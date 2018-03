Von Jan Millenet

Mannheim. Die Mannheimer Kunsthalle im Dornröschenschlaf? Ganz und gar nicht. Es tut sich was. Etwa 80 Prozent der Kunst sei im Neubau bereits eingezogen, berichtet die stellvertretende Kunsthallendirektorin Inge Herold. Und auch in Sachen Restaurierung passiert einiges: Mehrere Exponate sind fertiggestellt. Es handelt sich um den Akt "Le Modèle" von Félix Valloton, ein Ölgemälde von Richard Stitzel namens "Knabenbildnis Heinz" und die Bildnisbüste "Sally Falk" von Wilhelm Lehmbruck. Auch ein Werk von Max Beckmann, "Pierette und Clown", ist abgeschlossen.

Während Stitzels Werk jahrzehntelang im Depot der Kunsthalle lagerte, sei Vallotons Arbeit immer in der Sammlung präsent gewesen, erzählt Inge Herold. Beide erstrahlen nun wieder in voller Farbenpracht, sind gerahmt und verglast, damit das auch in den kommenden Jahre so bleibt. Das Ölgemälde des Mannheimer Malers Stritzel ist ab der Neueröffnung der Kunsthalle Anfang Juni im Billing-Bau zu sehen, wo es Teil einer Ausstellung zur neuen Sachlichkeit wird. Die spärlich bekleidete Dame wird im Meisterwerksaal im Neubau gezeigt.

Das Projekt "Bildpaten" ermöglichte die Restaurierung der Büste "Sally Falk". "Sie war sehr verschmutzt und ganz gelblich", erinnert sich Inge Herold. Doch sie hat einen für die Kunsthalle bedeutsamen Hintergrund. Denn durch den Mannheimer Sammler Sally Falk (1888-1962), kam die Kunsthalle zwischen 1917 und 1921 in den Besitz wichtiger Werke, beispielsweise von Lehmbruck - mit dem Falk befreundet war - Ernesto de Fiori, Georg Kolbe oder Edwin Scharff. Falks Stiftung wurde zum Kern der Skulpturensammlung der Kunsthalle und bereicherte sie in einer Zeit, als die Bildhauer noch nicht etabliert waren, mit Hauptwerken der Moderne. "Sally Falk" kommt ebenfalls im Billing-Bau im Ausstellungsbereich Provenienzforschung.

Eine andere Initiative, die unter anderem für den Zuwachs an Kunstobjekten verantwortlich ist, ist der Förderkreis für die Kunsthalle. Im Dezember feierte er seinen 40. Geburtstag. Seine Vorsitzende, Verena Eisenlohr, blickt mit Stolz auf die vergangenen Jahre zurück. "1977 initiierten sieben Personen den Förderkreis. Bereits zur Gründung zählte er 42 Mitglieder." Heute seien es über 1700 Mitglieder, und Eisenlohr ist sich sicher, dass es nicht mehr lange dauern dürfte, bis die 2000er-Marke erreicht wird. Der Förderkreis, der Kunstwerke erwirbt und sie der Kunsthalle als Leihgabe zur Verfügung stellt, kann laut der Vorsitzenden in den vergangenen 40 Jahren einen Anschaffungswert von rund 2,8 Millionen Euro verbuchen, wobei bei dieser Rechnung Wertsteigerungen nicht berücksichtigt seien. Das sind insgesamt über 110 Kunstwerke plus 150 Objekte der Keramiksammlung. Zum Geburtstag präsentiert der Förderkreis der Kunsthalle eine Festschrift, in der unter anderem die Neuerwerbungen der vergangenen zehn Jahre zu sehen sind.

"Wer Mitglied wird, hat viele Vorteile", warb Verena Eisenlohr für den Förderkreis. Sie genießen zum Beispiel freien Eintritt zur Sammlung der Kunsthalle oder dürfen Teil von exklusiven Preview-Veranstaltungen sein. Ferner hat sich der Förderkreis zum 40. ein neues Logo und eine neue Homepage gegönnt. Für die Zukunft sieht Verena Eisenlohr den Ankauf von Kunstwerken als zentrale Aufgabe des Förderkreises, um die neue Kunsthalle damit weiterhin zu unterstützen.

Info: http://foerderkreis-kunsthalle-mannheim.de