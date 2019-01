Von Stefan Otto

Mannheim. "In diesem Film wurde nicht alles erzählt", sagt der Mannheimer Filmemacher Yilmaz Arslan heute über sein Debüt "Langer Gang", das er vor mehr als einem Vierteljahrhundert inszenierte. "Es gab Figuren, die es letztendlich nicht in die fertige Version schafften, aber die kamen dann plötzlich wie Geister wieder auf", berichtet der 50-Jährige. Die unverfilmten Gestalten hätten sich nun zu einer einzigen vereint, zur Hauptfigur in Arslans jüngstem Film "Sandstern".

Heute hat er sein Produktionsbüro in den Mannheimer Quadraten, aber geboren ist Arslan in Kazanli an der türkischen Mittelmeerküste. 1975, im Alter von sieben Jahren, kam er nach Deutschland, drei Jahre darauf wegen einer körperlichen Behinderung an das Rehabilitationszentrum für Kinder und Jugendliche in Neckargemünd. Noch in seiner Schulzeit gründete er dort die Theatergruppe "Sommer Winter", die mit dem von ihm verfassten und inszenierten Stück "Ohnmacht des Alltags" 1989 zum Theatertreffen der Jugend nach Berlin eingeladen wurde. Drei Jahre darauf drehte Yilmaz Arslan seinen Erstlingsfilm "Langer Gang" im Neckargemünder Reha-Zentrum.

Die Mannheimerin Nina Kunzendorf ("Tatort", "Phoenix"), die erst anschließend eine Schauspielschule besuchte, spielte 20-jährig ihre erste Hauptrolle im Kunstlicht der weiten Heimflure, in denen die Bewohner Einblick in ihre Seele und ihre Sehnsüchte geben. Yilmaz Arslan selbst spielte einen Vergewaltiger in dem düster-herben Film, der auf verschiedenen Festivals zum Überraschungserfolg und mehrfach ausgezeichnet wurde.

Sieben Jahre später kam Arslans zweiter Film in die Kinos. "Yara" behielt die dunkle Tonlage des Debüts bei, doch streuten der Regisseur und sein renommierter Kameramann Jürgen Jürges auch poetische Bilder ein, die im Kontrast zum harten Sozialrealismus stehen, den die Erzählung sonst bietet. Wieder spielt der Film, zumindest zum Teil, in einem geschlossenen Kosmos, einer kargen psychiatrischen Anstalt, in der die Hauptfigur, eine junge Deutschtürkin, festgehalten wird.

Weitere sieben Jahre darauf gewann Yilmaz Arslans nächster Film "Brudermord" den Silbernen Leoparden beim Filmfestival von Locarno, kam aber nur über einen Eigenverleih, den der Mannheimer Autor, Regisseur und Produzent spontan ins Leben gerufen hatte, überhaupt in die deutschen Kinos. Diese "Penner von Filmverleihern" lebten "im Mittelalter", urteilte er damals mit deutlichen Worten.

Mit Popcornfilmen hätten sie sich über Jahre ein Publikum herangezüchtet, das ungewohnte Autorenfilme wie "Brudermord" ablehne. Die archaische Tragödie um zwei junge Kurden, die in einem Übergangslager irgendwo in Deutschland leben, zeigt die uferlose Abfolge von Gewalt und Gegengewalt brutal und direkt und ist damit ein schonungslos ernüchterndes Statement zum Themenkomplex Migration und Integration.

Ganze zwölf Jahre sind danach verstrichen, bis Arslan 2017 seinen fünften Film realisieren konnte. Erst im November 2018 kam "Sandstern" ins Kino. Wer Arslans Lebenslauf kennt, kann gewisse autobiografische Bezüge nicht übersehen, auch wenn der Mannheimer selbst sich bedeckt hält und erklärt: "Der Film ist ein Konglomerat aus dem Erfahrenen und völlig neu Erzähltem".

Yilmaz Arslan findet zu Humor, der seinen vorherigen Filmen ziemlich abging, und zu verhaltenem Optimismus, wenn Oktay (Roland Kagan Sommer), der an der türkischen Mittelmeerküste aufgewachsen ist, mit zwölf Jahren nach Deutschland kommt. Weil er ein HIV-infizierter Bluter ist - der Film spielt in den 1980er Jahren - kommt er in ein Internat für Körperbehinderte.

Das Glück meint es nie lange gut mit ihm. Immer wieder verliert er seine Bezugspersonen und beinahe jedes den Bewegungen seines Lebens abgetrotzte Stückchen Heimat. Dabei gelingt es dem Regisseur, ebenso wie Oktays Leiden auch dessen Daseinsfreude einzufangen und so fantasie- und humorvoll glaubhaft bis harsch realistisch vom schwierigen Schicksal des Jungen zu erzählen.

Derzeit ist "Brudermord" Yilmaz Arslans einziger Film, der auf DVD erhältlich ist. Die Veröffentlichung von "Sandstern" ist absehbar, aber der Filmemacher möchte sich aktuell dafür einsetzen, dass auch seine übrigen Filme wieder öffentlich zugänglich werden.