Von Alexander Albrecht

Mannheim. Die Stadt will der Corona-Krise trotzen und hält an Investitionen im kommenden Jahr in Höhe von mehr als 250 Millionen Euro fest. Der Gemeinderat hat jetzt den Haushalt für 2022 mit einem Gesamtvolumen von 1,7 Milliarden Euro beschlossen. Bei der Sitzung im Stadthaus befasste sich das Gremium mit über 100 Änderungsanträgen der Fraktionen. Die Einnahmen, zum Beispiel die Gewerbesteuer, sind mit 70 Millionen Euro weniger veranschlagt. Da die Stadt aber noch über hohe liquide Mittel verfügt, kann sie sich ihre geplanten Projekte derzeit noch leisten.

Mehr noch: Der Etat kommt ohne neue Schulden aus, Gebühren- oder Steuererhöhungen sind vorerst nicht geplant. Allerdings ist unklar, wie sich die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie entwickeln. Abgerechnet wird in einem Jahr, wenn der Doppelhaushalt für die Jahre 2023 und 2024 beraten wird. Die RNZ stellt die wichtigsten Investitionen und Beschlüsse vor:

Die Mittel für Fotovoltaik steigen. Foto: vaf (3)/dpa

> Größte Posten: Dazu gehören die für 2022 angesetzten Beträge für die Sanierung des Nationaltheaters (29 Millionen Euro), den Grünzug Nordost (26 Millionen Euro) und die Bundesgartenschau (12,3 Millionen Euro).

> Kombibad: Für den Neubau im Stadtteil Herzogenried, der im nächsten Jahr beginnt, nimmt die Stadt knapp 50 Millionen Euro in die Hand – davon 13 Millionen Euro 2022.

> Öffentlicher Nahverkehr: Die Stadt bindet die ehemaligen US-Militärgelände an das Bus- und Straßenbahnnetz an, zum Beispiel das neue Quartier Franklin. Außerdem werden die Gleisanlagen und Haltestellen auf dem Bahnhofsvorplatz erneuert, und es kommen weitere hinzu.

Viel Geld nimmt die Stadt zudem für den Bau von zwei neuen Grundschulen in die Hand. Foto: vaf (3)/dpa

> Kinderbetreuung/Schulen: Die Stadt investiert in den kommenden zwei Jahren insgesamt knapp 28 Millionen Euro, um Kindertagesstätten in kommunaler und freier Trägerschaft zu sanieren, neu zu bauen oder zu ersetzen. Rund 157 Millionen Euro fließen in den nächsten vier Jahren in die Schulen, vor allem in den Aus- und Neubau des Ganztagsbetriebs. Mehr als 40 Millionen Euro gibt die Stadt für die zwei neuen Grundschulen auf Franklin und Spinelli aus.

> Jugendtreff: Die Kommune finanziert vier Jahre lang den Betrieb einer Einrichtung für queere Menschen mit jährlich 170.000 Euro. Das hatten gleich mehrere Fraktionen im Gemeinderat beantragt.

> Feuerwehr: Als Zeichen der Anerkennung für die Leistungen – etwa zuletzt im Katastrophengebiet Ahrtal – steigt die Aufwandsentschädigung für die Wehrleute von 120 auf 150 Euro im Jahr.

> Livemusik und Clubs: Das Maifeld-Derby auf dem Maimarktgelände hat sich als kleines, aber feines Alternative-Festival etabliert. Grund genug, es mit 50.000 Euro zu unterstützen. Der Gemeinderat folgte damit mehrheitlich einem Antrag der SPD- und der Grünen-Fraktion. Die Sozialdemokraten setzten sich zudem mit ihrem Wunsch nach einer Förderung von Livemusik und Clubs in Höhe von 30.000 Euro jährlich durch.

Gefördert wird das Maifeld-Derby. Foto: vaf (3)/dpa

> Außengastronomie: Eigentlich wollte die Stadt dafür eine Gebühr von acht Euro pro Quadratmeter erheben. Die Mehrheit folgte dagegen einem Antrag von CDU und Grünen. Die Gebühr bleibt ausgesetzt, die Stadt muss auf 70.000 Euro Einnahmen verzichten.

> Klimaschutz: Die Stadt erhöht das Budget der Klimaschutzagentur für energetische Sanierung und den Bau von Fotovoltaikanlagen um 100.000 Euro. Die Grünen forderten den doppelten Betrag, bissen aber bei der Mehrheit des Gemeinderats auf Granit.

> Wald: Die Kiefern sterben ab (siehe unterer Artikel), gleichzeitig breiten sich nicht-heimische Baumarten aus. Deshalb stellt die Stadt auf Wunsch von Grünen und CDU 200.000 Euro mehr dafür zur Verfügung, den Stadtwald zu einem klimaresistenten Mischwald umzubauen.

> Stadion: CDU und die Mannheimer Liste (ML) brachten wieder einen neuen Fußballtempel im Bösfeld in die Beratungen ein – und kassierten die nächste Abfuhr. Die Mehrheit im Gemeinderat erinnerte an die naturschutzrechtlichen Bedenken der Stadt (die RNZ berichtete). Noch unklar ist, in welcher Höhe sich die Sanierungskosten für das Carl-Benz-Stadion belaufen.

> Stadtbibliothek: Und noch ein klares Nein zu einem CDU-Antrag. Die Christdemokraten hatten überraschend den mit breiter Mehrheit beschlossenen Neubau der Bibliothek in Nachbarschaft zum aktuellen, zentralen Standort im Stadthaus infrage gestellt. Die anderen Fraktionen fanden den Vorstoß indiskutabel. Oberbürgermeister Kurz hält einen Abriss des Stadthauses weiter für möglich.

Bei der Uniklinik droht erneut ein dickes Minus. Foto: vaf (3)/dpa

> Sauberkeit: Kurz sagte, dass die Müllmengen infolge der Pandemie massiv zugenommen haben. Die CDU-Fraktion sah sich daher bestätigt mit ihrem Wunsch nach einer "Qualitätsoffensive" bei der Stadtreinigung. Beschlossen wurde aber nichts. Stattdessen verständigte sich der Gemeinderat, dass die Verwaltung regelmäßige Berichte über die Lage vorlegt.

> Krankenhaus: Das Universitätsklinikum wird wohl auch dieses Jahr wieder mit einem großen Millionen-Verlust abschließen. Die Stadt geht im Haushalt von 13 Millionen Euro aus, zuletzt aber war in einem Bericht der Klinik an den Rat von mehr als 60 Millionen Euro die Rede. Dieses Defizit müsste die Kommune ausgleichen. Ein riskanter Posten.

> Parkgebühren: Bei der Sitzung gab es keinen Beschluss, das Thema dürfte den Gemeinderat aber bald wieder beschäftigen. Die Grünen wollen kräftig an der Gebührenschraube drehen. Und auch Anwohnerparkausweise sollen deutlich teurer werden.