stadtviertel südlich der Schwetzingerstadt.

Als Kind wähnte sich Martina Sturm manchmal am Ende der Welt. "Ich bin sozusagen eine Ureinwohnerin von Neuhermsheim", sagt die CDU-Bezirksbeirätin. In den 1930er-Jahren bauten ihre Großeltern als eine der ersten Bewohner ein Haus im damals neuen Stadtteil, der sich den Bezirk mit Neuostheim teilt. Die teils sehr martialischen Straßennamen wie Husaren- oder Armbrustweg zeugen noch von der damaligen Zeit. "Mein Kindergarten war damals im Vorraum der Notkirche", erzählt Sturm, die 1957 geboren wurde und den Großteil ihres Lebens in Neuhermsheim verbrachte. "Mit einem klapprigen Bus ging es nach Neuostheim in die Schule", erinnert sie sich.

Martina Sturm ist hier aufgewachsen. ​Foto: Gerold

Das Dorf Hermsheim wird bereits im Jahre 771 urkundlich im Lorscher Codex unter dem Namen "Herimundesheim" erwähnt. Aufgrund der ständigen Gefahr vor Überschwemmungen durch den Neckar siedelte die Bevölkerung um 1250 nach Neckarau um. Jahrzehntelang zählte Neuhermsheim knapp 1000 Einwohner. Und war somit auch in der Innenstadt wenig bekannt. "Manche dachten, es sei ein Dorf in Pfalz", sagt Sturm.

In den 1990er-Jahren erlebte das Quartier einen regelrechten Bauboom und vervierfachte sich fast in seiner Fläche sowie in seiner Einwohnerzahl. Heute gibt es eine Grundschule, einen Abenteuerspielplatz und ein Kinderhaus. Anstelle der Notkirche steht die katholische Maria-Königin-Kirche mit frei stehendem Glockenturm und roten Ziegelsteinwänden. Fast 50 Jahre lang musste sich auch die evangelische Gemeinde mit einer Holzkirche begnügen, die nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur Wiederherstellung der Konkordienkirche zunächst im R 2 aufgestellt wurde, und später nach Neuhermsheim transportiert wurde.

Hintergrund > Fläche: 1,44 km2 > Einwohner: 4527 [+] Lesen Sie mehr > Fläche: 1,44 km2 > Einwohner: 4527 > Einwohner pro km2: 3143 > Altersschnitt: 43,5 > Migration: 42,3 Prozent

[-] Weniger anzeigen

Nun ist das erst 2006 erbaute Evangelische Gemeindezentrum wohl der Hingucker des Mannheimer Vororts. Das hufeisenförmige Gebäude heimste unter anderem schon den Hugo-Häring-Architekturpreis für vorbildliche Bauwerke in Baden-Württemberg ein. Das Gebäude markiert nicht nur den Übergang des Neubaugebiets zur alten Wohnbebauung. Auch die Ökumene ist in Neuhermsheim in den letzten Jahren stark zusammengewachsen. "Es gibt einen Gemeindetreff mit Vorträgen von Reisen bis zu Windkrafträdern", berichtet Sturm.

Überhaupt wird das Wir-Gefühl im Stadtteil groß geschrieben. "Egal, ob Jung oder Alt, zugezogen oder alteingesessen. Man schaut nacheinander und spricht miteinander, im positiven Sinn. Es gibt beispielsweise noch zwei gut funktionierende Gesangsvereine", betont die Christdemokratin. Das bürgerliche Engagement kommt vor allem beim beliebten Stadtteilfest mit Musik und Mitmachspielen für Kinder zum Ausdruck. Zentrum ist wie auch beim Weihnachtsmarkt der Gerd-Dehof-Platz. Dort liegt auch die Pizzeria Toskana, ein weiteres Beispiel, wie die Bevölkerung auch in der Corona-Krise zusammenhält. "Für die Menschen vom Betreuten Wohnen ist das Restaurant sehr wichtig geworden, und umgekehrt. Im Grunde hilft man sich gegenseitig", weiß Sturm.

Einen Meilenstein für die verkehrliche Anbindung von Neuhermsheim markierte allerdings ein Bauwerk etwas weiter außerhalb. 2005 wurde die SAP Arena im Bösfeld eröffnet, seitdem tingelt die Straßenbahn-Linie 6 durch den Ortsteil, ist das Wohnviertel viel besser mit der Innenstadt vernetzt. Und der klapprige Bus gehört längst der Vergangenheit an. "Man ist in 15 bis 20 Minuten am Paradeplatz oder am Hauptbahnhof. Das kann man wirklich nicht mit früher vergleichen", so Sturm. Dennoch sind die vielen Verkehrsadern, die rund um den kleinen Vorort fließen, Fluch und Segen zugleich. "Wenn Realschüler nach Feudenheim wollen, müssen sie zweimal umsteigen. Das dauert seine Zeit."

Neues Zentrum von Neuhermsheim ist der Gerd-Dehof-Platz. Foto: Gerold

Und auch der Flug-, Zug-, und Autobahnlärm ist trotz Lärmschutzwand gewöhnungsbedürftig. Doch daran hat sich Martina Sturm nie gestört. "Das Viertel ist begehrt. Es ist nicht zu teuer, aber in einer guten Lage. Früher haben die besser gestellten Neuostheimer auf uns herabgeschaut, aber diese Zeiten sind vorüber", erklärt sie. Nur mit der täglichen Versorgung verläuft es etwas schleppend. Einen Netto-Supermarkt samt Bäckerei sowie einen Kiosk findet man neben Friseur und Apotheke im Ort. "Aus dieser Sicht war es früher besser", erinnert sich Sturm wieder an ihre Kindheit, als es noch einen Metzger und einen Konsum-Laden gab. Klares Verbesserungspotenzial sieht die 63-Jährige noch in der Jugendarbeit. 2016 wurde der Jugendtreff geschlossen. Nun soll es durch eine mobile Jugendarbeit reaktiviert werden.