Mannheim. (pol/rl) Am Freitagabend wurde die Polizei zu einer Schlägerei zwischen mehreren Männern in die Rheinau gerufen. Als mehrere Polizeistreifen gegen 18.30 Uhr an dem Anwesen in der Durlacher Straße ankamen, lag dort ein 20-Jähriger verletzt am Boden. Er berichtete, dass ihn mehrere Männer mit Fäusten und Stöcken geschlagen und auf ihn eingetreten hatten. Auch sein 26-jähriger Begleiter sei geschlagen und dabei an der Hand verletzt worden. Mehrere Zeugen vor Ort bestätigten dies der Polizei.

Der 20-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Offenbar hatte es vorher am Nachmittag bereits eine Konfrontation zwischen den späteren Opfern und den Angreifern auf der Neckarauer Straße gegeben. Grund dafür sollen "zwischenfamiliäre Differenzen" zweier Familien im Stadtteil sein, teilte die Polizei mit. Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarau dauern an.