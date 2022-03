Mannheim. (RNZ) Großeinsatz für Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste: Am Sonntag meldete ein Zeuge gegen 12.30 Uhr einen Wohnungsbrand im zehnten Obergeschoss eines Hochhauses in der Hessischen Straße. Insgesamt 15 Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr machten sich nach der Alarmierung auf den Weg zum Einsatzort. Nach Ankunft der ersten Kräfte stand schnell fest, dass die komplette Wohnung in Flammen stand, heißt es im Bericht der Feuerwehr.

Demnach habe der Brand auf die Außenfassade übergegriffen, der aber "relativ schnell" gelöscht werden konnte. Zur Kontrolle seien mehrere Fassadenteile abgenommen worden. Der Brand der Wohnung sei gegen 13.21 Uhr gelöscht gewesen. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar, heißt es in der Mitteilung weiter.

Von den Einsatzkräften der Feuerwehr wurden zwei Personen gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Zudem mussten zahlreiche Bewohner das Gebäude verlassen - zusätzlich zu den beiden Verletzten wurden insgesamt 25 Personen durch den Rettungsdienst betreut. Zur Unterbringung der Bewohner stellte die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH einen Linienbus zur Verfügung. Da der Brand eine umfangreiche Verrauchung verursacht habe, seien zahlreiche Wohnungen kontrolliert worden. Der Rettungsdienst sei mit insgesamt 20 Fahrzeugen vor Ort gewesen, heißt es in der Mitteilung abschließend.

Update: Sonntag, 6. März 2022, 17.09 Uhr