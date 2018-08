Von bloßen Einschätzungen hält Henning Lobin nicht viel. Der neue Direktor des Instituts für Deutsche Sprache in Mannheim setzt auf Daten - und ist dafür bestens vorbereitet. Neben Philosophie und Germanistik studierte er Informatik. Die Digitalisierung ermöglicht es dem 54 Jahre alten Wissenschaftler, Text und Sprache zu erfassen, die Daten aufzubereiten,

Der schlanke hochgewachsene blonde Mann sieht sich als Wächter der Sprache. Nicht in dem Sinne, dass er sich für deren Reinheit einsetzt. Vielmehr fühlt er sich zuständig für die germanistische Sprachwissenschaft, die Pflege der Beziehungen unter den damit befassten Wissenschaftlern und dafür, dass die deutsche Sprache in der globalisierten Englisch sprechenden Welt nicht an Bedeutung verliert.

Der gebürtige Lüneburger wechselte aus Gießen in die Quadratestadt. An der dortigen Universität hatte er seit 1999 den Lehrstuhl für Angewandte Sprachwissenschaft und Computerlinguistik am Institut für Germanistik inne. Er war zugleich Vizepräsident der Universität.

Bei aller Orientierung an Daten hat Lobin auch eher altmodische Züge: Er schreibt und bekommt nach eigenem Bekunden gerne Postkarten, zuletzt schickte er seiner erwachsenen Tochter auf diesem Wege Grüße aus Sizilien. Mit seiner Frau schreibt er sich auch schon mal Briefe, wie er sagt. Übrigens ist Lobin ein Anhänger des "Genderns", berücksichtigt also beide Geschlechter im geschriebenen oder gesprochenen Wort.

