Von Manfred Ofer

Mannheim. Hinter jeder Fassade steckt eine Geschichte. Und wenn es nach Christina Laube und Mehrdad Zaeri geht, ist die Welt voller Bilder, die eine Story erzählen. Das Künstlerduo aus Mannheim hat sich den Namen "Sourati" gegeben, der inzwischen Wände von der Quadratestadt bis in den Nahen Osten ziert. Es ist noch nicht so lange her, da haben sie ihre Stadt bei einem Street-Art-Festival in Jordanien vertreten. Auch dazu gibt es eine Geschichte.

Mehrdad Zaeri und Christina Laube über den Dächern von Amman. Foto: zg

"Eigentlich hatten wir das in diesem Leben ja nicht mehr vor", stellt Mehrdad Zaeri mit einem Grinsen fest. Seine Lebensgefährtin, die neben ihm sitzt, nickt. Christina Laube hätte sich das auch nicht vorstellen können. Es geht um Street Art. Die Kunst, graue Fassaden in urbane Poesie zu verwandeln. Mit aerosolgeschwängerten Träumen, die aus der Sprühdose kommen.

"Wir haben unsere erste Wand vor drei Jahren in Mannheim gemalt", erzählt Zaeri. Das Mural, wie die großformatigen Fassadengemälde heißen, trug den Namen "Die Freiheitstesterin". Ursprünglich kommt das Duo aber aus einer ganz anderen Ecke. Die beiden sind Herausgeber illustrierter Kinderbücher mit künstlerischem Anspruch. Ihr jüngstes Projekt "Marthas Reise" wurde mit dem deutsch-französischen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet.

Zum Malen an der Wand kamen sie über "Stadt.Wand.Kunst". Das internationale Urban-Art-Projekt wurde 2013 initiiert. Das Ziel ist ehrgeizig: Mannheims graue Mauern sollen nach und nach zu einer öffentlichen Galerie werden. Das erste frei zugängliche Museum für Fassadenkunst in Baden-Württemberg.

Das erste Mural in den B-Quadraten blieb für das Duo "Sourati" kein Einzelfall. 2018 verschönerten sie eine weitere Fassade, diesmal in H 5. "Die Freiheitstesterin" ist mittlerweile der Vergänglichkeit zum Opfer gefallen. Ihr jüngstes Werk "Abschied und Neubeginn" kann man aber nach wie vor bewundern. Zum Beispiel den ästhetischen Pinselstrich, der an orientalische Kalligrafie erinnert. Da ist auch was dran, denn Zaeris Wiege stand in Isfahan.

1985 musste er als Teenager den Iran mit seiner Familie verlassen. Heute lebt er in Mannheim, wo er als Buchautor und Performancekünstler seine Berufung fand. Seine Lebensgefährtin Christina arbeitet als Fotografin und Autorin. Als Leinwand für ihre Zeichnungen dienen Kinderbücher, die menschliche Haut und nun auch Wände. Die beiden sehen sich nicht als Designer, sondern als Geschichtenerzähler. Gerade in der Street Art böten sich viele Möglichkeiten. "Eine Straße erzählt immer eine Geschichte. Sie trägt ihre eigene Last, die wir einfangen möchten", sagt Christina Lindner. Nicht anders sei das auch bei ihrer jüngsten Station in Jordanien gewesen.

In der Hauptstadt Amman nahmen sie im Frühjahr an einem internationalen Street-Art-Festival teil. Für Zaeri war das eine sehr persönliche Geschichte. "Ich war ja seit der Flucht aus dem Iran vor mehr als dreißig Jahren nicht mehr im Nahen Osten", erzählt er. "Das war das erste Mal, dass ich in einem Flugzeug saß." Das Land in der Wüste habe sie als wild und archaisch empfunden, erinnert sich seine Lebensgefährtin. Doch genau das ist ihr positiv in Erinnerung geblieben. Als sie in dem Viertel ankamen, wo sie das Mural malen sollten, habe man sie mit Begeisterung begrüßt.

"Die Menschen haben sich so gefreut, das ging mitten ins Herz", erzählt Lindner. "Wir waren eigentlich nie allein während der Arbeit." Ständig kamen Nachbarn vorbei, die sich das Bild anschauen wollten und das Spektakel vor der Haustür genossen. "Sogar als wir auf dem Dach des Gebäudes waren, hat man uns spontan Getränke vorbeigebracht", sagt Zaeri. Als dann der letzte Pinselstrich vollzogen war, habe es spontanen Beifall gegeben.

Von der nahen Alten Feuerwache weht der laue Abendwind die Klänge eines Open-Air-Konzerts herüber. Applaus brandet auf. So ähnlich könnte es gewesen sein. Beim Malen in Amman.