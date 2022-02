Rottenburg/Mannheim. (dpa/lsw/pol) Zwei Männer im Alter von 36 und 45 Jahren sollen mit Corona-Tests betrogen haben. Der Ältere, der in Mannheim eine Apotheke mit einer Teststelle für Antigen-Schnelltests betreibe, soll seit Monaten mehr Tests über die kassenärztliche Vereinigung abgerechnet haben als gemacht worden waren. Daran beteiligt gewesen sein soll der wegen Betrugsdelikten polizeibekannte 36-Jährige, teilten die Staatsanwaltschaft Tübingen und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen am Freitag mit.

Der 36-Jährige bot in seiner Rottenburger Bar Gästen an, sich selbst zu testen oder testen zu lassen. Es handelte sich bei der Bar aber nicht um eine zugelassene Teststelle, die zur Abrechnung mit der kassenärztlichen Vereinigung berechtigt war. Den Gästen sollen auch ohne vorherigen Test Bescheinigungen der Mannheimer Apotheke vorgelegt worden sein, die sie ausfüllen sollten. Skeptischen Gästen wurde auf Nachfrage erklärt, es handle sich nur um ein Formular für die Kontaktverfolgung. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass die in Rottenburg ausgefüllten Bescheinigungen "in der Apotheke in Mannheim zur Abrechnung kamen, obwohl dort keine regulären Tests durchgeführt worden waren".

Am Donnerstagabend durchsuchten Einsatzkräfte der Polizeipräsidien Reutlingen und Mannheim die jeweiligen Wohnungen der beiden Verdächtigen sowie die Mannheimer Apotheke und die Rottenburger Gaststätte. Die Polizei teilt mir, dass die dabei beschlagnahmten Unterlagen und sonstigen Beweismittel noch der weiteren Auswertung bedürfen. Bis sich die beiden Verdächtigen gerichtlich verantworten müssen, sollen sie auf freiem Fuß bleiben.