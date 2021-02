Von Olivia Kaiser

Mannheim. Die Kriminalitätsrate in Mannheim ist gegenüber 2019 erneut gesunken und hat erstmals die Marke von 30.000 unterschritten. Damit setze sich der rückläufige Trend seit 2017 fort, erklärt Polizeipräsident Andreas Stenger. "Das ist sehr positiv." Auch Sicherheitsdezernent Christian Specht ist erfreut über die "tollen Zahlen". Doch wie sicher fühlen sich die Mannheimer Bürger? Decken sich die objektiven Zahlen mit dem subjektiven Empfinden? Das untersucht die Stadtverwaltung seit 2012 alle vier Jahre mit einer Sicherheitsbefragung. Am Dienstag präsentieren Verwaltung und Polizei nicht nur die Ergebnisse der Kriminalstatistik, sondern auch die der Sicherheitsbefragung, die 2020 zum dritten Mal vom Institut für Kriminologie der Universität Heidelberg durchgeführt wurde.

> Methode: Es wurden insgesamt 25.000 zufällig ausgewählte Mannheimerinnen und Mannheimer ab 14 Jahren in zwei Stichproben angeschrieben. Zum ersten Mal nahmen auch Bürger über 80 Jahre an der Umfrage teil. Ebenfalls neu: Die Umfrage erfolgte nicht nur schriftlich, sondern auch online. Bei der schriftlichen Befragung betrug der Rücklauf 33 Prozent, bei der Online-Umfrage 16 Prozent. "Wir haben eine große Repräsentativität", erklärte Specht.

> Angst vor Kriminalität: Die Angst, Opfer eines Verbrechens werden zu können, hat sich gegenüber dem Ergebnis von 2016 stark reduziert und wieder das Niveau von 2012 erreicht. Äußerten vor vier Jahren noch 27 Prozent diese Sorge, sind es jetzt nur noch 15. Ein generelles Unsicherheitsgefühl im eigenen Stadtviertel haben 13 Prozent, vor vier Jahren waren es 19. Auch die Angst vor einem Einbruch oder Körperverletzungsdelikt hat abgenommen. Ein Umstand, der sich laut Stenger auch mit den objektiven Zahlen der Kriminalstatistik deckt.

> Furcht bestimmter Gruppen: Die Umfrage zeigt, dass es keine unterschiedlichen Tendenzen in verschiedenen Altersgruppen gibt. Am meisten Angst vor Kriminalität haben junge Frauen mit Migrationshintergrund. Sie fürchten häufiger, Opfer von sexuellen Angriffen zu werden. Auch alkoholisierte Gruppen oder Intoleranz werden genannt. Dies müsse man noch genauer untersuchen, erklärt Specht. Gegensteuern könnte man beispielsweise mit Selbstbehauptungskursen, die speziell auf diese Gruppe zugeschnitten sind. Auch Präventionsprogramme zu den Themen Mobbing und Zivilcourage seien eine Möglichkeit.

> Angst im eigenen Viertel: Wie bereits 2016 haben die Menschen in Wallstadt am wenigsten Angst in ihrem Wohngebiet einem Verbrechen zum Opfer zu fallen. Am größten ist die Sorge in der Neckarstadt-West gefolgt von Jungbusch, Schönau und Innenstadt. Generell herrscht hier ein rückläufiger Trend – sprich die Furcht sinkt. Einziger Ausreißer ist der Jungbusch: Im Szenekiez ist die Furcht seit 2016 gestiegen, sogar noch mehr als in der Neckarstadt-West. Äußern dort etwa 42 Prozent ihre Bedenken (2016: 55), so sind es im Jungbusch fast 50 Prozent (2016: 40). Christian Specht vermutet, dass dies in der Gentrifizierung des Jungbuschs begründet sein könnte. Die neuen Bewohner, beispielsweise in den Appartements in der Hafenstraße, könnten auf manche Dinge sensibler reagieren. "Im Sommer hat es auf den Plätzen im Viertel viele Verstöße gegen die Corona-Richtlinien gebeben", so Specht. Vielleicht habe das auf manchen generell bedrohlich gewirkt. "Wir werden uns damit beschäftigen", verspricht er.

> Furcht außerhalb des Wohngebiets: 65 Prozent der Befragten fürchten, am ehesten in der Neckarstadt-West mit Kriminalität konfrontiert zu werden. Danach folgen Jungbusch mit 60, die Innenstadt mit 45 und Schönau mit 33 Prozent.

> Vertrauen in die Behörden: Das steigt seit der ersten Befragung 2012 stetig. Bei einer Skala von 1 (Vertraue überhaupt nicht) bis 7 (Vertraue voll und ganz) liegt die Polizei bei 5,5 (2016: 5,4), die Justiz bei 5,2 (4,9) und die Politik bei 4,3 (3,2). Neu aufgenommen wurde 2020 die Kommunalpolitik Mannheim, die mit 4,4 sogar noch ein bisschen besser dasteht, als die Bundespolitik, wie Specht stolz bemerkt. Als Erfolg werten Stenger und Specht die verstärkte Präsenz von Polizei und städtischem Ordnungsdienst. 61 (2016: 50) Prozent der Befragten hatten in den vorhergehenden sieben Tagen mindestens einmal eine Polizeistreife und 44 (27) Prozent den städtischen Ordnungsdienst wahrgenommen.

> Neue Formen von Kriminalität: Sei es der Enkeltrick, falsche Polizisten oder in jüngster Zeit Betrüger, die Geld für eine angebliche Coronaimpfung verlangen – etwa jeder vierte Befragte wurde innerhalb eines Jahres damit konfrontiert, jedoch nur neun Prozent haben Anzeige erstattet. Über 40 Prozent der über 70-Jährigen waren betroffen. Auch Internetkriminalität nimmt zu. Ein Beispiel sind falsche Shops, bei denen man bestellt, bezahlt, die Waren aber nie bekommt. Neun Prozent der Befragten, vor allem jüngere Männer, gaben an, innerhalb eines Jahres Opfer geworden zu sein. 20 Prozent der Befragten haben den Betrugsfall angezeigt.

> Videoüberwachung: Das Pilotprojekt mit einer algorithmenbasierten Videoüberwachung in der Innenstadt wird mit der Durchschnittsnote 2,3 äußerst positiv bewertet und hat sich als Präventivmaßnahme bewährt. Die Kameras sind beispielsweise am Paradeplatz, am Hauptbahnhof und am Alten Messplatz installiert. "Die Mehrheit der Bürger fühlt sich durch die Videoüberwachung sicherer und meidet die überwachten Plätze nicht", so Specht. Bei den fünf Prozent, die das tun, handle es sich vor allem um tatgeneigte Personen. "Genau das war und ist auch unser Ziel."