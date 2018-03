Von Wolf Goldschmitt

Mannheim. Das letzte Stündlein einer städtebaulichen Fehlplanung hat geschlagen. Am Dienstag beschloss der Ausschuss für Umwelt und Technik einstimmig, die sogenannte Borelly-Grotte, eine ungeliebte Fußgängerunterführung am Mannheimer Hauptbahnhof, endgültig aus dem Stadtbild verschwinden zu lassen. "Das ist die späte Antwort auf die Verkehrsplanung der frühen 1960er Jahre", erklärte Baubürgermeister Lothar Quast während der Sitzung und meinte damit wohl eher Verkehrssünde. Das Zuschütten der Eingänge und die Entsorgung des alten Baumaterials soll rund 800.000 Euro kosten. Schon im Mai können die ersten Arbeitstrupps anrücken.

Ein Blick in die Historie: Als noble Passage am Kaiserring vor mehr als einem halben Jahrhundert ambitioniert gestartet, hatte sich die Fußgängerunterführung im Lauf der Zeit zur schummrigen Gefahrenzone entwickelt. Rolltreppen und Fahrstühle waren meist defekt und Passanten trauten sich nur noch tagsüber durch die städtebauliche Fehlplanung. Selbst eine Vergewaltigung unter der Erde ist protokolliert. Polizisten mit Hunden und Helmen mussten bei Nacht immer öfter anrücken, um für Ordnung und Sicherheit zu sorgen.

Seit mehr als einem Jahr wartet die Passage mit eisernen Absperrgittern und Spanplatten, um zwielichtige Gestalten fern zu halten, auf ihr unrühmliches Ende. Ganz nebenbei: Wenig rühmlich ist auch die Geschichte des Namensgebers: Der ehemalige Stadtoberbaudirektor Wolfgang Borelly (1906-1989), hatte sich noch drei Monate vor Ende des Zweiten Weltkriegs zum Hauptsturmführer der Waffen-SS befördern lassen.

Von 1977 an gab es zwar immer wieder Wiederbelebungsversuche in der verwaisten Geschäftspassage, und als 1980 der letzte Laden schließen musste, wurden alle Reanimationsversuche vorläufig eingestellt. Allerdings nur, um sie vier Jahre danach mit einem Wettbewerb zur Neugestaltung erneut aufzunehmen.

Neun Vorschläge gab es damals, keiner wurde - aus Kostengründen, wie es heißt - realisiert. Zwischendurch tauchten auch immer mal wieder neue, unausgegorene Ideen auf, etwa der Ausbau der Unterführung zum Proberaum für Musik- und Theatergruppen. Der damalige CDU-Fraktionschef Roland Hartung charakterisierte die Passage als eine Fehlkonstruktion, deren Fehler im System selbst bestehe.

Im Jahr 1990 beschloss der Mannheimer Gemeinderat noch einmal, die "Grotte" im Zug der Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes attraktiver zu gestalten. Auch dieser verzweifelte Versuch, auf Kosten des Steuerzahlers ein ungeliebtes Objekt zu retten, scheiterte auf ganzer Linie. Am Ende heißt es jetzt: Außer Spesen nichts gewesen. Alles in allem wurden über die Jahre nun gut und gern 9 Millionen Euro sprichwörtlich in den Sand gesetzt.