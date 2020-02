Von Sarah Porz

Mannheim. Mannheim ist die einzige deutsche Stadt, die zwei chinesische Partnerstädte hat, Zhenjiang und Qingdao. Der Kontakt zu Zhenjiang geht auf das Jahr 1994 zurück, als Zhenjiangs damaliger Oberbürgermeister Interesse an einem freundschaftlichen Austausch mit Mannheim bekundete. Die Verbindung entstand durch die Partnerschaft der Provinz Jiangsu mit Baden-Württemberg. "Die Beziehungen sind in mehreren Etappen entstanden, aus einer Städtefreundschaft wurde eine Partnerschaft”, erklärt David Linse, Fachbereichsleiter des Bereichs Internationales, Europa und Protokoll.

Auf Mannheimer Seite war es der ehemalige Erste Bürgermeister Norbert Egger, der den Kontakt ins Reich der Mitte forcierte. Als Privatperson hatte er bereits zu Studienzeiten großes Interesse an China und bereiste das Land 1985 zum ersten Mal. "Für die damalige Zeit war das außergewöhnlich”, betont Linse.

Hintergrund Mannheims Partnerstadt Zhenjiang in China In der rund 3000 Jahre alten Stadt Zhenjiang und deren Verwaltungsgebiet leben 3,2 Millionen Menschen. Die aufstrebende Industriestadt liegt im Süden der Provinz Jiangsu am Fluss Jangtse in einer angrenzenden Hügellandschaft. Die Hauptindustriezweige Zhenjiangs sind Maschinenbau, Biotechnologie und die [+] Lesen Sie mehr Mannheims Partnerstadt Zhenjiang in China In der rund 3000 Jahre alten Stadt Zhenjiang und deren Verwaltungsgebiet leben 3,2 Millionen Menschen. Die aufstrebende Industriestadt liegt im Süden der Provinz Jiangsu am Fluss Jangtse in einer angrenzenden Hügellandschaft. Die Hauptindustriezweige Zhenjiangs sind Maschinenbau, Biotechnologie und die High-Tech-Branche, außerdem ist die Stadt ein großes Handelszentrum. Sehenswert in Zhenjiang sind die Hügel mit verschiedenen Tempeln, die Altstadt und die vielen Parks. (sapo)

Norbert Egger, inzwischen Ehrenbürger beider chinesischen Partnerstädte, veröffentlichte auch Bücher zum Thema. In "Ein Weg entsteht, wenn man ihn geht” berichtet er über die Entstehung der deutsch-chinesischen Kontakte. So setzte sich Eggert für den Bau des chinesischen Gartens mit Teehaus im Luisenpark ein. Die Arbeiter aus Zhenjiang waren ein dreiviertel Jahr beschäftigt. Am 12. September 2001 wurde der Garten eröffnet. Im gleichen Jahr bekundete Zhenjiang Interesse an einer Partnerschaft, die 2004 mit gegenseitigen Delegationsreisen beschlossen wurde.

Wirtschaftskontakte stehen im Fokus: Es kommen jährlich Delegationen aus Zhenjiang, aber auch anderen chinesischen Städten, nach Mannheim, um sich vorzustellen und Kooperationen anzubieten. "Die Partnerschaft wird vor allem aus wirtschaftlichem Interesse positiv gesehen, aber etwas kritisch wegen der politischen Verhältnisse”, beschreibt Jana Garbrecht, Mitarbeiterin der Stadt Mannheim im Fachbereich Internationales, Europa und Protokoll. "Die Beziehung ist aber eng, kooperativ und freundschaftlich. Auf kommunaler Ebene besteht ein guter und vertrauensvoller Draht”, erklärt David Linse, der selbst ein bis zwei Mal pro Jahr in die chinesischen Partnerstädte reist.

Zudem gibt es zahlreiche Bürgerbegegnungen und Schüleraustausche, beispielsweise zwischen dem Karl-Friedrich-Gymnasium und der Middle School Zhenjiang. Vor ein paar Wochen fand das dritte baden-württembergisch-chinesische Frühlingsfest im Schloss statt. Mitorganisator war die Gesellschaft für deutsch-chinesische Freundschaft Metropolregion Rhein-Neckar. Der gemeinnützige Verein setzt sich seit 2016 vor allem auch für die Jugendarbeit ein. "Unser Ziel ist es, die bürgerliche Bevölkerung zusammenzubringen”, berichtet der Vereinsvorsitzende Felix Kurz.

Er war auch schon drei Mal in der Metropole am Fluss Jangtse. "Zhenjiang liegt in der Jiangsu-Provinz, die sehr wohlhabend ist und internationale Beziehungen weltweit hat. Die Stadt stellt den berühmtesten Essig in China her, es gibt sogar ein Museum dazu.” Allerdings hält er sich eher von Touristenattraktionen fern: "Ich lerne lieber das normale Leben und die Kultur kennen." Und die habe er immer als herzlich, gastfreundlich und respektvoll den Deutschen gegenüber wahrgenommen.

Aufgrund des Corona-Virus sind Besuche von und nach China vorerst auf Eis liegt. Felix Kurz, der circa neun Mal im Jahr nach China fliegt, musste seinen Februar-Flug absagen – weniger wegen der Ansteckungsgefahr, wie er berichtet. Die chinesischen Partner hätten derzeit vor allem organisatorische Probleme. Bald sollen die partnerschaftlichen Aktivitäten jedoch wieder aufgenommen werden.

