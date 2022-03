Manfred Erbsland am sanierten Hugenottenplatz in Friedrichsfeld. Foto: Gerold

Von Marco Partner

Mannheim. Urig im Kern, progressiv in seinen Randbereichen: Der Stadtteil Friedrichsfeld hat sich vom Bauerndorf zu einem wichtigen Knotenpunkt mit schnellen Zug- und Autobahn-Verbindungen nach Mannheim und Heidelberg entwickelt. Nicht nur aus diesem Grund wird der südliche Ortsteil für Logistik-Unternehmen zunehmend interessant.

Auch im Inneren schlummert noch Potenzial. Die Einfahrt in das Ende des 17. Jahrhunderts von Hugenotten gegründete Dorf wirkt ein wenig sonderbar. Eben wähnt man sich noch in Neu-Edingen, dann geht es "nahtlos über die Grenze", und schon ist man auf Mannheimer Boden, in Friedrichsfeld. Geschichtsträchtige Gebäude mit Erker und Klinker stehen neben 1950er-Jahre-Bauten.

Mit Bank, Post, drei Bäckereien, einem sozialen Markthaus, Friseur, Apotheken und Optiker ist das geschäftliche Innenleben noch intakt. Das gastronomische Angebot mit Döner, Pizza und Pub aber auch etwas veraltet und erneuerungsfähig. Geschäfte, die über den Alltagsbedarf hinausgehen, sind Mangelware.

"Der Einzelhandel geht stetig zurück, die Nahversorgung hat nachgelassen", sagt Manfred Erbsland. Unter anderem zwei Metzgereien, einen Supermarkt, einen Blumenladen sowie eine Arzt-Praxis hat der Sozialdemokrat in den letzten Jahren verschwinden sehen. Dafür ist am Hugenotten-Platz im Ortskern neues Leben eingekehrt. Für 450.000 Euro erhielt der 850 Quadratmeter große Platz ein neues Pflaster und neues Mobiliar: Runde, lang gezogene Sitzreihen, die ganz in der Tradition des Ortes verwurzelt, ein französisches Flair versprühen. Ein kleiner Weihnachtsmarkt wurde an dem Treffpunkt schon abgehalten, neuerdings hat sich ein Tattoo-Studio angesiedelt.

Der Bezirksbeirat hat auch die Umgestaltung der drei anderen Plätze, wie zum Beispiel den Bechererplatz im Visier. "Unser Wunsch ist auch, dass wir einen kleinen Wochenmarkt bekommen", so Erbsland. Den in Waldhof-Gartenstadt aufgewachsenen Diplom-Volkswirt verschlug es 2003 nach Friedrichsfeld. "Ich mag den dörflichen Charakter, man hat den Dossenwald um die Ecke, und ich bin schnell in der Stadt", sagt der in Ludwigshafen lehrende Professor für Gesundheitsökonomie und -politik.

Ein Problem am grenzenlosen Übergang gen Neu-Edingen ist, dass viele Friedrichsfelder im Einkaufszentrum im Nachbarort shoppen gehen. Und so ist einer der Vorteile Friedrichsfelds zumindest für Nahversorger ein Nachteil: Man ist schnell draußen. Vor allem wegen seiner beiden Bahnhöfe ist der Mannheimer Vorort einigen Pendlern in der Region ein Begriff.

Bereits 1840 wurde hier ein Anschlussbahnhof zwischen der Main-Neckar-Eisenbahn sowie der Badischen Staatsbahn gelegt, und so entwickelte sich das immer noch beschauliche Dörfchen zum überregionalen Eisenbahnknotenpunkt. Heute ist vor allem die direkte Anbindung an die Bundesautobahn A656 sowie der schnelle Weg zur A5 und zur A6 für Logistikunternehmen reizvoll.

Und so wurde der 5500-Seelen-Ort von Speditionen und Verteilerzentren nahezu überrannt: Im Gewerbegebiet wurden knapp 800 neue Arbeitsplätze geschaffen, aber auch neue Probleme verursacht. Im Ort parkende Amazon-Kleintransporter sorgten im letzten Jahr für heftige Debatten. Inzwischen habe sich die Situation zumindest etwas entspannt und verbessert.

Mit einem Durchschnittsalter von 45,5 Jahren gehört Friedrichsfeld demografisch betrachtet zu den älteren Stadtteilen. "Junge Familien anzuziehen, ist daher ein wichtiger Aspekt. Aber es ist auch eine Henne-Ei-Frage", weiß Erbsland. Ein Neubaugebiet an der Alteichwald-Siedlung ist seit 20 Jahren immer wieder ein umstrittenes Thema.

Im Bischweiler Ring aber wurde der erste Schritt zur Verjüngungskur bereits getan. Unter dem Motto "Dörfliches Wohnen im Doppel- und Hofhaus" entstand im Auftrag der städtischen Wohnungsbaugesellschaft (GBG) ein modernes Wohnquartier in unmittelbarer Nähe der Grundschule sowie der beiden Kindertagesstätten.

Ansonsten sind die großen Stadtteilziele in "Friederle" eher durch kleinere Projekte geprägt: die energetische Sanierung von Gebäuden, die Aufwertung der Spielplätze oder die Schaffung eines Next-Bike-Angebots. Bis zum Mannheimer Hauptbahnhof sind es mit der S-Bahn nämlich nur knapp zehn Minuten.

Auf die sichtbare Geschichte im alten Ortskern zu blicken, lohnt sich. Vor allem die Johannes-Calvin-Kirche mit ihrem roten Gemäuer erweist sich als echter Hingucker. "Ohnehin ist Friedrichsfeld durch ein starkes Gemeinde- und Vereinsleben geprägt", betont Erbsland. Vom Chor, über Obst- und Garten oder Karnevals-, Turn-, Tennis-, Reit- sowie Handball- oder Fußballverein ist alles vertreten.

Übrigens: Mannheims höchste natürliche Erhebung liegt auf Friedrichsfelder Gemarkung. Und zwar auf einer von Kiefern umgebenen Sanddüne im Dossenwald – auf 114 Metern über Normalnull, ausgestattet mit Gipfelkreuz samt Gipfelbuch.

ZAHLEN UND FAKTEN

> Fläche: 7,01 km2

> Einwohner: 5549

> Einwohner pro km2: 774

> Altersschnitt: 45,5

> Migration: 30,9