Von Volker Endres

Mannheim. Vor den geschlossenen Toren warteten oben geduldig schon die ersten Besucher, während unten in der Variohalle noch schnell Kleidung und Schuhe auf den Wühltischen sortiert, Geschirr und Gläser geschmackvoll, aber platzsparend drapiert oder Elektrogeräte auf Funktionstüchtigkeit überprüft wurden. Am gestrigen Donnerstag eröffnete der 38. Pfennigbasar des Deutsch-Amerikanischen Frauenarbeitskreises (Dafak) in der Variohalle unter dem Rosengarten. Bis Samstag gibt es dort Hochwertiges für den kleinen Geldbeutel. "Wir leben jetzt seit Tagen im Untergrund", erklärte Dafak-Präsidentin Doris-Jean Petereit.

Etwa 150 Helfer haben zahllose Kisten gepackt, die auf beinahe jedem Quadratzentimeter in den Katakomben verstaut wurden. Darin befinden sich Spenden aus Haushaltsauflösungen, Speicherexpeditionen oder Kelleraufräumaktionen. "Wir füllen die Verkaufstische praktisch ständig wieder auf", versprach die Präsidentin.

Dabei sind die Dafak-Damen längst nicht mehr allein: "Bei vielen hilft die Familie mit." Aber auch die Freiwillige Feuerwehr Feudenheim war beim Warentransport eine große Hilfe. Denn nicht nur der Arbeitskreis selbst, sondern auch die meisten Damen sind mittlerweile in die Jahre gekommen. "Wir haben Mitglieder, die älter sind als der Verein", sagte Petereit und verwies auf das 68-jährige Dafak-Bestehen in Mannheim. Teilweise über 80 Jahre alt sind hingegen die Helferinnen. "Wir freuen uns deshalb über jede neue helfende Hand. Sie darf dann auch gern bei uns Mitglied werden", so die Präsidentin. Auch wenn es mittlerweile keine in Mannheim stationierten Amerikaner mehr gibt: "Wir fühlen uns als Arbeitskreis dem deutsch-amerikanischen Freundschaftsgedanken verpflichtet und machen weiter, so lange wir können."

Zumindest der Pfennigbasar sollte dringend am Leben erhalten werden, erklärte Stadträtin Helen Heberer (SPD) bei der Eröffnung, "denn wie in Windeseile aus einem gigantischen Chaos eine solche Ordnung entsteht, macht Ihnen in dieser Stadt niemand nach". An einem kleinen Büffet sammelten die Damen noch einmal alle Kräfte, ehe sich die Tore öffneten und die Besucher strömten, strömten und strömten.

"Im vergangenen Jahr haben wir rund 35.000 Euro als Spende an Vereine, Organisationen und Projekte in der Metropolregion verteilt", erklärte Doris-Jean Petereit. Der Großteil davon waren Einnahmen aus dem Pfennigbasar. Denn jeder noch so kleine Betrag für gebrauchte Kleidung, für Elektronik aus Japan oder Kunst aus Afrika landete direkt im Dafak-Sammeltopf. Jedes einzelne Stück wurde gespendet. "Die Spender kommen mittlerweile von Neustadt bis Mosbach zu uns nach Mannheim, um ihre Spenden vorbeizubringen, weil sie wissen, dass die Waren wertgeschätzt werden", erklärte Christine Müller, jahrelang Dafak-Vorsitzende und noch immer maßgeblich für den Pfennigbasar zuständig. "Wenn ich Plätzchen für Weihnachten backe, ist mein Kopf schon bei der Organisation des Basars", erklärt sie.

Sorgen musste sich Christine Müller nicht machen, denn wie immer griffen alle Rädchen ineinander, und die Wohltätigkeits-Ladys können sich auf die Unterstützung der Stadtgesellschaft verlassen. "Es ist eine Veranstaltung aus der Region für die Region", sagt Müller. Und die Region profitiert gleich doppelt: In Form von glücklichen Kunden, die in der Variohalle auf Entdeckungsreise gehen und in der Regel auch fündig werden - wenn auch nicht immer mit dem ursprünglich gesetzten Ziel. Und dann natürlich bei der Spendenübergabe, wenn der Frauenarbeitskreis die Einnahmen aus Pfennigbasar und den beiden Benefizkonzerten an Projekte in der Region verteilt. Das nächste Benefizkonzert mit dem Polizeimusikkorps findet am Sonntag, 24. März, 16 Uhr, in der Festhalle Baumhain im Luisenpark statt.

Info: Der Pfennigbasar in der Variohalle im Mannheimer Rosengarten hat am heutigen Freitag von 10 bis 18 Uhr und am morgigen Samstag von 10 bis 14 Uhr geöffnet.