Von Olivia Kaiser

Mannheim. Wenn das Wasser kommt, dann wissen die zuständigen Mitarbeitenden der Staatlichen Rhein-Neckar-Hafengesellschaft Mannheim (HGM) genau, was zu tun ist. Dabei ist das aktuelle Hochwasser am Rhein für die HGM vergleichsweise entspannt – noch nicht einmal die Schifffahrt musste eingestellt werden. Ganz anders sah es 2013 aus, als der Pegelhöchststand im Juni circa 8,40 am Rhein und 8,60 am Neckar betrug. Ab neun Metern ist die Stadt in Gefahr, niedrige Bereiche des Hafens wie der Salzkai oder Teile der Neckarvorlandstraße längst überflutet. Das trifft dann auch Firmen wie die Schokinag.

Wenn es im Hafengebiet brenzlig wird, gilt es vor allem, den Strom abzustellen. Denn Elektrizität ist eine große Gefahr, wie sich auch bei der dramatischen Flutkatastrophe in der Eifel und Nordrhein-Westfalen gezeigt hat. Dann schalten Gerhard Gerber, Arbeitsgebietsleiter Technik und Maschinen, und sein Team Verteiler ab oder bauen sie gleich ganz aus. Gerber weiß genau, welche Bereiche des Hafens zuerst betroffen sind. "Wir können auf 50 bis 60 Jahre Erfahrung zurückgreifen", sagt er.

Bei einem Pegelstand von 7,20 Metern wird der Parkplatz am HGM-Sitz Haus Oberrhein in der Rheinvorlandstraße gesperrt. Ab 7,70 Meter wird dort ebenso der Strom abgestellt wie am unteren Schiffsanleger. "Dann müssen wir dort batteriebetriebene Positionslampen setzen", so der Arbeitsgebietsleiter. Beim aktuellen Hochwasser drang Druckwasser in den Keller des Hauses Oberrhein ein, das abgepumpt werden musste. Gleiches geschah in den Blöcken 5 und 6 der Getreidesilos. Es sei in allen Fällen aber nicht viel Wasser gewesen, so Gerber.

Bei acht Metern am Neckar müsste am Salzkai die Kaimauerbeleuchtung abgeschaltet werden. "2013 stand das Wasser dort einen halben Meter hoch", erinnert sich Gerber. Damals sei auch die Tiefgarage des Musikparks geflutet worden. Ab acht Meter wird der Bereich Neckarvorland- und Güterhallenstraße überflutet. An Letzterer befinden sich auch Wohnhäuser und Gebäude, die der HGM gehören. Diese gelte es dann, entsprechend zu sichern.

Auch die Brücken gehören zu Gerhard Gerbers Bereich. Sind bestimmte Pegelstände erreicht, können nämlich die Hub- und Drehbrücken nicht mehr betrieben werden. Ab 6,20 Meter trifft es die Spatzenbrücke am Verbindungskanal, die den Jungbusch mit der Mühlauinsel verbindet. Sie wurde 1874 erbaut. Laut Gerber handelt es sich dabei um die älteste Drehbrücke in Baden-Württemberg. Die Neckarvorlandbrücke am Verbindungskanal, eine Hubbrücke, fällt wegen ihren vier gelben Türme ins Auge. Sie kann bei einem Pegelstand von 6,40 Metern nicht mehr betrieben werden. Ab acht Metern wäre auch die Mühlaubrücke betroffen, die den Mühlau- mit dem Zollhafen verbindet, ebenfalls eine Hubkonstruktion.

Die Schifffahrt auf dem Rhein wird in Mannheim bei 7,60 Metern eingestellt. Dann wird auch die Kammerschleuse nicht mehr betrieben. Doch bereits bei einem Pegelstand von sieben Metern wird Gerhard Gerber tätig: Der tiefste Punkt des Hafengebiets ist ein Teilstück der Rheinvorlandstraße, die vom Hafengebiet aus unter der Konrad-Adenauer-Brücke in Richtung Lindenhof führt. "Das ist die erste Zufahrtsstraße, die wir sperren", weiß Gerber.

Auch wenn in Mannheim der Rheinpegel nicht kritisch ist, kann anderswo die Schifffahrt gesperrt sein. Dann stranden die Binnenschiffer in Mannheim und können am Rheinkai (im Artikel vom 16. Juli war fälschlicherweise vom Rheinauhafen die Rede) vor Anker gehen und warten, bis die Strecke wieder frei gegeben wird. "Am Dienstag lagen dort die Schiffe noch in Zweier- und Dreierreihen", sagt Gerber. Dort sei es auch sicher, wenn in Mannheim der Pegel steigt. Selbst bei 8,50 Metern kämen die Schiffsbesatzungen noch ohne Probleme an Land und könnten dann beispielsweise über Friedrichspark und Schloss in die City gelangen.

In Sachen Hochwasserschutz habe sich aber in den vergangenen Jahren einiges getan. So sei der Rheinpegel bei Kehl vor drei Jahren ebenso hoch gewesen wie 2013. In Mannheim habe der Pegel aber dann 50 Zentimeter unter dem Höchststand von 2013 gelegen, weil neu angelegte Polder geöffnet werden konnten.