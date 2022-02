Von Marco Partner

Mannheim. Der Zugang zur Tiefgarage ist mit rotem Band versperrt, der Gerüstabbau im vollen Gange – und der zuletzt eher verwaiste Mulde-Parkplatz in der Nähe des Neckarufers nahezu gefüllt. Zum Monatswechsel fand das große Umparken am Collini-Center statt. Das befürchtete Chaos blieb bislang zwar aus. Dennoch fordern FDP und SPD mehr Engagement von der Stadt in der Parkplatzfrage rund um das Hochhaus. Denn die Sanierung des Nationaltheaters wird die Lage noch verschärfen. Das fürchten auch Anlieger.

Für Tim Fischer ist es immer noch ein emotionales Thema. Zwischen den Jahren fand er wie so viele Anwohner des Collini-Wohnturms die überraschende Kündigung seines Tiefgaragen-Stellplatzes im Briefkasten vor. Mit dem Hinweis, dass er zum 1. Februar einen neuen Mietvertrag für den Mulde-Parkplatz abschließen könne. "Für mich war das wie ein vergiftetes Weihnachtsgeschenk", sagt er. Als Unternehmer befindet er sich oft wochenlang im Ausland. "Es war Glück, dass ich den Brief überhaupt rechtzeitig gelesen habe."

Da die Verhüllung des Büroturms abgebaut werden soll, jedoch auch die Rettungswege zur Tiefgarage von dieser Maßnahme betroffen sind, könne diese laut der neuen Eigentümerin Deutsche Wohnwerte nicht weitergenutzt werden. Die betroffenen Anwohner erhielten ein Vorrecht für rund 200 Stellplätze auf der Parkmulde an der Ostseite des Wohnturms. Auch Tim Fischer sicherte sich einen der Dauerparkplätze, die nun allesamt ausgebucht sind. "Es war gar nicht so einfach. Aufgrund von Corona musste man sich durch ein Online-Portal arbeiten, das war gerade für die älteren Nachbarn eine große Hürde. Eine ältere Dame bekam schon am 29. Dezember nur noch einen Platz auf der Warteliste, da nichts mehr frei war. Sie war frustriert, hat ihr Auto kurzfristig verkauft."

Am letzten Januarabend schlenderte er gegen 23 Uhr nochmals wehmütig durch die Tiefgarage. "Es gab aufgeregte Anwohner, die mich fragten, wie das nun geht, mit dem Umparken." Manche dachten, dass sie um Schlag Mitternacht ihr Fahrzeug an die neue Stelle bringen müssen, schließlich funktionierte die neue Parkkarte zum 31. Januar noch nicht, und es hing ein Zettel in der Collini-Galerie, dass die Autos in der Tiefgarage ab dem 1. Februar abgeschleppt werden. "Ich hatte mit den Parkhausbetreibern keine Probleme, sie waren gut ansprechbar und hatten mir vorher die Schranke geöffnet, als meine Karte noch nicht funktionierte. Insgesamt aber war die Kommunikation schlecht", erklärt Fischer.

Auch Francois de Poorter ging auf Nummer sicher – und parkte sein Auto einen Tag vorher um. Auch viele Kurzparker fahren bei dem Parkplatz im Freien nun ein und aus. Doch feste, nummerierte Plätze gibt es dort nicht. "Was passiert, wenn die Parkfläche voll ist, komme ich dann überhaupt noch rein?", fragt sich der Anwohner. Eine volle Belegung sei möglich. "Dies versuchen wir in der Praxis aber zu regulieren, indem wir eine bestimmte Anzahl an Stellplätzen im Parkabfertigungssystem für Dauerstellplatzmieter frei halten, sprich reservieren", sagt hierzu Markus Olschewski, Kaufmännischer Leiter der Mannheimer Parkhausbetriebe (MPB).

Dann werde die Zufahrt für Kurzparker blockiert, Dauermieter könnten aber mit ihrer Zugangskarte einfahren. "Dieses reservierte Kontingent wird von uns aufmerksam beobachtet und bei Bedarf kurzfristig angepasst", so Olschewski. Sollten Kunden vor Ort an der Einfahrt Unterstützung benötigen, können sie per Info-Knopf Kontakt mit der Leitzentrale aufnehmen.

Auch die Politik schaltet sich mittlerweile ein. Von der Kündigung der Stellplätze seien nicht nur Bewohner, sondern das gesamte Umfeld betroffen. "Die Parksituation um das Collini-Center war bisher schon angespannt. Dass jetzt die Stellplätze in der Tiefgarage wegfallen, ist eine mittlere Katastrophe – auch für das direkte Umfeld vom Facharztzentrum bis zum Theresienkrankenhaus", sagt FDP-Stadträtin Birgit Reinemund.

Die Liberalen fordern die Stadt daher auf, mehr Engagement zu zeigen, auch wenn sie formal nicht mehr Eigentümerin des Büro-Turms ist. Konkret gefordert wird zum Beispiel, die Schotterfläche neben dem Neckarstrand und den nördlichen Rand des Cahn-Garnier-Ufers in der Übergangszeit als Stellplätze auszuweisen. "So könnte man insbesondere für die Kurzparker Entlastung schaffen", sagt der verkehrspolitische FDP-Sprecher Volker Beisel.

Auch die SPD sprach mit Betroffenen. Wie dem Geschäftsführer des gegenüberliegenden Hotels Mack. "Aktuell ist die Situation für uns noch in Ordnung, mit Blick in die Zukunft aber sehr prekär", sagt Christian Binz. Derzeit stünden für die Hotel-Gäste in der Mulde und beim Nationaltheater Parkplätze zur Verfügung. "Aber wenn das Nationaltheater baut, wird es dort fünf Jahre keine Parkplätze geben. Und auch die Stellplätze in der Mulde sind nur vorübergehend, schließlich wird dort ein Gebäude entstehen. Dann sehe ich für uns keine Ausweichmöglichkeit mehr", blickt er mit Sorge auf die kommenden Jahre.

"Die gesamte Umgebung muss von der Stadtplanung betrachtet und an langfristigen Lösungen gearbeitet werden", sagt SPD-Stadtrat Thorsten Riehle. Man wolle einen Antrag im Gemeinderat einbringen und eine "grundlegende Neukonzeption der Parkraumbewirtschaftung im Bezirk" anstoßen – zum Beispiel mit mehr öffentlichen Parkgaragen.