Mannheim. (pol/rl) Zu einem Angriff auf zwei Polizisten auf dem Paradeplatz kam es am vergangenen Donnerstag. Das teilte die Polizei am heutigen Montag mit. Laut Polizeibericht waren die beiden Beamten gegen 16.25 Uhr in der Innenstadt unterwegs, als sie darüber informiert wurden, dass ein 50-Jähriger mit einem Messer in der Hand auf dem Paradeplatz unterwegs sei.

Als die Streife vor Ort eintraf und der offenbar stark betrunkene Mann sie erkannte, ging er mit dem Messer in drohender Haltung auf sie Beamten zu. Erst als einer der beiden Polizisten die Dienstpistole zog und damit drohte zu schießen, legte er das Messer weg. Er wurde danach festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Ein Alkoholtest ergab, dass der 50-Jährige rund 3,8 Promille intus hatte.

Am Freitag darauf kam der wohnsitzlose Mann aus Polen wegen des dringenden Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und bestehender Fluchtgefahr in eine Justizvollzugsanstalt.