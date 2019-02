Mannheim. (pol/sdm) Wie bereits berichtet, wurde am Samstag, 26. Januar, ein neuer Linienbus von einem Gelände in der Oskar-von-Miller-Straße in Mannheim-Käfertal entwendet. Dieser wurde am Folgetag stark beschädigt wieder aufgefunden. Es entstand ein Sachschaden von rund 500.000 Euro.

Nach Sichtung von sichergestellten Videoaufnahmen vermutet die Kriminaldirektion Heidelberg, dass es sich bei den Tätern um Jugendliche handeln könnte.

Vorhandene Personenerkenntnisse im Haus des Jugendrechts Mannheim und weitere Ermittlungen führten schließlich zur Identifizierung von zwei tatverdächtigen Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren.

Die beiden Beschuldigten wurden am vergangenen Mittwoch von der Polizei aufgesucht.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mannheim wurden beide Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.