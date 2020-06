Von Heike Warlich-Zink

Dass das Treffen mit Markus Schlegel auf den Weltfahrradtag am 3. Juni fällt, ist reiner Zufall, könnte aber zu keinem besseren Termin stattfinden. Der 30-Jährige ist nicht allein gekommen, sondern hat "Little LaMa" mitgebracht. Eins von derzeit vier Lastenfahrrädern, die über den Verein "LaMa – Dein Lastenvelo Mannheim" kostenlos für maximal drei zusammenhängende Tage ausgeliehen werden können. "LeckaLaMa", "LaMaKarl" und LaMa#01" komplettieren die Flotte, die laut Schlegel jedoch wachsen soll. "Bis zur Bundesgartenschau 2023 wollen wir in jedem Mannheimer Stadtteil ein Lastenvelo zum Ausleihen stehen haben", sagt er.

Schlegel, der ursprünglich aus Tübingen stammt und seit sieben Jahren in Mannheim lebt, arbeitet als Sozialarbeiter und ist im Nebenjob Lastenradmechaniker. Sein Auto hat er 2017 verkauft und sich dafür ein Lastenvelo angeschafft. "Das ist von Rad zu Rad 2,5 Meter lang und auch optisch ein Hingucker, weil ich es mit vielen Aufklebern individuell gestaltet habe", erzählt er. Vor allem aber sei es praktisch.

Das gilt selbstverständlich auch für die LaMa-Flotte. Ob zum Einkaufen, Altglas wegbringen, beim Ausflug ins Grüne, beim Umzug oder wenn die Balkonblumen transportiert werden müssen: Mit ihren großen Kisten im vorderen Bereich sind die Räder vielseitig einsetzbar. Da die umweltfreundlichen "Lastentiere" über Dreipunktgurte verfügen, können auch Kinder während der Fahrt sicher angeschnallt werden.

2018 kam Schlegel zum Verein. Dieser war nach dem Vorbild bereits bestehender Lastenradinitiativen 2017 im Zusammenhang mit "Monnem Bike" entstanden, als gleich zwei Gruppen ein Konzept beim Ideenwettbewerb einreichten. Man lernte sich kennen, schloss sich zusammen und erhielt einen Sonderpreis in Höhe von 5000 Euro, mit dem das erste Lastenrad zu zwei Dritteln finanziert werden konnte. Aktuell zählt "Dein Lastenvelo Mannheim" 20 Mitglieder.

Markus Schlegel betreut ehrenamtlich eine der Ausleihen, kümmert sich um die Öffentlichkeitsarbeit. Wichtig sei, die Ausleihe so einfach wie möglich zu gestalten. Denn das Hauptaugenmerk des Vereins liege darauf, die Transportfahrräder im Sinn einer ressourcenschonenden Mobilität und Logistik als Lasten- und Fortbewegungsmittel bekannt zu machen. "Daher verlangen wir auch nichts, freuen uns allerdings über Spenden, die wir für Wartungskosten gut gebrauchen können", erläutert Schlegel das Prinzip, mit dem man Teil des deutschlandweiten Netzwerks www.dein-lastenrad.de ist.

Dass die Stadt ab 1. Juli die Anschaffung von privaten Lastenfahrrädern bezuschussen wird, freut ihn. Das gilt auch für die Ehrung beim Neujahrsempfang 2020. "Dein Lastenvelo Mannheim" wäre selbstverständlich auch bei "Monnem Bike" mit von der Partie gewesen. Wegen der Corona-Pandemie fiel die Veranstaltung aus, aber der Verein will sich am Samstag, 27. Juni, mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) zwischen 10 und 16 Uhr bei der "Pop up-Bike-Lane" am Kaiserring zwischen Wasserturm und Hauptbahnhof präsentieren. "Eine Autospur wird dann zur Fahrradspur, auf den Parkplätzen planen wir eine Lastenradausstellung", berichtet Schlegel über die geplante Aktion.

Gern unterstütze der Verein auch bei der Gründung weiterer Initiativen in Sachen Lastenvelo. "Mein Rad ersetzt das Auto eins zu eins. Ich kann damit sogar eine Waschmaschine transportieren", wirbt Schlegel für den Umstieg aufs klimafreundliche "Lastentier". Und wenn es doch mal nicht ohne Auto gehen sollte? "Dann greife ich auf Carsharing zurück", antwortet er. Weitere Informationen zum Verein gibt es unter https://lastenvelomannheim.de/